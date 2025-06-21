Как помочь гиперактивному и невнимательному ребенку

Прежде всего объясните учителю или воспитателю, что ребенок ведет себя именно так не потому, что хочет досадить или плохо воспитан.
В идеале нужно выработать тактику совместно. Не позволяйте унижать и стыдить ребенка прилюдно, даже если он ведет себя недопустимо.
Контролируйте свои собственные эмоции. Иногда это бывает очень трудно, ведь импульсивность и несдержанность таких детей может создавать неприятные и сложные ситуации, но снять напряжение можно только спокойствием. Учитесь не придавать проступкам чрезмерного значения. Не наказывайте ребенка, если он что-то сделал по незнанию, случайно или из-за ошибки взрослых.
Крики, физические наказания, страх взрослого не только не помогают при СДВГ, но и усугубляют положение. Ребенок постоянно находится между двух огней: неспособности управлять собой и родительским гневом. Это порождает огромное напряжение, которое рано или поздно приводит к еще большим срывамЭто важно!
Обозначайте четкие требования в пределах возможностей ребенка. Тем самым вы облегчите задачу, поможете упорядочить ему свои действия. Настаивайте на выполнении этих требований в любых обстоятельствах, но делайте это спокойно и дружелюбно.
Следите за режимом дня. Для ребенка с СДВГ это особенно важно, потому что это успокаивает, помогает преодолевать несобранность и распределять свое время. Ему очень сложно удерживать в голове программу действий – даже обычная уборка в комнате ставит в тупик: что делать сначала, а что потом? Если же вы поможете составить план, это облегчит жизнь и вам, и ребенку. Поскольку гиперактивным детям часто бывает сложно успокоиться перед сном, нужно посвятить не меньше 40 минут расслаблению. Это может быть прогулка, теплый душ, расслабляющий массаж. Если что-то в режиме дня меняется, заранее обсудите это с ребенком, расскажите, что ему предстоит.
Помогайте организовывать выполнение домашних заданий. У ребенка должно быть постоянное место, где его никто и ничто не отвлекает – ни другие члены семьи, ни кошка, ни телевизор. Начинайте и заканчивайте занятие тем, что у ребенка хорошо получается. Разделяйте задачу на последовательные этапы, давайте понятные краткие инструкции: «Срисуй картинку, закрась красным цветом». Попросите ребенка повторить задание и только после этого приступать к работе. Объясняйте столько раз, сколько нужно для понимания.
Если ребенок сорвался, случилась истерика – отвлекайте, уводите или уносите в спокойное место, но ни в коем случае не кричите и не ругайте. Можно, например, умыть лицо холодной водой.
Нужны ли лекарства?
О том, правомерно ли применение лекарств при СДВГ, ведутся жаркие споры с того момента, когда для лечения СДВГ в США начали широко применять препарат риталин с действующим веществом «метилфенидат». Появился даже термин «риталиновое поколение», который придумали сторонники теории общего заговора психиатров и фармакологов – в частности, это утверждают сайентологи (правда, они выступают против психиатрии вообще).
Это лекарство относится к психостимуляторам, оно, согласно официальному описанию, не затормаживает и не гасит импульсивность, но помогает сосредоточиться и концентрировать внимание. Исследования краткосрочного и долгосрочного воздействия риталина продолжаются по сей день, и дискуссия не утихает. Сегодня метилфенидат остается одним из самых популярных в мире препаратов для помощи детям с СДВГ – с 1992 по 2000 годы только в Великобритании его употребление возросло почти в сотни раз! Противники риталина утверждают, что его применение делает детей более чувствительным к наркотикам, но исследования, проведенные Massachusetts General Hospital и Harvard Medical School, не подтвердили это предположение.
Сегодня на фармакологическом рынке есть 4 вида риталина: Ritalin, Ritalin SR, RitalinLA, Concerta. Риталин не тормозит, а улучшает контроль. У каждого человека есть «контролер», который помогает удерживать внимание на главном объекте и не отвлекаться на окружающие раздражители. Этот «контролер» созревает с возрастом. У людей с СДВГ он «дремлет» или спит. Риталин помогает разбудить этого «контролера». Я знаю, что в последнее время на территории РФ разрешили использование препарата Atomoxetine (Strattera). Этот препарат не относится к группе стимулянтов, как methylphenidate (Ritalin), Adderall, Vyvanseи другие, поэтому он разрешен. Он менее эффективно улучшает концентрацию внимания, чем стимулянты, но при этом меньше провоцирует тикиЛюба Блюмкин
Важно понимать, что и риталин, и его аналоги являются лекарствами, которые назначаются строго индивидуально и контролируются врачом. Неподходящий препарат или неправильно назначенная доза могут усилить симптомы СДВГ или привести к нервным тикам, депрессии и множеству других побочных явлений, вплоть до комы. Поэтому в большинстве стран он входит в список «контролируемых веществ», медицинская ценность которых сочетается с высоким риском злоупотребления. Получить их можно только по специальным рецептам, применять – под контролем врача. В Великобритании, Австралии и Канаде, например, если у вас обнаружат упаковку риталина, но вы не представите рецепт, можно отправиться в тюрьму на срок до 14 лет.
Риталин не лечит СДВГ, а лишь может уменьшить негативные симптомы, причем только в тот день, когда принята таблеткаЭто важно!
В России риталин и его аналоги не входят в список разрешенных препаратов, так как относятся у нас к наркотическим, и наши медики не могут ни выписывать рецепты, ни рассчитывать дозы, ни бороться с последствиями неправильного употребления. Поэтому ни в коем случае не надо пытаться самостоятельно найти и давать ребенку эти лекарства.
Итак, что мы имеем в итоге? СДВГ – это поведенческое расстройство, справиться с которым ребенок сам не в состоянии. Поэтому если вы считаете, что поведение вашего ребенка не укладывается в принятые нормы, серьезно отравляет вам и ему жизнь, если вы не можете справиться с этим, отправляйтесь к специалистам и тщательно обследуйте ребенка.
Затем вместе с врачами, учителями и психологами выстраивайте стратегию поведения и обучения, набирайтесь терпения и шаг за шагом учите ребенка (да и себя!) правильно обращаться с самим собой. Эта часть – самая главная, хотя и самая трудная. Но разве может быть для любящего родителя что-то важнее, чем помочь ребенку найти себя в этом мире, стать уверенным и успешным, несмотря ни на что.
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