Творожные кексы с апельсиновыми цукатами

Творог — 250 г
Мука — 200 г
Масло сливочное — 150 г
Сахар — 200 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Яйца — 3 шт.
Ванильный сахар — 1,5 ч. л.
Цукаты (апельсиновые) — по вкусу
Сахарная пудра — по вкусу
Приготовление:
1. В емкость положить творог. Растопить сливочное масло, влить его в емкость с творогом и смешать ингредиенты с помощью миксера.
2. Взять 3 горсти апельсиновых цукатов. Добавить цукаты в тесто для кексов и перемешать деревянной ложкой.
3. Силиконовые формочки смазать растительным маслом. Разложить готовое тесто по формам.
4. Выпекать творожные кексы в разогретой до 180 °С духовке в течение 30 минут.
5. Выложить готовые кексы на пергаментную бумагу и дать им остыть. Переложить их тарелку. Посыпать кексы сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Автор: Ника
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