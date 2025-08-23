РЕБЁНОК.РУ
  • Evgeni Velesik
    Они бы так работали, как это предписано ученикам! Они - это Министерства!НАГРУЗКУ ШКОЛЬНИК...
  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...

Цифровой бред Минпроса обнажил катастрофу управления системы образования

Самый непредсказуемый и, на удивление, непотопляемый, министр давно уже вызывает у россиян возмущение и протест: каждый сталкивается с системой – дети, внуки – и каждый россиянин не может понять, когда же там начнут наводить порядок?

Тишина в кабинетах на Казанской улице, 10 была оглушительной.

В то июльское утро 2023 года Сергей Кравцов, министр просвещения, уверенно заявлял в своем Telegram-канале: «Лишь 6.8% выпускников колледжей идут в вузы». Цифра казалась странной, но чиновники уже привыкли к парадоксам: разве не этот человек обещал «сократить бюрократию в 25 раз», а вместо этого учителя заполняли 12-страничные отчёты о патриотических уроках? Однако через девять месяцев Александр Мажуга, первый зампред думского комитета по науке, обрушил бомбу: «42% первокурсников — выпускники колледжей». Расхождение не просто вопиющее — оно математически невозможное. Если принять 1 млн студентов-первокурсников (данные Мажуги), то 42% — это 420 000 человек. Но согласно Кравцову, в 2023 году колледжи выпустили 1.5 млн человек, из которых лишь 6.8% (102 000) пошли в вузы. Куда исчезли 318 000 человек? Либо министр лжёт, либо система образования погрузилась в статистический бред.

Хроника распада: от Артека до ИИ-позора

 

Конфликт цифр — не случайность, а закономерность. Вспомним 2021 год: Кравцов клянётся «освободить учителей от бумажной волокиты». Результат? По данным опроса «Профсоюза учителей», 78% педагогов тратят на отчёты больше времени, чем три года назад. Вместо обещанных 25-кратных сокращений — 25-кратный рост форм мониторинга «патриотических показателей».

Апофеозом абсурда стал ИИ-скандал в апреле 2024 года, когда лично министр просвещения Сергей Кравцов опубликовал на своем Telegram-канале поздравление с Днем космонавтики со сгенерированным нейросетью изображением. На нем был изображен странно выглядящий космонавт с деформированными чертами лица, держащий на руках маленькую девочку. Абсурдное изображение вызвало волну критики и насмешек в соцсетях и СМИ. После скандала пост был удален.

Но главное преступление — не ошибки, а систематическая ложь. В сентябре 2023-го Кравцов уверял: «У нас рекордный охват СПО — 60% школьников». Однако отчёт Счётной палаты (№ 34-П/2023) показал: лишь 29% девятиклассников выбрали колледжи. Остальные 31% — «мертвые души», приписанные для отчётности.

Колледжи как катапульта в вуз: почему цифры Кравцова убивают СПО

 

Парадокс, который игнорирует Минпрос: колледжи превратились в обходной путь в университеты. Причины:

Бюджетные места в вузах для выпускников СПО в 2.5 раза чаще, чем для одиннадцатиклассников (данные НИУ ВШЭ, 2024).

Конкурс ниже: средний проходной балл для «колледжевцев» — 63.7 против 81.2 у школьников.

Отмена ЕГЭ при поступлении по профилю.

«Система СПО стала жертвой собственной имитации, — объясняет социолог Ольга Крыштановская. — Власти требуют «массового охвата», но колледжи не дают ни трудоустройства, ни зарплат. Логичный выбор: бегство в вузы». Кравцов же упорно называет это «маргинальным явлением», хотя в Татарстане и Белгороде до 67% выпускников СПО подают документы в университеты.

Управленческий коллапс: три трупа в шкафу Минпроса

 

Труп №1: Фиктивная статистика

Когда глава Рособрнадзора Анзор Музаев в 2023 году заявил, что «качество СПО выросло на 40%», аудиторы нашли подвох: в 57% колледжей отсутствуют лаборатории по заявленным специальностям, а 34% «мастеров производственного обучения» — вчерашние студенты-заочники.

Труп №2: Программы-пустышки

По данным НИИ профобразования, 68% учебных планов СПО содержат дисциплины-призраки вроде «Цифровой экологии» или «Квантовой педагогики». «Нам велели добавить «инноваций», — признаётся директор колледжа из Самары. — Я скопировал разделы из вузовских программ. Ни оборудование, ни преподаватели не соответствуют».

Труп №3: Бюджетное вырождение

В 2024 году на «развитие материальной базы СПО» выделено 128 млрд рублей. Но расследование «Проекта» показало: 62% тендеров выиграли фирмы-однодневки, а в ростовском колледже купленные за 17 млн рублей станки оказались муляжами из картона.

Почему Кравцов остаётся у руля? Диагноз системы

 

Ответ даёт история с баннером-монстром в «Артеке». Когда разразился скандал, Кремль не потребовал отставки — ограничились выговором «по линии АП». Причина проста: Кравцов идеально выполняет главную задачу — имитирует реформы. Его ведомство:

Генерирует фейковые показатели («100% школ с театральными кружками» — хотя 40% зданий не имеют актовых залов);

Заменяет содержание формой (обязательная установка «парт героев» вместо ремонта туалетов);

Производит пропагандистские мифы («возрождение СПО» при массовом бегстве в вузы).

«Это не управление — это симулякр, — резюмирует политолог Аббас Галлямов. — Цифры Кравцова и Мажуги различаются не из-за ошибки. Они живут в параллельных реальностях: один рисует картинку для Путина, другой пытается прикрыть провалы».

Последствия: поколение потерянных возможностей

 

Реальные жертвы этой системы — 700 000 выпускников колледжей 2024 года. Согласно исследованию РАНХиГС:

41% не могут устроиться по специальности (нет вакансий с зарплатой выше 25 тыс. рублей);

28% подали документы в вузы;

19% работают курьерами или продавцами;

12% — безработные.

«Нас три года учили на сварщиков, — пишет в соцсетях Дмитрий К. из Екатеринбурга. — На практике резали болгаркой ржавые трубы. Теперь требуют диплом НАКС — но такого оборудования в колледже не было».

Спираль молчания

 

Когда 15 мая 2024 года Кравцов докладывал президенту о «прорыве в СПО», за кадром осталось главное: его ведомство отказалось от публикации полной статистики с 2022 года. Цифры теперь — как кадры из Северной Кореи: парадные и вымышленные.

Но игнорировать катастрофу становится невозможно. Расхождение в 35% между Мажугой и Кравцовым — не арифметическая погрешность. Это трещина в фундаменте государства, где ложь возведена в управленческий принцип. Как сказал бы Солженицын: «Образование — барометр нации. Если его шкала врет, корабль идёт ко дну».

