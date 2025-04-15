Пять мифов об укреплении детского иммунитета

Вопрос об укреплении иммунитета остро стоит перед любой заботливой мамой – она читает книги и статьи, спрашивает подруг и бабушек, вспоминает методики закаливания из глубокого детства.Однако, к сожалению, далеко не все, что они узнают – полезно. Скажу больше: иногда советы бывают настолько вредными, что они не только не помогут, но, вполне вероятно, и навредят.
Антисовет No 1. Не укреплять иммунитет
Часто на приеме я слышу о том, что все советы по укреплению иммунитета, по витаминам и закаливанию – полная ерунда. Говорят так, конечно, бабушки, используя при этом самый главный и «железный» аргумент: мы растили вас без всего этого и ничего – были здоровы!
На самом деле это не так. Я бы вообще не стала сравнивать два разных поколения. Еще 30 лет назад экология была гораздо лучше, воздух – чище, продукты – натуральнее. Поэтому, возможно, и дети были здоровее. Однако и раньше заботливые мамы уделяли немало внимания закаливанию, витаминам и правильному режиму дня. Современным детям с окружающим их миром помощь по укреплению иммунитета чаще всего просто необходима. Особенно это важно для часто болеющих малышей.
Антисовет No 2. Детский сад — друг иммунитета
Нередко приходится слышать еще одно распространенное, но крайне неверное утверждение: в детский сад надо ходить, «чтобы отболеть свое». Приверженцы этого подхода считают, что частые простуды укрепляют иммунитет, и если ребенок не переболеет много раз в саду, он будет часто болеть в школе. Неудивительно, ведь иммунитет-то не сформирован.
Однако частые простуды расшатывают иммунитет и становятся причиной формирования хронических проблем: бронхитов, отитов, синуситов. Поэтому садик – это развитие и общение, а также – нередко – большой стресс для иммунитета, но никак не его укрепление. Мы должны максимально защищать ребенка от частых простуд, наносящих вред здоровью и снижающих защитные силы организма.
Антисовет No 3. По снегу босиком
Решив заняться укреплением иммунитета, некоторые мамы действуют резко и активно: начинают обливать деток холодной водой или бегать всей семьей по снегу. Все это может привести только к срыву механизмов адаптации и болезням, зачастую – весьма серьезным, т.к. нарушаются основы правил закаливания.
– Закаливание проводится ежедневно, без перерывов на выходные и праздники.
– Нагрузки должны нарастать постепенно. Например, обливания мы делаем так: сначала температура воды 36 градусов, через пять дней снижаем на градус – до 35, еще через несколько дней – до 34.
Если ребенок заболел, нужно сделать паузу, а затем опять начать с самого начала. Да, это медленно, но правильно и комфортно для организма, именно такой подход позволяет иммунитету адаптироваться и укрепляться.
Антисовет No 4. Спрячьтесь дома
Чтобы защитить иммунитет, главное, ограничить контакты. Почаще сидеть дома, не гулять в холод, и уж, конечно, не допускать, чтобы в квартире были сквозняки.
Совет наивреднейший: ведь, как известно, свежий воздух – одно из самых важных условий для здоровья и крепкого иммунитета.
Хотите, чтобы ребенок был здоров? Гуляйте каждый день! Нет плохой погоды, есть неправильно одетые мама и ребенок. Нет, я не призываю гулять в ливень, но после стихания дождика в резиновых сапогах и по лужам – очень весело, да и воздух, насыщенный озоном и влагой, очень полезен. В морозы мы, конечно, не гуляем по 3-4 часа, как в теплые дни, но выходим на улицу обязательно.
Антисовет No 5. Запаситесь антибактериальным мылом
Некоторые мамы активно используют антибактериальное мыло, салфетки, антисептические гели и присыпки, но это хорошо лишь отчасти, ведь антибактериальные средства «убивают» не только вредных микробов, но и полезную микрофлору кожи, внешний иммунитет. В итоге ребенок становится... максимально восприимчивым к любым инфекциям.
Согласно некоторым исследованиям, такое серьезное заболевание, например, как неспецифический язвенный колит, является «болезнью чистых рук». Поэтому чтобы укрепить иммунитет, не стоит использовать антибактериальное мыло постоянно, надо давать возможность коже развивать свою – правильную и полезную – флору.
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