Ингредиенты:

Творог — 250 г

Мука — 200 г

Масло сливочное — 150 г

Сахар — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яйца — 3 шт.

Ванильный сахар — 1,5 ч. л.

Цукаты (апельсиновые) — по вкусу

Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление:

1. В емкость положить творог. Растопить сливочное масло, влить его в емкость с творогом и смешать ингредиенты с помощью миксера. Новости СМИ2

2. Взять 3 горсти апельсиновых цукатов. Добавить цукаты в тесто для кексов и перемешать деревянной ложкой.

3. Силиконовые формочки смазать растительным маслом. Разложить готовое тесто по формам.

4. Выпекать творожные кексы в разогретой до 180 °С духовке в течение 30 минут.

5. Выложить готовые кексы на пергаментную бумагу и дать им остыть. Переложить их тарелку. Посыпать кексы сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Ника



