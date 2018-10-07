Знак вопроса. Как сохранить позвоночник школьника здоровым?

Учеба в школе лишает детей здоровья. И это не обычная страшилка, а вполне признанный факт. Эксперты в области детского здоровья провели исследования и выяснили, что полностью здоровых детей среди школьников практически нет.

Российские старшеклассники не могут похвастаться отменным здоровьем. Новости СМИ2 остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Почему у детей меняется осанка?

Очень часто происходит следующая ситуация: ребёнок идёт в школу, и спустя какое-то время родители отмечают, что малыш стал сутулиться, сидит за письменным столом согнувшись, а при осмотре становится видна сколиотическая дуга. Но эти изменения не происходят за несколько месяцев. На самом деле сколиоз формируется гораздо раньше: во время внутриутробного развития и в родах. Уже тогда опытный специалист может определить, что у малыша есть сколиотические изменения. Уточню, что сколиоз в переводе означает «кривой». Он затрагивает все тело, — от макушки до стоп — а не только позвоночный столб. В школе нарушение осанки становится особенно очевидным из-за скачка роста и множества провоцирующих факторов, на которые родителям необходимо обращать внимание, чтобы сохранить здоровье школьника.

Нельзя использовать специальные корсеты и различные фиксаторы осанки. Родители должны понимать, что искривлённая осанка — это вынужденное положение тела, в котором оно лучше всего может расслабиться. Поэтому насильно переучивать ребёнка и заставлять держать спину ровно (и тем более — ругать или смеяться над несовершенной осанкой) бесполезно. Выровнять тело можно с помощью лечения, причём начать его лучше как можно скорее, особенно если школьнику поставили диагноз «сколиоз». Важно не упустить момент, когда тело ребёнка окончательно сформируется. Тогда нивелировать изменения осанки будет гораздо сложнее.

Школьный рюкзак

Сегодня их выбор очень широк: разноцветные и однотонные, ультрамодные и классические, из кожи и из полимерных материалов, на одной и двух лямках. Первое, на что следует обратить внимание, — это наличие в рюкзаке жёсткой спинки. Она будет держать форму и послужит мягкой «подушечкой», находящейся между спиной ребёнка и содержимым рюкзака. Лямки должны быть достаточно широкими, чтобы помогать распределять нагрузку и не натирать плечи школьника. Выбирайте рюкзак, соразмерный ширине плеч ребёнка, по высоте он должен быть равен длине спины. Приобретайте рюкзак из прочного материала, снабжённый надёжной фурнитурой, крепкими замками и кармашками для мелочей.

И, конечно, важно объяснить ребёнку, что рюкзак надо носить на двух плечах, чтобы обе стороны тела работали симметрично и равномерно, несмотря на то, что школьники любят модничать и использовать лишь одну лямку. Также не стоит надевать рюкзак так, чтобы он оказывался на уровне ягодиц. В этом случае он будет «тянуть» спину назад.

Какая должна быть обувь?

Туфли и ботинки для школьника ничем не отличаются от обуви для ребёнка младшего возраста. Когда родители слышат о нарушении осанки, они обувают школьника в ортопедическую обувь с жёстким задником, фиксирующим голеностоп, и супинатором. Делать это ни в коем случае нельзя. Ортопедические изделия хороши лишь в том редком случае, когда есть строгие показания. Обувь должна давать ноге ребёнка возможность свободно двигаться, быть мягкой, гнущейся и удобной. Лучше всего под эти характеристики подходит натуральная кожа. Ноги ребёнка в такой обуви будут «дышать», и ботинок спустя время примет форму стопы и немного растянется.

Идеальный вариант обуви для занятий физкультурой — это кроссовки с мягкой подошвой, которая амортизирует прыжки и движения во время бега, с сетчатыми дышащими вставками и удобной шнуровкой.

Выбираем место в классе

Самое удачное место — прямо напротив доски, не слишком далеко, чтобы не пришлось постоянно напрягать глаза, и не на первой парте (так придётся держать голову чуть запрокинутой). Если идеальное место за партой досталось не вашему ребенку, лучше поговорить с классным руководителем, чтобы у него была возможность периодически менять место. Например, одну четверть сидеть в правой половине класса, другую — в левой.

Помним о спорте

Физические нагрузки — обязательное условие укрепления мышечного корсета. Побуждайте школьника побольше ходить пешком, отдайте ребёнка в спортивную секцию. Отлично подойдёт плавание: это именно тот вид спорта, который показан абсолютно всем, ведь он включает в работу мышцы спины симметрично. Также подойдут любые игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Детям может подойти легкая атлетика, многим понравятся туристические походы в дикой природе.