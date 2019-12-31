17 детей, благодаря которым родители напились валерьянки на всю жизнь вперед

Детская непосредственность часто вызывает чувство неловкости у взрослых, а порою и добавляет несколько седых волос родителям. Пока любознательные малыши познают мир и делятся своими мыслями, папы и мамы потихоньку пьют валерьянку. И если у вас еще нет детей, то сейчас есть возможность проникнуться особой атмосферой родительства благодаря этим историям.
Мы в AdMe.ru уверены, что воспитывать ребенка и при этом оставаться в состоянии дзена — это почти невыполнимая задача. И что от пережитого стресса спасают смех и позитивное отношение к проделкам детей, которыми делятся с нами люди из сегодняшней подборки.
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В приемное отделение обратилась бабушка с ребенком, который, по ее словам, проглотил дома во время игры иголку. Ребенка срочно отправляют на рентгенологическое исследование, а также на горшок для сдачи кала. Рентген ничего не показал, но бабушка и само чадо заявляли, что иголка была проглочена. И тут врач отделения еще раз попробовал поговорить с ребенком, и выяснилось, что, оказывается, она играла рядом с новогодней елкой, подобрала лежащую на полу хвойную иглу, положила в рот, тщательно прожевала, проглотила и с чистой совестью отправилась сообщать любимой бабушке о том, что ею была проглочена иголка. © Serg1717 / pikabu
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Теща пришла в гости и в какой-то момент решила немного подремать. Моя 5-летняя дочь начала петь ей песни собственного сочинения, чтобы лучше засыпалось. Сон как рукой сняло после строчки «Новый год, Новый год, вокруг чудеса. Новый год, Новый год, ты сегодня уснешь навсегда». И все это нежным ангельским голосочком.© feonova / pikabu
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Моя дочь ходит по дому и постоянно повторяет: «О нет!» Сначала это было забавно. Но сейчас я начинаю бояться, что она знает то, чего не знаю я.
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Иду с племянником по улице. Мимо проезжает типичный переполненный автобус. Племянник шепотом мне говорит:
— Я боюсь полных автобусов.
— А почему ты их боишься? — спросил я, думая о том, что, возможно, он боится того, что его придавят там.
— Я боюсь, что в переполненном автобусе может провалиться пол, когда он будет ехать.
«Ну что за бред!» — подумал я и решил загуглить. Теперь я тоже боюсь ездить в переполненных автобусах. © qsandrew / pikabu
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Дочке 4 года. Вчера с женой забираем ее из детского сада. Оделась, вышли на улицу. Смотрю — глаза у нее на мокром месте. Спрашиваю:
— Что случилось? Обидел кто?
— Нет.
— А что тогда?
— Вот когда вы умрете, как я смогу сама воспитывать детей?!
И разрыдалась. © VanFo / pikabu
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Итак, 4-летняя я захожу на кухню и вижу, как моя родительница, которой я искренне доверяла, предательски помешивает мои любимые беленькие колготки деревянной ложкой (вываривает в ведре). Как раз в этот момент она достала их на несколько секунд, дабы оценить качество процесса. Удивление. Испуг. Паника. Я срываюсь на истерический плач, время от времени выкрикивая: «Мама, не корми меня колготками, пожалуйста!»
© Rainbow.unicorn / pikabu
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В 7 лет была с родителями в Версале. Гуляли мы очень долго, я устала и решила присесть... на стул в королевской спальне! Сработала сигнализация, у всех посетителей паника. Вбежавшие охранники долго искали «вора», и только потом обнаружили девочку, невозмутимо сидящую на одном из стульев за ограждением. © Подслушано / vk
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Нашей дочери 3 года, и ей сложно выговаривать длинные слова. Ходит в садик. Привели, переодеваем.
— Ассатана!
— Что ты сказала? Надеюсь, не то, что я подумала?
— Ассатана!
Смотрю молча на мужа, он на меня. Родители рядом тоже немного растеряны.
— Ассатана!
— Хорошо, вечером дома поговорим.
Зову воспитателя, чтобы передать ребенка.
— Вы знаете, как она меня называет? Скажи, — обращаясь к моей дочери, — «Александровна»!
— Ассатана!
— Александровна!
— Ассатана! © Bazilur / pikabu
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Сыну 5 лет. Неделю назад вместе посмотрели кино «Операция „Ы“». И вот уже неделю каждый день сынок просит включить его «любимый фильм». Сегодня сын был наказан и поставлен в угол. И вот из угла, сквозь реки слез, доносится: «Скоро в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь!» © Keygen1011 / pikabu
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Прихожу с работы домой. Открываю дверь, а ко мне несется младшая дочь, которая была в квартире одна. Глаза красные, слезы текут. Подбегает ко мне и начинает реветь, я в шоке, среди причитаний слышу: «Сюда пришли какие-то дяди. Они были в черном». Я уже мысленно вызываю полицию, думаю о том, кто бы это мог быть. Кредиторы? Кредитов не брал. Просто воры? Бред же, живем на 5-м этаже, не самая аппетитная цель. Наконец спрашиваю: «А что они сделали-то?» — «Украли кусок твоего торта». Ну как она додумалась-то, а? © MarkinsonNum1 / pikabu
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В начальной школе учительница по музыке взяла у меня книжку с детскими песенками и никак ее не отдавала. Я ходил к ней несколько месяцев чуть ли не каждый день, а она говорила, что забыла книжку дома. В итоге учительница все же отдала мне ее, а заодно пожаловалась родителям на то, какой я дотошный. После этого мама сказала, что если я заберу долг у одной ее знакомой, то могу оставить деньги себе. И все лето я ходил к ней и в результате добился своего. © Vipman84 / pikabu
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В детском саду я подговорила двух мальчишек убежать с прогулки, когда воспитательница отвлечется. Убежали и спрятались под кроватями. Как нам было весело, когда нас искали — сначала нянечка с воспитательницей, а через час всем детским садом. Нашли. Милицию вызывать не пришлось, родителей тоже. Тогда воспитательница чуть не поседела. © Подслушано / vk
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Забираю сына из детского сада. Уже в машине задает вопрос:
— Папа, а почему ты стал позже забирать меня из садика?
— Нет, малыш, я забираю тебя в то же время, просто темнеет на улице раньше.
— Почему?
— Осень наступила, день становится короче.
— Почему?
— Э-э-э... Солнце позже всходит и раньше заходит.
— Почему?
— Ну смотри, наша планета движется вокруг Солнца по не совсем круглой траектории, то есть в какой-то момент она дальше, а в какой-то, наоборот, ближе к звезде. Плюс ось вращения самой Земли немного наклонена, и в какой-то момент на нас попадает меньше солнечного света и световой день становится короче. Понимаешь?
— Ага. И поэтому ты стал меня позже забирать? © Sibiryak48 / pikabu
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Мой сын потерял виолончель. Виолончель. Которая такая же по размеру, как он. Как можно потерять виолончель? Мне нужен ответ, я не понимаю, что происходит.
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Едем с дочкой в аэропорт. Дочь болтает обо всем, что видит, я особо не вслушиваюсь. И тут среди прочей жизнерадостной болтовни дочь на той же оптимистичной ноте выдает: «Сейчас сядем в белый самолетик, он взлетит выше тучи, а там гроза. И она в нас грянет! И мы все сгорим. Самолет сгорит. Ты сгоришь. И я сгорю. Все сгорят!»
Высказалась и уснула детским безмятежным сном. © Подслушано / vk
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Приснился ночью какой-то кошмар, я набралась всей своей детской смелости и решила идти в постель к родителям. Родители крепко спят. Обратно идти страшно, будить неловко. Я несколько раз повторила шепотом: «Мама, папа, извините». Не реагируют. Ну я над ними нависла, в 15 см от маминого лица, чтобы в темноте лучше разглядеть, есть ли реакция или совсем глухо. В итоге набралась смелости и во весь голос, громко так: «Извините!» Мама резко открывает глаза, а на нее в упор смотрит лицо, чуть ли не нос к носу. Она заорала — отец аж подлетел на кровати. Мне повезло, что он не попытался устранить меня как угрозу. © Isathien / pikabu
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Друг-электрик по телефону рассказывает и ржет: «С халтуры вернулся уставший вусмерть. Плюхнулся в кресло, глаза прикрыл, сил нет пошевелиться. Сижу, отдыхаю. Внук подбегает с 2 большими стальными ложками для супа: „Деда, хочешь, фокус покажу?“ Я глаза приоткрываю: „Давай!“ Протягивает мне ложки: „Положи за щеки!“ Ну я такой весь на расслабоне, подвоха не почуяв, взял их в рот, щеки раздуты, ручки ложек торчат вперед, не соприкасаясь. И тут он рукой из-за спины 9-вольтовой батарейкой от своих игрушек мне тыкнул в эти торчащие концы. Я подумал, что мне кувалдой по башке дали! Чуть кресло не сломал. Шутник, блин. Усталость, правда, как рукой сняло». © QweryBery / pikabu
А вы чудили в детстве? Какая из историй о вас или ваших детях самая впечатляющая?
Фото на превью QweryBery / pikabu
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