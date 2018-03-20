Как можно не любить детей? Часть 3

А ведь любовь - штука сложная, это известно всем. Любовь нельзя вызвать искусственно. Как она появляется? Почему любят именно этого, а не другого человека? Новости СМИ2

Веками люди пытаются разгадать загадку любви, и это мало кому удалось. Любовь была и остается тем чувством, которое совершенно невозможно контролировать. И если мы принимает эту истину в тех случаях, когда речь идет об отношениях мужчины и женщины, то почему отказываемся видеть очевидное в других ситуациях? Даже мать, обусловленная инстинктом, не всегда испытывает любовь к своему ребенку. И просыпается эта любовь к ребенку не сразу после его рождения, это знают все мамочки. Почему мы об этом постоянно забываем и навязываем друг другу ложные стереотипы поведения? Это же глупо!

Например, свекровь Жанны. Она знает, что детей, особенно внуков, принято любить. Но у нее не проснулось это чувство. Просто не щелкнуло, да и надо ли объяснять, что ТАКИХ детишек полюбить вообще сложно. И что теперь делать свекрови? Как и любой нормальный человек, она наверняка корит себя за то, что не любит внуков. Не на показ, но тоска сердце гложет.

Чувство вины. Вот что вызывает в таких ситуациях у людей неспособность соответствовать главному социальному требованию - любить всех детей без разбора. А ведь дети разные так же, как и взрослые. И с одними у нас есть контакт и взаимная симпатия, а с другими нет.

Очень часто мамы, которые не чувствуют любви к своему ребенку, так себя загоняют чувством вины, что это перерастает в чудовищные извращения в воспитании: гиперопека, или, наоборот, деспотизм, как подсознательная месть за то, что ребенок поставил маму в ситуацию, когда она не может почувствовать себя полноценной матерью, потому что не любит ребенка.

И почему так должно быть? Сколько еще злых шуток будут играть с нами социальные установки?

А ведь ситуация решается просто. Никто не обязан никого любить, потому что любовь – чувство совершенно не управляемое и по приказу не появляется.

Но все обязаны относиться друг к другу с уважением, и проявлять заботу. И если мама не любит своего ребенка (так уж случилось), то это не должно быть трагедией, потому что уважение к ребенку и умение о нем позаботиться – это гораздо важнее.

Вот Жанна – она любит своих детей. И что мы имеем? Результат ее любви просто ошеломляет. Поэтому не надо зацикливаться на любви, гораздо важнее установить правильные человеческие отношения. В этом случае очень велики шансы, что мама и ребенок со временем станут хорошими друзьями. Взаимное уважение способно творить чудеса, и даже часто со временем перерастает в любовь.

Я не говорю, что от любви надо держаться подальше. Я говорю о том, что во всем должен быть здравый подход, без перекосов. Соблюдение пропорции всегда лучше, и приносит хорошие результаты.

Но как объяснить Жанне, что ее отношение к детям заставило других людей испытывать отвращение к ним? Как объяснить, что у свекрови просто не было ни одного шанса ни на любовь, ни на формирование здоровых уважительных отношений со своими внуками? И как прекратить эту тенденцию манипулировать другими, обвиняя их в отсутствии любви?

Жанне объяснять уже что-либо бесполезно. А ее дети пока еще не доросли до того возраста, когда поймут, что у них серьезные проблемы с окружающими. Ребятам придется несладко, когда они обнаружат, что единственный человек, который их любит – это мама. И еще жаль свекровь, которой уготована одинокая старость с необоснованным чувством вины.