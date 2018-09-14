Упражнения для глаз. Инфографика

Пятая часть российских школьников страдает близорукостью. Придётся вашему ребёнку носить очки или нет, во многом зависит от его образа жизни, от зрительных нагрузок.

Значит, надо заняться профилактикой этого заболевания. Один из действенных способов – тренировать глазную мышцу. Причём лучше начинать это делать как можно раньше, пока глаз у ребёнка ещё не вырос. Новости СМИ2

Где сидеть очкарику

Выбор парты должен осуществляться согласно рекомендациям детского офтальмолога, который наблюдает ребёнка. В целом подход такой:

если острота зрения (в очках или без) хотя бы одного глаза 0,7–1,0, то ребёнок может сидеть за любой партой, справка офтальмолога, для того чтобы пересадили поближе, ему не нужна;

если острота зрения 0,4–0,6 – не далее второй парты;

при зрении ниже 0,4 – на первой.

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