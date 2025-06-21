Как помочь гиперактивному и невнимательному ребенку

Известно, что при грамотном подходе к обучению и воспитанию ребенок с СДВГ может быть весьма успешным в самых разных областях.

Говорят, что симптомы СДВГ наблюдались у Николы Тесла и Томаса Эдисона, Эрнеста Хемингуэя и Анри Пуанкаре.