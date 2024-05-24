6 горячих вопросов о «домашке»

Домашняя работа помогает тебе стать самостоятельнее, учит тебя учиться. Чтобы хорошо выполнить домашнее задание, нужно уметь планировать работу, контролировать себя по ходу выполнения заданий и по окончании всей работы. Эти навыки ты используешь и во время самостоятельной работы в классе. Но только дома ты можешь задействовать разные виды самоконтроля (пересказать текст, написать ответы на вопросы или составить вопросы к тексту, составить план и т.д.) И выбрать наиболее эффективный.