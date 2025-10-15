Сергей Кравцов и статистика лжи: почему 70% трудоустройства выпускников педвузов — это обман народа

Снова благостная картинка из министерства просвещения. Снова гладкие, ни о чем не говорящие цифры, призванные создать видимость благополучия. На этот раз министр Сергей Кравцов с трибуны заявил, что «уровень трудоустройства выпускников педагогических вузов в России составляет 70%».

Цифра, на первый взгляд, внушительная.

70% кого и куда? Главная манипуляция Кравцова

Господин Кравцов сознательно использует размытую и двусмысленную формулировку — «трудоустройство выпускников». Он не говорит: «70% пришли работать в школы и детские сады». Он говорит именно о «трудоустройстве» в целом. А это — колоссальная разница.

В эту статистику, которую с пафосом озвучивает министр, входят абсолютно все:

Выпускник-программист, который ушел в IT и никогда не видел класса.

Выпускник-менеджер, который торгует в «М.Видео».

Выпускник-курьер, который развозит еду из «Яндекс.Еды».

Выпускник-копирайтер, который пишет тексты в рекламном агентстве.

Система мониторинга эффективности вузов, по данным которых, скорее всего, и отчитался Кравцов, фиксирует сам факт официального трудоустройства. Ей безразлично, по какой специальности работает человек. Главное — он не числится безработным. Таким образом, министр выдает желаемое за действительное, пытаясь выдать общую занятость молодых людей за успех своей ведомственной политики.

А что на самом деле? Суровая правда, которую скрывает министр

Если бы Сергей Кравцов хоть на минуту был честен с обществом, он бы ответил на главный вопрос: сколько же именно процентов выпускников приходят в систему образования?

Ответ шокирует, и он уже был обнародован. Как писал дзен-канал «Тема. Главное», со ссылкой на данные самого Росстата и исследования НИУ ВШЭ, реальная картина катастрофична.

Цифры, которые доказывают ложь:

1. По данным Росстата, в 2022 году педагогические вузы окончили около 130 тысяч человек. Из них на работу в школы и детсады устроились лишь 28%. Да, вы не ослышались. Меньше трети.

2. Исследования НИУ ВШЭ подтверждают этот провал: лишь около 30-40% выпускников педвузов в течение первых трех лет после выпуска идут работать в образовательные учреждения. И это еще оптимистичный прогноз.

Сравните: 70% у Кравцова и 28-40% в реальности. Разрыв — в два раза! Это не статистическая погрешность. Это — целенаправленное введение общества в заблуждение.

Почему они бегут из школы? Вопрос, который Кравцов боится задать

А теперь спросим у министра: почему молодые специалисты, получив диплом педагога, массово бегут куда угодно, только не в школу? Ответ лежит на поверхности, но чиновник предпочитает его не замечать, прикрываясь липовыми процентами.

Нищенская зарплата. Региональные учительские оклады, «слепленные» из ставки, надбавок и «стимулирующих», — это насмешка над трудом педагога.

Запредельная бюрократическая и административная нагрузка. Вместо обучения детей учитель должен заполнять тонны отчетов, участвовать в бессмысленных совещаниях и готовиться к бесконечным проверкам.

Выгорание и социальная незащищенность. Об этом не принято говорить в министерстве, но в школах — кризис кадрового голода, когда на одного учителя сваливают неподъемную нагрузку.

Вместо того чтобы решать эти системные проблемы, повышать престиж и оплату учительского труда, господин Кравцов занимается фальсификацией статистики. Проще нарисовать красивую цифру, чем создать условия, при которых выпускник захотел бы прийти в школу.

Ложь как система

Статистика Сергея Кравцова — это не просто «неточность». Это — продуманная политика. Политика очковтирательства, призванная скрыть глубину катастрофы, надвигающейся на российское образование. Пока министр рапортует о мнимых 70%, школы по всей стране задыхаются от нехватки кадров, а учителя работают на износ.

Он врет, когда говорит о «трудоустройстве», подразумевая работу в школе. Он врет, создавая видимость благополучия. Он врет нам с вами, родителям и детям, чье будущее зависит от качества образования.

Цифры — вещь упрямая. И они с беспощадной ясностью доказывают: министр Кравцов лжет. А лжецу не место во главе одного из важнейших министерств страны. Пора называть вещи своими именами и требовать от власти не красивых отчетов, а реальных дел по спасению отечественной школы.