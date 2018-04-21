Конфликты между учителями и учениками. Часть 2.



Часть 2. Конфликты между учителями и учениками.

Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, невозможен без противоречий и конфликтов. Конфронтация с детьми, условия жизни которых сегодня нельзя назвать благоприятными, — явление обычное. По мнению М. Рыбаковой, конфликты между учителем и учеником можно классифицировать так:

действия, связанные с успеваемостью ученика, выполнением им внеучебных заданий; поведение (поступки) учителя как реакция на нарушение учеником правил поведения в школе и вне ее; отношения, возникающие в сфере эмоционально-личностных отношений учащихся и учителей.

Конфликты деятельности.

Возникают между учителем и учеником и проявляются в отказе ученика выполнить учебное задание или плохом его выполнении. Это может происходить по различным причинам: утомление, трудность в усвоении учебного материала, а иногда неудачное замечание учителя вместо конкретной помощи ученику. Новости СМИ2 общение на уроке определяется характером сложившихся отношений с учениками в другой обстановке. В последнее время наблюдается увеличение школьных конфликтов из-за того, что учитель часто предъявляет завышенные требования к учащимся, а отметки использует как средство наказания для тех, кто нарушает дисциплину. Эти ситуации нередко становятся причиной ухода из школы способных, самостоятельных учеников, а у остальных снижается интерес к познанию вообще.

Конфликты поступков.

Педагогическая ситуация может привести к конфликту в том случае, если учитель ошибся при анализе поступка ученика, не выяснил его мотивы, или сделал необоснованный вывод. Ведь один и тот же поступок может быть продиктован различными мотивами. Учитель пытается корректировать поведение учеников, покрой оценивая их поступки при недостаточной информации о причинах, их вызвавших. Иногда он лишь догадывается о мотивах поступков, не вникает в отношения между детьми

в таких случаях возможны ошибки при оценке поведения. Как следствие

вполне оправданное несогласие учеников с таким положением.

Конфликты отношений часто возникают в результате неумелого разрешения педагогом проблемных ситуаций и имеют, как правило, затяжной характер. Эти конфликты приобретают личностную окраску, порождают длительную неприязнь ученика к учителю, надолго нарушают их взаимодействие.

Причины и слагаемые педагогических конфликтов:

недостаточная ответственность учителя за педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций, ведь школа — модель общества, где ученики усваивают нормы отношений между людьми; участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель — ученик), чем и определяется их поведение в конфликте; различие в жизненном опыте участников обусловливает и разную степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов; различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда удается понять переживания ребенка, а ученику — справиться с эмоциями; присутствие других учеников делает их из наблюдателей участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда приходится помнить учителю; профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на себя инициативу в его разрешении, поскольку приоритетными всегда остаются интересы ученика как формирующейся личности; ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые проблемы и конфликты, в которые включаются другие ученики; конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем разрешить (А.И. Шипилов)

Современная ситуация в стране, бедственное положение школы, недостаточная подготовка учителей, особенно молодых, к конструктивному разрешению конфликтов с учениками приводят к значительным деструктивным последствиям. По данным психологических исследований за 1996 г., 35-40% детских неврозов носят дидактогенный характер. Исследования также показывают, что в межличностном конфликте учителя и ученика велика доля отрицательных последствий (83%) по сравнению с положительным влиянием (С. Хапаева).

Важно, чтобы учитель умел правильно определить свою позицию в конфликте, и если на его стороне выступает коллектив класса, то ему легче найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Если же класс начинает развлекаться вместе с нарушителем дисциплины или занимает двойственную позицию, это чревато негативными последствиями (например, конфликты могут стать хроническим явлением).

Для конструктивного выхода из конфликта важны взаимоотношения педагога с родителями подростка.

Часто общение учителя с повзрослевшими учениками строится на тех же принципах, что и с учащимися начальных классов. Такой тип отношений не соответствует возрастным особенностям подростка, прежде всего его представлению о себе — стремлению занять равное положение по отношению к взрослым. Благополучное разрешение конфликта невозможно без психологической готовности учителя перейти к новому типу отношений с взрослеющими детьми. Инициатором построения таких отношений должен быть взрослый.

Опрос школьников, проведенный под руководством профессора В.И. Журавлева, показал, что около 80% учащихся испытывали ненависть к тем или иным педагогам. В качестве основных причин такого отношения ученики называют следующие:

учителя не любят детей — 70%; отрицательные личные качества учителя — 56%; несправедливая оценка их знаний учителем — 28%; учитель плохо владеет своей специальностью — 12%.

Нередки случаи, когда негативное отношение ученика к учителю переносится и на предмет, который он преподает. Так, 11% школьников говорят, что ненавидели отдельные дисциплины, изучаемые в школе. В основе конфликтных отношений между учеником и учителем нередко лежит негативная оценка учащимся профессиональных или личностных качеств педагога. Чем выше школьник оценивает профессионализм и личность учителя, тем более он для него авторитетен, тем реже между ними возникают конфликты. Чаще хороший контакт с учениками удается установить учителям младших классов. Старшие школьники, вспоминая обучение в начальных классах, так оценивали своих учителей, работавших бесконфликтно:

первая учительница была идеальной; она образец, учитель о котором помнишь всю жизнь; никаких недостатков, моя первая учительница — идеал; исключительно опытный педагог, мастер своего дела; за четыре года сменилось семь учительниц, все были прекрасными людьми; не могу сказать ничего отрицательного об учительнице начальных классов; учительница была нам как мама, ее очень любили; конфликтов не было, авторитет учительницы был на-столько высок, что каждое ее слово было для нас законом; конфликтов не было, наша учительница была непререкаемым авторитетом не только для учащихся, но и их родителей.

Подростки (10-15 лет), а тем более юноши и девушки (16-18 лет) подходят к оценке своих учителей более критично, чем младшие школьники. Однако и со старшеклассниками подготовленный и умелый учитель всегда может установить хорошие отношения. В таком случае конфликты между учителем и учениками редки либо исключены вовсе. Оценивая учителей-предметников, старшеклассники чаще все-то выражают свое отношение к ним так (В.И. Журавлев).

1. Хорошо знает свой предмет, умеет его преподнести, всесторонне развитый человек — 75%.

2. Применяет новую методику преподавания, индивидуально подходит к каждому ученику — 13%.

3. Хорошо организует внеклассную работу — 7%.

4. Не имеет любимчиков — 1%.

5. Плохо знает свой предмет, не владеет педагогическими навыками — 79%.

6. Проявляет грубость по отношению к ученикам — 31%.

7. Не любит свою профессию, детей — 9%.

8. Не может вести классное руководство — 7%.

9. Нет слаженности в педагогическом коллективе, так как в основном учителя — женщины — 16%.

10. Школе нужно больше молодых учителей, в том числе мужчин — 11%.

11. Недостаточная подготовка учителей в вузе — 6%.

Анализ оценок старшеклассниками учителей-предметников показывает, что почти у половины из них сформировалось скорее отрицательное, чем положительное мнение о педагогах. Если бы такое положение дел было доказано в результате более масштабного исследования, то можно было бы сделать вывод о неблагополучном характере взаимоотношений старшеклассников и учителей в школах. Приведенные данные получены на основе локального исследования в школах Московской области и не могут быть распространены на всю общеобразовательную школу. Тем не менее, очевидно, что при таком состоянии дел в одном регионе велика вероятность возникновения конфликтов между учителями и учениками. Задолго до возникновения конфликтологии как науки умными людьми на основе житейского опыта было сформулировано правило: «Когда два человека конфликтуют, неправ тот из них, кто умнее». Умный должен уметь защитить свои интересы и интересы дела без конфликтов. Исходя из этого, в конфликтах учеников с учителями чаще всего неправы последние. Житейский опыт ученика, объем его знаний, мировоззрение, навыки общения с окружающим миром гораздо меньше, чем у учителя. Педагог должен научиться оставаться выше конфликта и разрешать естественные и неизбежные проблемы во взаимоотношениях с учениками без негативных эмоций (лучше — с юмором).

Вместе с тем было бы совершенно неправильно всю ответственность за конфликты между учеником и учителем возлагать на последнего.

Во-первых, нынешние школьники заметно отличаются от тех, кто учился в школе в 1982 г. Причем, нередко не в лучшую сторону. Двадцать лет назад в кошмарном сне I невозможно было представить, что в школе так обостриться ситуация с употреблением алкоголя, наркотиков, токсичных веществ. А ныне это реальность.

Во-вторых, заметно ухудшилась социально-экономическая обстановка в самой школе, что, в свою очередь, способствует возникновению конфликтов между учениками и учителями.

В-третьих, очевидно снизилось качество профессиональной подготовки учителя. В одной из школ Новониколаевского района Волгоградской области конфликт ученика с учительницей русского языка возник весной 2001 г. из-за того, что педагог продемонстрировала недостаточное знание правил грамматики и, написав слово с ошибкой, настаивала на своей правоте.

В-четвертых, низкий уровень жизни провоцирует напряженность во взаимоотношениях учащихся и учителей. Стресс у педагогов, вызываемый тяготами жизни, стресс у школьников, являющийся следствием материальных проблем в их семьях, вызывает повышенную агрессивность у тех и других.