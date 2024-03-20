8 важных вопросов о прорезывании первых зубов у ребенка

По статистике, он является одним из наиболее частых хронических заболеваний и встречается в 5 раз чаще детской астмы. Оставленный без лечения кариес приводит к инфекции. Кариес диагностируется у 23% детей от 2 до 5 лет и 56% — от 6 до 8 лет4.