Кто ответит за разруху в головах школьников

Выступая с посланием к Федеральному Собранию президент Владимир Путин вновь затронул крайне важную, но при этом весьма болезненную тему школьных учебников по истории. Президент сказал: «Иногда с удивлением открываю школьные учебники. Как будто не про нас написано. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Удивительно. Все что угодно там написано, но не про Сталинградскую битву».

Еще в 90-е годы, когда советская модель образования рухнула и учителей с учениками пустили в «свободное плавание», школы наводнили наспех слепленные учебники, изданные на деньги непонятных организаций. Контроля за ними не было никакого, отныне преподавать можно было что угодно.

Детей в национальных республиках учили сепаратизму, а в других регионах прививали любовь к «демократии» и величию западных стран. И проблема эта коснулась учебников по самым разным дисциплинам. На уроках английского языка, благодаря этим учебным пособиям дети младших классов учили такие слова как «коромысло» и «стиральный порошок». По математике шла вводная программа в основы данной науки, не предполагавшая классического объема знаний.

По литературе школьники на уроках проходили малоизвестные произведения авторов сомнительной репутации.

Но больше всего смутные 90-е и их творцы отыгрались на учебниках истории. Восхваление декабристов и прочих бунтарей, игнорирование участия России в Первой мировой войне, тотальное принижение заслуг СССР во Второй мировой и акцент на огромных потерях и бездарном руководстве, кроме того, общая ненависть к советскому строю — все это стало практически нормой для школьных учебников. При этом дети с упоением изучали высадку союзников на необитаемых атоллах в Тихом океане и сражения за Северную Африку. Мало чем ситуация отличалась и в высших учебных заведениях. Что из этого всего получилось, мы хорошо знаем — перекос в знаниях и сознании нескольких поколений.

Кто в то лихое время должен был отвечать за такой важный компонент в формировании личности будущих граждан? С тогдашнего президента спросить нечего, Борис Ельцин всеми силами старался удержаться у власти и заодно на ногах, а о российском образовании едва ли вспоминал. В профильных ведомствах творилась постоянная чехарда, они объединялись, переименовывались, получали разные функции и сейчас даже трудно сказать, на ком конкретно лежит вина в попустительстве в ситуации с учебниками. Однако в 1998 году появляется фигура Владимира Филиппова, которому в 2004 году на смену пришел Андрей Фурсенко.

Многие эксперты от науки утверждают, что именно эти два руководителя, отвечающие за науку и образование, своей едва ли не вредительской политикой, развалили окончательно то, что осталось от образования в России. В школах и ВУЗах невозможно найти преподавателя, который хоть за что-нибудь мог бы этих двух господ похвалить — низкие зарплаты, чехарда с образовательными программами, бесконтрольный рост высших учебных заведений, не дававших образования, кроме филькиной грамоты, ЕГЭ и даже ухудшение ситуации с учебниками, которых только по одной истории вдруг стало больше сотни — все это наследие того времени, которое мы расхлебываем до сих пор. При этом сами учебники со временем практически стали не нужны, так как для сдачи того самого единого экзамена теперь нужно готовиться совершенно по другим материалам с отличной спецификой.

Внимание учебникам истории было уделено только в 2013 году и то самим президентом, который дал поручение разработать единую концепцию преподавания истории в школах без ненужных двусмысленностей и оформить всё в единый учебник истории. Работа эта была возложена на Российское историческое общество вместе с профильными ведомствами и вузами.

В итоге к 2015 году историко-культурный стандарт для будущего учебника был готов и началась его соответствующая подготовка. Вот только учебников вышло три. Заказ на издание получили три ведущих российских издательства — Просвещение, Дрофа и Русское слово, которые самостоятельно написали, а точнее, подогнали свои старые учебники под новые требования.

Однако единообразия вновь не вышло. Полностью некорректных формулировок и позиций в данных учебниках, конечно, не было, по сложным вопросам трактовки часто расходились. К примеру, важный вопрос истории — Бородинское сражение и его итоги. Известно, что военного преимущества не смогла добиться ни одна из сторон, но русские войска смогли остановить непобедимую армию Наполеона и фактически остановить вторжение в Россию.

Примерно такие же итоги подвели авторы учебников издательств «Дрофа» и «Русское слово», а «Просвещение» ограничилось просто военной ничьей, ничего не сказав про важность этой ничьи именно для армии Кутузова. И так по большинству вопросов. При этом даже напечатанные учебники не спешили вводить в школах, разрешая пользоваться старыми материалами, пока не придет время их менять. Про пособия, литературу для ВУЗов и другие справочные материалы никто опять так и не вспомнил. Понятное дело, что тут более чем уместна дискуссия по тем или иным историческим событиям, но научная, а не около фантастическая. В любом случае, вопрос вновь оказался не решен, раз в 2021 году он снова был поднят президентом.

Так почему же такой важный вопрос волнует одного только президента, почему уже 30 лет молчит профильные ведомства, а также надзорные и другие специальные органы, призванные контролировать ситуацию? Только после критики первого лица Минпросвещения спешно спохватилось и быстро устроило проверку и даже, якобы, нашло то самое издание, о котором говорил Владимир Путин.

Вот только непонятно почему такие проверки не проводились раньше, почему практически отсутствуют механизмы контроля и учащимся на разных уровнях могут попадать крайне слабые и даже вредные учебные пособия? И почему при наличии трех одобренных учебников у нас до сих пор издаются десятки других учебников по истории?

Тот же самый учебник оскандалившегося 89-летнего историка Олега Волобуева использовался в системе средне специального образования. А ведь и раньше к этому автору и его учебнику были вопросы, например, в части событий на Украине и в Крыму в 2013—2014 году. Тогда вопрос подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но профильное ведомство вновь не отреагировало. Так зачем нам в образовании столько учебников, если есть уже три и еще несколько, которые полностью удовлетворяют требованиям принятых стандартов?

Совсем недавно Минпросвещения РФ одобрило новую линейку учебников по истории под редакцией доктора исторических наук Владимира Мединского, которые уже были запущены в печать.

Однако все эти материалы вынуждены конкурировать с книгами непонятного авторства и содержания. Поэтому, раз мы вновь возвращаемся к данной теме, нужно волевое решение сверху, которое позволит навести порядок и поставить точку в этом вопросе.

С другой стороны, школы и раньше ориентировались на то, что им скажут в профильном ведомстве, которое, как оказывается, не особо за этим и следит. Возможно, только обозначив направление, нужно дать школам творческую свободу в выборе образовательных программ, форм подачи исторического знания.

Об этом говорят сами школьные преподаватели, к этому призывает уже упомянутый Владимир Мединский. «Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчётности. Дать школе максимальную свободу в выборе формы — как лучше и эффективнее донести знания детям. Пусть учитель и директор школы вместе сами решают — что лучше преподать в классе, что — на межклассной конференции, что — рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда — лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя», — говорит Владимир Мединский.

В итоге мы должны прийти к осознанию того, что школа — это важнейший инструмент в вопросе формировании сознания молодых людей, будущего России. Преступно пускать все на самотек и проводить свои эксперименты в этой сфере. При этом у нас до сих пор отсутствуют органы государственной власти, которые могли бы довести решение данного вопроса до конца. Никто и не собирается спрашивать с тех «деятелей», при которых наше образование скатилось к недопустимо низкому уровню и возникла проблема с учебниками, а они до сих пор занимают весомые позиции в российской науке и образовании.

Выходит, что здесь только одна надежда на президента, который сам обеспокоится, сам предложит решение и сам проконтролирует результат. На остальных чиновников надежды уже нет, хотя сделать осталось малое — внедрить и закрепить имеющиеся проверенные учебные материалы, а также поставить заслон всей остальной околоисторической писанине.

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