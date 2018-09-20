Буллинг со стороны учителя

После поступления в школу у ребенка в жизни появляется еще одна важная авторитетная фигура – классный руководитель. В младшей школе педагог становится иногда даже более значимым взрослым, чем родитель. Это нормально: ребенок адаптируется к новой среде, а учитель ему в этом помогает. От личности учителя также зависит и мотивация ребенка к обучению, и в целом его успеваемость. Новости СМИ2

К сожалению, бывают случаи, когда педагоги предвзято относятся к ученику, прилюдно высмеивают его ответы, способности и даже внешний вид, используя грубое, унижающее порицание. Но это обычные конфликты, которые быстро возникают и также быстро проходят. В случае буллинга конфликт чаще всего имеет личностную подоплеку и носит затяжной характер.

Как определить, что ваш ребенок стал жертвой учительского буллинга?

Признаки учительского буллинга

Первым звоночком является нежелание ребенка идти в школу. Конечно, практически каждый ребенок хоть раз в жизни говорил, что не хочет идти в школу. Это нормально и естественно: дети устают, ссорятся с друзьями, забывают выполнить домашнее задание. Но если ребенок систематически отказывается посещать школу, начинает плакать, прогуливать, а на вопросы о причинах такого поведения не отвечает, стоит обратить внимание на школьную ситуацию.

Второй симптом: у ребенка плохая успеваемость по одному конкретному предмету. Если ребенок способный, проблем с обучением не испытывает, а по одному предмету постоянно получается плохие оценки, стоит задуматься. Скорее всего, причина не в том, что школьник плохо понимает физику или биологию, а в том, что у него не ладятся отношения с педагогом.

Третий признак учительского буллинга – заниженная самооценка у ребенка. Учитель – всегда авторитет для школьника, поэтому от его мнения сильно зависит мнение ребенка о себе. Чем сильнее педагог будет давить на ученика, тем ниже у него будет самооценка.

Четвертая причина того, что стоит обратить внимание на школьную ситуацию ребенка, – отсутствие у школьника желания разговаривать о школе. Особенно остро это заметно у учеников младшей школы. Для ребят 7–10 лет учебная деятельность является ведущей, а значит, о школе дети должны говорить много и с удовольствием. Если родители этого не наблюдают, то стоит разузнать подробнее, что же происходит в классе.

Пятой отличительной чертой жертвы буллинга является страх перед школой и учителями. Дети, которые подвергаются давлению со стороны педагога, естественно, начинают бояться и этого педагога, и остальных учителей, и школу в целом, ведь травмирующей ситуацией является комплекс событий.

Последствия буллинга в отношениях «учитель – ученик»

Каковы последствия буллинга в отношениях «учитель – ученик»? Они те же, что и последствия любого другого вида насилия: будь оно физическим или моральным – ребенок получает психологическую травму. Такие дети отличаются заниженной самооценкой, гипертрофированным чувством вины, иногда повышенной агрессивностью. Если жертвой буллинга становится подросток, то, к сожалению, эта травма может привести к суициду.

Проблема усугубляется тем, что если педагог начинает унижать одного из учеников, то вскоре этим будет заниматься уже весь класс, ведь учитель – это пример для подражания, особенно для детей младших классов. Таким образом, «нелюбимчик» педагога становится жертвой травли со стороны и учителя, и одноклассников.

Что делать?

Что делать, если родители выяснили, что его ребенок подвергается психологическому и моральному давлению со стороны педагога?

Единого алгоритма урегулирования школьных конфликтов нет – в этом случае многое решает человеческий фактор. Но все же есть некоторые рекомендации по выходу из такой ситуации.

В первую очередь, оценив ситуацию спокойно и объективно, поговорите с учителем и выясните причину конфликта. Следите, чтобы разговор строился на конкретных фактах, а не на личных впечатлениях учителя. Не бойтесь того, что учитель «испортит жизнь» вашему сыну или дочери, ведь если педагог злоупотребляет властью, на него всегда можно воздействовать через директора или представителей департамента образования.

Если у учителя есть определенные претензии к вашему ребенку, внимательно выслушайте их и, если они объективны, поговорите с ребенком. При этом не выражайте агрессии в адрес учителя, а убеждайте ребенка в том, что учитель не хотел его обидеть. Выработайте совместно с ребенком план выхода из создавшейся ситуации, покажите ему, что вы на его стороне, и что он всегда может рассчитывать на вашу поддержку.

К сожалению, не всегда возможно урегулировать конфликт внутренними силами,поэтому для его решения необходимо подключать психологов и администрацию школы. Если же ситуация зашла слишком далеко, то наилучшим выходом из нее будет перевод ребенка в другую школу.

В этом случае необходимо поспособствовать посещению школьником психолога, для того чтобы проработать психологическую травму, снизить негативные последствия и актуализировать мотивацию к обучению. Родители же со своей стороны могут помочь ребенку справиться с тяжелыми переживаниями и адаптироваться к новой школе.

Школьный буллинг – проблема сложная, комплексная и во многом социальная. Для того чтобы ребенок не стал жертвой травли со стороны педагогов, тщательно выбирайте школу, разговаривайте с учителями, администрацией, школьным психологом. Учителя-агрессоры всегда отличаются тоталитарным стилем преподавания и ярко выраженной профессиональной деформацией – выгоранием. Такие педагоги не испытывают удовлетворения от своей работы и любви к ученикам – обычно такое отношение чувствуется сразу. Ежедневно разговаривайте со своим ребенком, интересуйтесь его успехами, переживаниями, жизненными событиями – тогда вы быстро сможете заметить какие-то изменения в его поведении.

Екатерина Сафонова