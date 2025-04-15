Пять мифов об укреплении детского иммунитета

Вопрос об укреплении иммунитета остро стоит перед любой заботливой мамой – она читает книги и статьи, спрашивает подруг и бабушек, вспоминает методики закаливания из глубокого детства.

Однако, к сожалению, далеко не все, что они узнают – полезно. Скажу больше: иногда советы бывают настолько вредными, что они не только не помогут, но, вполне вероятно, и навредят.