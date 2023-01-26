Надо ли учить ребенка драться? Советы опытного родителя

Малыш не играет с другими детками на детской площадки? Опять отняли игрушки, подрался в садике? Конфликты в школе с одноклассниками? Все это звенья одной цепи, нашего неумения научить ребенка правильному поведению со сверстниками. Умение отстаивать свои интересы, правильно говорить «нет» не всегда приводит к драке. Важнее предотвратить конфликтную ситуацию, решить все мирным путем, чем доводить до критической точки, именно этому мы должны научить своих детей. Это спасет ему здоровье или жизнь.



Давайте разберемся кого больше всего обижают, у кого не складываются хорошие отношения со сверстниками.



Заласканные детки, с которыми разговаривают сюсюкая, не позволяют быть самостоятельными, чрезмерно опекаемые



Слабовольные ребятишки, неспособные постоять за свои интересы



Драчуны, агрессивные, перенимающие стиль поведения своих родителей



Болтливые, ябеды, не умеющие хранить чужие секреты



Те кто каким то образом, внешне отличаются от всех, физическим недостатком или одеждой

Любимчики учителей



Как же научить свое чадо, как помочь адаптироваться в своем окружении? Основное чему надо научить своего ребенка это



Нельзя быть жертвой или жадиной. Со времен песочницы мы учим малыша, что нельзя брать чужие игрушки, что надо спросить разрешение у владельца лопатки или ведерка. Необходимо разъяснить крохе что такое воровство, что это недопустимо. Нельзя брать чужое, даже если хочешь на вредничать, отомстить обидчику. Не хочешь отдавать, а отдаешь через силу-тоже не хорошо. У ребенка надо развивать чувство собственности, понимание того, что никто кроме тебя не может распоряжаться твоими вещами. Если силой у тебя отняли игрушку, можно с помощью взрослых вернуть эту вещь. С другой стороны быть жадиной плохо, веселее играть вместе. Здесь важна доверительная беседа с ребенком.



Подрастая, ребенок все больше считает себя взрослым.Чаще считает, что просить помощи у взрослых-это не хорошо. Ваш сын или дочь должны быть уверены, что родители всегда помогут, что обращаться за помощью к взрослым можно и надо! Это проявление доверия и должно цениться высоко!



Трудно воздержаться от драки, когда тебя дразнят или провоцируют. Важно объяснить малышу, что от тебя только и ждут агрессивных действий, намного сложнее игнорировать провокацию, не показывать свой страх, интерес или агрессию. Надо объяснить, почему тебя дразнят, как это выяснить у сверстника. Показать, что не реагирование на дразнилки требует намного больше духовных сил, чем обычное рукоприкладство. Кроме того, чем больше у тебя друзей, тем меньше тебя обижают.



Ребенок может чувствовать себя не комфортно, когда большинство коллектива требует от него действий, которые он не хочет делать. Например сбежать с урока, нашкодить, берут «на слабо». Тут важно уменье человека сказать твердое «нет», настоять на своем решении и главное не стоит объяснять свое нежелание, или тем паче извиняться. Важно уяснить «Я имею право на свое мнение, и с этим надо считаться». Нельзя быть добреньким, всем угождать. Если кто-то наглеет, прекращаем с ним общаться.



Увеличению самооценки способствует занятия танцами, спортом или тем, что нравится ребенку, что у него получается



Избежать драки часто помогает сарказм, сказанный с юмором. Юный противник частенько не бывает готов к такому завершению стычки. Для этого вашего ребенка важно научить видеть смешное, научить острому словцу. Помните поговорку «убить можно и словом»



Большое значение имеет наличие надежных товарищей, которые и словом ободрят тебя, а если надо и заступятся за тебя.



А что делать когда драки не избежатьи бежать бесполезно? Когда трое на одного или твой друг в беде? Ответ один- драться!! Дорогие папы! Научите вашего ребенка держать удар! Не хныкать! Не бояться дать сдачи! Иногда это может спасти жизнь

