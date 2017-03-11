Будущий клерк. Почему нельзя требовать от школьника хороших оценок

Как правильно мотивировать ребенка на учебу, так ли страшны тройки и о чем говорит беспрекословное послушание, «АиФ-Волгоград» узнал у психолога

«Совсем не хочет учиться!», «В дневнике одни тройки», «Лодырь! Ну что из него вырастет?» - наверняка многие родители не раз в жизни слышали, а может, даже произносили подобные фразы. И не все задумывались, что у лени школьника есть не только последствия, но и причины. «АиФ-Волгоград» решил поговорить о правильном отношении к учебе с психологами.

Будешь дворником!

Специалисты рекомендуют: чтобы разобраться в проблеме, задайте себе вопрос - как вы мотивируете ребенка на хорошие оценки?

«Советская система домашней педагогики подсказывает нам следующее: «Учись, а то всю жизнь будешь дворником (варианты: мусорщиком, пастухом, никем – это уж как родительская фантазия подскажет). То есть мы хотим получить результат, но какой? Ребенок должен учиться только ради того, чтобы не убирать подъезды? Не ради знаний и личного успеха, а вопреки чему-то? Мы сами подсказываем чаду негативную мотивацию к образованию», - говорит психолог Анастасия Смолина.

«Мне учеба давалась тяжело, - рассказывает успешная бизнес-леди Ольга Малашенко. - Нас в семье было трое. Я не любила учителей, саму систему обучения. Уроки делала из-под палки, только и слышала, что я лентяйка. Вечно уставшая мама на нас кричала. И к 14 годам я поняла, что впереди меня ждет работа уборщицы, ПТУ или я вовсе умру от лени.

И вот однажды, жалея маму, я стала заниматься с младшими сестрами по учебе. Мама посмотрела и сказала: «Прости, что я кричу. Это потому что я не успеваю с вами заниматься, ругаюсь от безысходности. А ведь ты у меня чудо, и мне просто жаль, если у тебя в жизни ничего не получится!»

Нельзя заставлять ребенка что-то делать: вы вырабатываете привычку контроля, в будущем он не будет приспособлен к работе и ответственности.

И тут я вдруг поняла, что не хочу «пахать», как мама. Я хочу выбраться, чего-то достичь. И я должна учиться. Школу я закончила с тремя четверками, сама поступила в вуз. Теперь я не боюсь промахов - я их проходила. И спасибо школе за тройки, за то, что меня считали глупой. Теперь все это пройдено, и благодаря этому я не завишу от мнения окружающих».

Отличник – это дисциплинированный раб?

Так как же правильно мотивировать ребенка? И на что все-таки - на оценки или на знания?

«Троечник - это не синоним неудачника. Круглый отличник - не залог процветания во взрослой жизни, - объясняет психолог Анастасия Смолина. - Нельзя заставлять ребенка что-то делать: вы вырабатываете привычку контроля, в будущем он не будет приспособлен к работе и ответственности. И не радуйтесь послушному ребенку - вы растите дисциплинированного раба: если он соглашается со всеми требованиями безоговорочно, это говорит либо о страхе, либо о пассивной позиции к жизни вообще. Первое ведет к агрессии и неврастеническим состояниям. Второе воспитывает внутреннего клерка».

«От меня не требовали хороших оценок, я учился сам. На меня не кричали, не заставляли. Родители работали в совхозе. Но каждый вечер у меня был ритуал: проверка уроков. И для меня самое важное было – время с моими родителями, - говорит директор волгоградского предприятия в сфере автобизнеса Павел Алексеевич. - Важны не оценки. Я считаю, в жизни аттестат вообще не пригодится. Важен лишь труд и умение работать».

Получается, настраивать нужно не на оценки, а на желание учиться. А уж какие рычаги задействовать для этого, могут почувствовать только сами родители, отмечают специалисты. Надо исходить из того, что важно ребенку.

Не радуйтесь послушному ребенку - вы растите дисциплинированного раба: если он соглашается со всеми требованиями безоговорочно, это говорит либо о страхе, либо о пассивной позиции к жизни вообще.

Также нужно помнить, что мотивация в каждом возрасте – разная. «Для первоклашек и начальной школы главное - «влюбиться» в учительницу. В 5 классе - выдержать нагрузку, адаптироваться к множеству учителей. В 8-9 классах самое важное - быть успешным в общении. В старших классах должна быть выработана мотивация самоопределения, а также чувство взрослости, - объясняет психолог Наталья Орешкина.

Но в чем же тогда причина лени, если ребенок, несмотря на все умные слова родителей, так и не хочет учиться?

«Он не преодолел желания сиюминутного удовольствия, - говорит Наталья Орешкина. - Надо научить детей видеть не только краткосрочную перспективу, но и думать о будущем, прогнозировать. Исправил оценку, и ладно. Сдал реферат, хорошо. А для чего? Надо постоянно разговаривать и напоминать школьнику, для чего и почему он это делает. Привить понятие терпения и усилия воли».

Кнут и пряник

Многие родители почему-то уверены, что мотивировать ребёнка вещами – это непедагогично. Психологи утверждают, что это не так.

«Вы ставите условие: не закончишь четверть без троек - никаких кроссовок, не «подтянешься» по химии - не пойдешь в субботу в кино, не выучишь английские глаголы - вечеринка отменяется. Думаете, это шантаж? Нет. Все эти вещи не являются чем-то жизненно необходимым. Это вознаграждение за труд. Вы же получаете зарплату на работе? Так и ребенок: потрудился – заработал. Так формируется вкус к труду. А если ребенок опаздывает, не учится – за что его вознаграждать?» - объясняет Наталья Орешкина.

Вы ставите условие: не закончишь четверть без троек - никаких кроссовок. Думаете, это шантаж? Нет. Вы же получаете зарплату на работе? Так и ребенок: потрудился – заработал.

Самое главное в мотивации к учебе - вовсе не крик, угрозы и приказы. Кричать – значит расписаться в собственной несостоятельности, отмечают психологи. Ребенка нельзя заставить читать, спать, есть, купаться, писать стихи, если он этого не любит.

«От меня все время требовали хороших оценок,- вспоминает военный летчик на пенсии Михаил Сиротин. - Мама была директором школы, папа - офицер. Во всем витала одна мысль: «Не позорь нас». И учебником получал, и ремнем. Мама говорила: «С тобой педагогика не действует! Будешь учиться за пряник! Или за ремень!»

До восьмого класса я учился на тройки и «позорил» родителей. Мне было неинтересно в школе. Пока отец не посадил меня в кабину вертолета. И я стал задавать вопросы: «Почему вертолет летит вперед?», «А это для чего?», «Почему впереди воздухозаборники, а позади - выхлопные трубы?» И тогда я понял, что знаний мне не хватает. Стал учить физику, геометрию, алгебру, читать про летчиков, записался в авиакружок. Наконец понял, для чего я учусь!

Был у нас в классе отличник. Встретились через лет десять. Говорит, меня родители не научили зарабатывать деньги, им нужны были только оценки. Я говорю: «Деньги тут не при чем. Просто тебе некогда было мечтать о том, что ты хочешь на самом деле, ты всегда соглашался с родителями». «А теперь я соглашаюсь с начальником, - ответил он».