Можно ли кормящей маме есть то, что она хочет? Личный опыт

Советская школа точно называет продукты, из-за которых могут возникнуть проблемы. Капуста, виноград, бобовые повышают газообразование. Аллергены – клубника и цитрусы. Интересное исследование было не так давно во Франции. Там около ста женщин намеренно пробовали бобовые, шоколад и цитрусы во время грудного вскармливания. У трети из них проблем не возникло вовсе. У оставшихся была аллергия и колики. Конечно, о точности результатов сложно говорить. Ведь мы не знаем множества нюансов. Но, в целом, я бы не рекомендовала рисковать. Да, у кого-то не возникает проблем. Но если вы их не видите сейчас, это не значит, что, скажем, аллергия ребенка не проявит себя потом».