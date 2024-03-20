8 важных вопросов о прорезывании первых зубов у ребенка

Если ваш малыш старше трех месяцев, топ вопросов о его развитии возглавляет «Какие зубы лезут первыми у ребенка?». Разберемся, что нужно знать об этом процессе.
Комментирует врач-педиатр КГ «Лапино» Елена Лобанова.
Когда формируются зубы у ребенка
Хотя при рождении большинство малышей радует мам своей беззубой улыбкой, их зачатки в челюстях формируются в первом триместре беременности. Чтобы у ребенка были крепкие и здоровые зубы, многие будущие мамы принимают специальные добавки, обещающие малышу жизнь без кариеса. Однако на практике фторсодержащие препараты никак на это не влияют.
Группа японских ученых провела исследование, в котором одной группе беременных женщин предлагались к приему «полезные» БАДы, а другие получали добавки – плацебо.
В дальнейшем исследователи проанализировали состояние здоровья полости рта у детей. Выяснилось, что результаты были практически одинаковыми. Проблемы с кариесом не имели 91% малышей от 3 до 5 лет, чьи матери принимали добавки — плацебо, 92% — у группы, получавшей фторсодержащие препараты1.
Какие зубы лезут первыми у ребенка: схема
Сколько режется первый зуб у ребенка
Прорезывание первых зубов у ребенка происходит по схеме. Как и в отношении сроков, ориентироваться на усредненную норму можно лишь с оговоркой – все дети разные, и порядок появления может отличаться.
Как понять, сколько лезет первый зуб у ребенка? Как правило, прорезывание каждого зуба длится от 2 до 8 дней. В это время у ребенка может подняться температура, появиться беспокойное поведение, нарушиться сон и измениться характер стула.
Всего у ребенка к двум годам должно быть 20 молочных зубов.
Когда и какие зубы ждать (по месяцам)?
- 6-10 – нижние центральные резцы
- 8-12 – верхние центральные резцы
- 9-13 – верхние боковые резцы
- 10-16 – нижние боковые резцы
- 13-19 – верхние первые моляры
- 14-18 – нижние первые моляры
- 16-22 – верхние клыки
- 17-23 – нижние клыки
- 23-31 – верхние вторые моляры
- 23-31 месяцев – нижние вторые моляры
В 6 месяцев у ребенка нет зубов. Пора бить тревогу?
Некоторым мамам «повезло» встретиться с зубастыми новорожденными. Если такие зубы не шатаются и не мешают сосанию, их оставляют. В иной ситуации детский стоматолог принимает решение об удалении.
Не редки случаи, когда первый зуб у ребенка лезет с первых дней жизни. И, наоборот, иногда зубы не торопятся с выходом, заставляя родителей нервничать.
Позднее прорезывание может сигнализировать о заболеваниях – например, дефиците витамина D. Но чаще всего отклонение от норм в процессе является индивидуальной особенностью малыша, специфики состояния здоровья и рациона будущей мамы во время беременности, может быть обусловлена генетически. Позже остальных зубы прорезываются у детей, родившихся раньше положенного рока.
Каковы симптомы скорого прорезывания зубов?
Узнать о скором прорезывании первых зубов можно по некоторым сигналам. Это:
- Беспокойство, капризность;
- Набухание, покраснение десен. Из-за дискомфорта малыш все тянет в рот;
- Обильное слюноотделение;
- Повышенная температура;
- Слизь из носа – прозрачная, жидкая, без патологических включений;
- Кашель из-за скопления в носоглотке слюны, выделений из носа и их отхождения;
- Нарушение пищеварения. У 10-35% детей первого года жизни при прорезывании зубов наблюдается жидкий стул.
Как облегчить прорезывание зубов
Прорезывание зубов – физиологичный процесс. Любые неприятные симптомы не требуют лечения. Главная задача родителей – сделать его более комфортным для малыша.
В этом помогут зубные кольца или специальные прорезыватели – их изготавливают из пластмассы, резины, силикона. Такие игрушки могут быть заполнены охлаждающим гелем внутри. Чтобы достичь максимального эффекта, перед применение прорезыватель рекомендуется некоторое время подержать в холодильнике.
Массаж десен способствует снижению болезненности, поэтому дети их с удовольствием грызут. Заменить это средство можно любой твердой пищей – яблоком, морковкой, сухариком — под обязательным контролем родителей.
Массаж десен ребенку самостоятельно можно выполнить с помощью напальчников из пищевого силикона (продаются в аптеках).
В отношении использования лекарственных средств нужно быть осторожными. В настоящее время рекомендуются только средства с «зеленым» составом на травах.
Что касается гелей-анестетиков, важно помнить, что во многих странах они запрещены2.
Входящий в состав лидокаин является антиаритмиком — препаратом для лечения нарушений сердечного ритма.
При использовании обезболивающих гелей легко допустить передозировку – многие родители набирают большее количество средства, наносят его чаще рекомендованного. Это чревато нежелательными проявлениями (судороги, нарушение дыхания, глотания, ритма сердца), которые могут приводить к тяжелым состояниям.
Как долго длится смена зубов?
Молочные зубы у ребенка начинают меняться на постоянные с 5 – 6 лет. Процесс этот обычно происходит по той же схеме, что и прорезывание. На замещение выпавшего зуба уходит в среднем 3 – 4 месяца.
Смена зубов у большинства детей заканчивается к 12 годам. В этот период уже вырастают вторые моляры.
Третьи моляры, известные как «зубы мудрости» появляются позже остальных – к 18-25 годам или позднее.
Как ухаживать за детскими зубами
С момента, когда происходит прорезывание первых зубов у ребенка, за ними требуется ежедневный уход.
Британский национальный институт здравоохранения разработал собственные рекомендации3:
- Чистить зубы необходимо дважды в день: перед сном и второй раз – в любое удобное время.
- Используйте специализированную детскую зубную пасту, маленькую зубную щетку или марлевый тампон, надетый на родительский палец, если зубов пока немного. Для малышей до трех лет необходим небольшой мазок, для детей от 3 до 6 лет достаточно количество зубной пасты размером с горошину.
- Не все дети любят чистить зубы. Но пытаться делать это необходимо – например, в игровой форме.
- Проще всего почистить зубы малышу, усадив его на колени и прижав голову к груди. Детей постарше ставьте перед зеркалом спиной к вам.
- Чистить зубы и десны необходимо небольшими круговыми движениями. Если ребенок проглотит слюну во время чистки зубов — бояться не стоит, так как этот объем не приводит к каким-либо нежелательным последствиям.
- Но обязательно следите за тем, чтобы дети не ели и не слизывали зубную пасту из тюбика.
- Перестать контролировать процесс чистки можно, только убедившись, что ребенок научился это делать правильно. Обычно это происходит к 7 годам.
Нужно ли лечить детский кариес?
Всем детям по достижении года рекомендуется регулярно посещать стоматолога, контролировать состояние прикуса и при необходимости лечить зубы.
По данным Американской академии педиатрических дантистов (The American Academy of Pediatric Dentistry, AAPD), детский кариес вызывается бактериями Streptococcus mutans or Streptococcus sobrinus.
Взаимодействуя с сахарами из еды и напитков, они преобразуют питательные вещества в кислоту, разрушающую эмаль зубов и приводящую к развитию кариеса.
По статистике, он является одним из наиболее частых хронических заболеваний и встречается в 5 раз чаще детской астмы. Оставленный без лечения кариес приводит к инфекции. Кариес диагностируется у 23% детей от 2 до 5 лет и 56% — от 6 до 8 лет4.
Источники:
1. Takahashi R, Ota E, Hoshi K, Naito T, Toyoshima Y, Yuasa H, Mori R, Nango E. Fluoride supplementation (with tablets, drops, lozenges or chewing gum) in pregnant women for preventing dental caries in the primary teeth of their children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD011850. DOI: 10.1002/14651858.CD011850.pub2. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011850.pub2/full?highlightAbstract=baby%7Cbabi%7Cteeths%7Cteeth
4. EARLY CHILDHOOD CARIES, Burt Edelstein, DDS, MPH Performing Preventive Services: A Bright Futures Handbook First Edition by Susanne Tanski, MD, MPH, FAAP, Lynn C. Garfunkel, MD, FAAP, Paula M. Duncan, MD, FAAP, Michael Weitzman, MD, FAAP https://pediatriccare.solutions.aap.org/chapter.aspx?sectionId=154098302&bookId=2041&resultClick=1
Свежие комментарии