Психолог Лабковский перечислил 5 способов воспитать уверенного в себе ребенка

Как правильно реагировать, если у ваших детей что-то не получилось? Лабковский советует почаще использовать слово «пока»: не просто «у тебя ничего не вышло», а «у тебя пока не получилось сделать». Этот прием поможет понять ребенку: неудачи и провалы — это нормально, однако нужно продолжать учиться новому и пробовать достичь желаемого.