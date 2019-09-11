РЕБЁНОК.РУ
Фруктовое мороженое

 Ингредиенты:
 
• 150 грамм замороженной клубники
• 150 грамм замороженной черной смородины
• 3 персика (некторина)
• 1 – 2 банана
• 3 столовых ложки сахарного песка или по вкусу
 
Приготовление:
 
1. С банана снимите кожуру, разрежьте на части и слегка заморозьте. Разделите персики пополам, извлеките косточки, нарежьте на части.
При желании можно удалите кожицу.
2. В чашу блендера выложите замороженные ягоды, измельчите в течение 1 минуты
3. Добавьте в измельчённые ягоды сахарный песок, бананы и опять измельчите до состояния пюре.
4. Теперь добавьте в получившуюся массу персики, измельчите всё вместе. Не замораживайте персики, они дадут ту мягкость мороженому, которую добиваются, добавляя небольшое количество воды.
5. Разложите мороженое по различным формочкам или стаканчикам, воткните в середину деревянную палочку и заморозьте.
Готовое мороженое тут же используйте или поставьте его в морозильник до подачи. Или разложите мороженое по креманкам в виде шариков, воспользовавшись ложкой для мороженого.
 
Такое мороженое замечательное лакомство для малышей, польза и наслаждение в одном десерте!
 
Приятного аппетита!
