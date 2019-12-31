17 детей, благодаря которым родители напились валерьянки на всю жизнь вперед

Прихожу с работы домой. Открываю дверь, а ко мне несется младшая дочь, которая была в квартире одна. Глаза красные, слезы текут. Подбегает ко мне и начинает реветь, я в шоке, среди причитаний слышу: «Сюда пришли какие-то дяди. Они были в черном». Я уже мысленно вызываю полицию, думаю о том, кто бы это мог быть. Кредиторы? Кредитов не брал. Просто воры? Бред же, живем на 5-м этаже, не самая аппетитная цель. Наконец спрашиваю: «А что они сделали-то?» — «Украли кусок твоего торта». Ну как она додумалась-то, а? © MarkinsonNum1 / pikabu

В начальной школе учительница по музыке взяла у меня книжку с детскими песенками и никак ее не отдавала. Я ходил к ней несколько месяцев чуть ли не каждый день, а она говорила, что забыла книжку дома. В итоге учительница все же отдала мне ее, а заодно пожаловалась родителям на то, какой я дотошный. После этого мама сказала, что если я заберу долг у одной ее знакомой, то могу оставить деньги себе. И все лето я ходил к ней и в результате добился своего. © Vipman84 / pikabu

В детском саду я подговорила двух мальчишек убежать с прогулки, когда воспитательница отвлечется. Убежали и спрятались под кроватями. Как нам было весело, когда нас искали — сначала нянечка с воспитательницей, а через час всем детским садом. Нашли. Милицию вызывать не пришлось, родителей тоже. Тогда воспитательница чуть не поседела. © Подслушано / vk