Зубодробительные нагрузки. Как сохранить зубы спортсменам

Обаятельную улыбку мужественного капитана клуба НХЛ Александра Овечкина не может испортить даже очевидный дефект зубного ряда. Но если вы, мечтая о спортивной карьере для себя или своих детей, вовсе не хотите в результате занятий лишиться части зубов, то вам будет полезно узнать, какие виды спорта в этом плане самые опасные.

Об этом, а также о том, как сберечь улыбку, даже занимаясь одним из таких видов спорта, aif.ru рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

Занятия спортом важны для хорошего самочувствия и сохранения здоровья на долгие годы. Начав заниматься спортом еще в детстве, можно сформировать полезную привычку тренироваться, которая не раз выручит вас в течение жизни. Однако спорт может и навредить здоровью, особенно зубам.

Хук слева

Некоторые виды спорта оказывают избыточную нагрузку на зубочелюстную систему ребенка или подростка. Ладно еще, если в результате травмы вылетит молочный зуб, но ведь может случиться и так, что занятия спортом приведут к разрушению постоянных зубов. Конечно, это не значит, что спортом не нужно заниматься, но важно знать о возможных опасностях. Хотя бы для того, чтобы быть более осторожными и предпринять кое-какие меры профилактики.

В целом проблемы с зубами из-за занятий спортом можно разделить на две большие группы в зависимости от причин их возникновения.

— Есть проблемы, связанные с прямой травмой зуба.

— Также могут возникать и косвенные травмы.

Первые, ясное дело, возникают из-за резкого удара, в результате которого зубы могут сломаться целиком или частично, иногда с повреждением нерва, иногда без него. В любом случае здесь потребуется помощь специалиста для восстановления коронковой части зуба. Чаще всего такие травмы затрагивают верхние передние зубы, которые сильнее других выступают вперед у подростков в период формирования зубочелюстной системы. Про вторые — расскажем подробнее позже.

Спортивный антирейтинг от стоматолога

Среди видов спорта, вызывающих травмы резцов, выделяются:

1. Самокатный спорт. По зубному травматизму он стоит на первом месте. Речь — не об обычных, а о трюковых самокатах (и велосипедах), на которых спортсмены совершают прыжки с переворотами. После того как появились специальные площадки для трюковых самокатов, у подростков резко увеличилось число травм передних зубов.

2. Хоккей с шайбой. Он на втором месте по травматизму, поскольку скорость, с которой перемещается шайба по льду и летает внутри площадки, очень высока, а потому травмы передних зубов у спортсменов вовсе не редкость. Чтобы остаться без передних резцов, заниматься хоккеем профессионально вовсе необязательно, даже любительская игра может привести к травмам.

3. Хоккей с мячом. Этот скоростной вид спорта, где игроки очень активно работают клюшкой, получает заслуженную «бронзу» за зубной травматизм. Часто клюшка поднимается в воздух достаточно высоко, напрямую контактируя с лицом соперника или игроком своей команды.

4. Бои без правил. Фактическое наличие запрещенных приемов приводит к травмам (и не только зубов).

5. Классические единоборства. Это самбо, дзюдо, где идет активная борьба и во время поединков могут возникать случайные травмы зубов.

Напряжение до зубовного скрежета

Вторая группа травм — травмы, которые возникают не от прямого контакта с зубами, а от изменения нагрузки на зубочелюстную систему. Человек, напрягаясь умственно или физически, сильно сжимает челюсти. На них ложится огромная нагрузка, из-за чего зубы трескаются, стираются и даже ломаются.

И тут есть свой антирейтинг. Он достаточно условный, поскольку все эти виды спорта действуют на зубы примерно одинаково опасно.

1. Тяжелая атлетика. Поднимая тяжести, спортсмены испытывают колоссальное физическое напряжение, которое вызывает мощное сокращение жевательных мышц и огромную нагрузку на зубочелюстную систему. Еще одна косвенная опасность связана с протеиновыми коктейлями, которые любимы многими спортсменами. Если употреблять их в избытке, то это может привести к передозировке белка в организме. Он начнет усиленно выводиться почками, вместе с ним начнет уходить и кальций — как из костей, так и из зубов.

2. Шахматы. Возможно, вас удивит, что на втором месте стоит этот вид спорта. Но на самом деле у игроков настолько велика умственная нагрузка и они так сильно погружены в обдумывание ходов, что рефлекторно сжимают челюсти в течение всей партии. Нагрузка на зубы возрастает и достигает примерно таких же показателей, как и у тяжелоатлетов.

3. Киберспорт. Третье место отдано относительно новому виду спорта — за то, что, занимаясь им, игроки сталкиваются с умственным напряжением и психологической нагрузкой не менее существенной, чем шахматисты. От геймеров требуется молниеносная реакция на происходящее, а это ведет к сжатию зубов во время игры до зубного скрежета — все это приводит к стираемости зубов, разрушению костной ткани вокруг корней, появлению трещин на зубной поверхности.

Как избежать травм при занятиях спортом?

Самое простое решение — выбрать безопасные виды спорта. В основном это те, в которых происходит активное движение — во время него снижается уровень стресса, а вместе с ним и нагрузка на зубочелюстную систему и нет прямого контакта с другими людьми. Среди таких видов спорта — большой теннис, легкая атлетика, танцы.

Для того чтобы не столкнуться с травмами, вне зависимости от выбранного спорта, надо подходить как с фундаментальной, так и с симптоматической точки зрения.

Фундаментально нужно понимать, что правильный прикус защищает зубы человека. Ведь когда зубы не выступают вперед, а гармонично располагаются на нужных местах, то они более качественно защищены мягкими тканями и костными структурами. Это значительно снижает риск их травмирования. Кроме того, при правильном прикусе нагрузка между зубами распределяется равномерно, а потому ее повышение не слишком сильно вредит зубам и вероятность их разрушения снижается. Поэтому при активном занятии спортом очень важно параллельно еще в подростковом детском возрасте решать проблемы с положением и смыканием зубов, чтобы не только обеспечить их красоту, но и сохранить их здоровье во время чрезмерной физической нагрузки.

Ну а симптоматически защитить зубы спортсменам помогут стоматологи. К ним можно обратиться для того, чтобы они изготовили индивидуальные спортивные капы, фиксирующие челюсть в оптимальном положении — так, чтобы нагрузка на нее распределялась наиболее сбалансированно. Уже есть исследования, результаты которых показывают, что балансировка зубочелюстной системы увеличивает выносливость, силу и энергию.

Таким образом, при занятиях спортом необходимо проконсультироваться не только со спортивным врачом, терапевтом и тренером, но и со стоматологом, который поможет оценить состояние ваших зубов и проверить их устойчивость к физическим нагрузкам.