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Психолог Лабковский перечислил 5 способов воспитать уверенного в себе ребенка

Во многом именно от поведения родителей зависит, будет ли ребенок испытывать проблемы с самооценкой уже во взрослом возрасте.

Многие наши проблемы идут из детства, в том числе и с самооценкой. Не стоит винить в этом родителей: они тоже обычные люди и далеко не всегда знали, как правильно поступить.

источник: Freepik

Однако современные мамы и папы часто задаются вопросом: что можно попробовать сделать для того, чтобы помочь своему ребенку вырасти человеком с адекватной самооценкой? Пару полезных советов по этой теме в своем телеграм-канале дал психолог Михаил Лабковский.

Михаил Лабковский, Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

Если вы хотите помочь своим детям вырасти уверенными в себе людьми, в первую очередь вам нужно разобраться с собственной самооценкой. Человека можно отнести к классу млекопитающих. Среди этих животных принято, что потомство берет пример со старших и развивается по аналогии с ними.

Кроме того, вам важно научить свое чадо выбору. Он должен уметь определять, что надеть, каким хобби заняться, чем занять время. А для этого ребенку нужно разобраться в собственных вкусах и интересах.

Как правильно реагировать, если у ваших детей что-то не получилось? Лабковский советует почаще использовать слово «пока»: не просто «у тебя ничего не вышло», а «у тебя пока не получилось сделать». Этот прием поможет понять ребенку: неудачи и провалы — это нормально, однако нужно продолжать учиться новому и пробовать достичь желаемого.

Еще один важный совет — взять за привычку проявлять любовь и тепло к ребенку вне зависимости от его успехов и достижений. Не заставляйте его думать, будто единственный способ услышать теплые слова от вас — получить пятерку в школе. По-хорошему вообще не нужно устанавливать прочную связь между оценками и вниманием от родителей.

Наконец, психолог советует использовать в общении с ребенком здоровый посыл: не «ты самый красивый и лучший», а «ты уникальный, и я люблю тебя таким, какой ты есть».

Кстати. Иногда бывает трудно понять самостоятельно, что с самооценкой есть определенные проблемы. Однако не стоит недооценивать важность этого вопроса. Психологи убеждены: самооценка — это то, от чего зависит не только успех человека в социуме, но и его внутреннее мироощущение.

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