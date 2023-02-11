Как научить ребенка отстаивать свои границы: понятный «чек-лист» для родителей

Мы уже рассказывали, почему нельзя ругать чадо за то, что он жадничает и не хочет делиться игрушками. Дело в том, что нужно научить его защищать свое.

Если заставлять малыша делиться, то во взрослом возрасте он не будет уметь отказывать в просьбах.

Существует еще несколько советов, которым стоит следовать, если вы желаете воспитать зрелую личность, которая умеет защищать свои границы.

Психологи утверждают, что умение взаимодействовать с людьми закладывается в детстве, и зависит напрямую от поведения родителей.

1. Личный пример

Прежде чем воспитывать ребенка, займитесь воспитанием себя. Дети всегда смотрят на поведение мамы и папы и копируют его. Именно то, как вы себя ведете, повлияет на дальнейшее поведение малыша, а не ваши слова.

Если вы не можете отстаивать свои границы, или нарушаете чужие, то у вашего чада будут такие же проблемы.

2. Правильная реакция на конфликт

Дети часто не слушаются, и тем самым выводят родителей из себя. Но, если вы не умеете контролировать свои эмоции, то у малыша будут такие проблемы.

Важно научиться доносить негативные эмоции спокойно без криков и истерик.

3. Поддержка

Нельзя негативно реагировать на негативные эмоции чада. Не стоит его ругать за то, что он плачет или злится.

Негативные эмоции – это нормально, и не нужно заставлять детей думать, что это плохо.

Если малыш расстроен или зол, то рекомендуется поговорить с ним, узнать, почему он испытывает такие эмоции и оказать моральную поддержку.

4. Обучение

Для того чтобы ребенок научился грамотно защищать свою точку зрения, необходимо проводить с ним обучающие беседы.

Важно объяснять, что отстаивать свое необходимо без применения агрессии.

Важно разбирать каждую произошедшую ситуацию.

Рекомендуется рассматривать реальные или вымышленные ситуации, и объяснять, каким образом стоит себя вести в каждом случае. Желательно говорить и о собственном опыте.

Чтобы чадо во взрослом возрасте не имело проблем с социализацией, рекомендуется с детства обучать его взаимодействию с окружающими людьми.

Он должен уметьзащищать собственное пространство и не нарушать чужое.

Задача родителей на собственном примере показать, как обходиться в общении с людьми без агрессии, конфликтов и обид.

Если вы замечаете, что сами имеете проблемы с отстаиванием своих границ или нарушением чужих, то в первую очередь необходимо заняться воспитанием себя. Ваши слова не подействуют на малыша, если ваше поведение будет им противоречить.