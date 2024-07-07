Ребенок взрослеет и отдаляется: как это пережить? Рассказывает психолог

Взросление детей и их отдаление от родителей бывают очень болезненными для мам и пап. Как принять это и прожить с минимальными потерями для семьи? Объясняет детский и семейный психолог Елена Попова, автор книги «Укутанное детство».

источник: Freepik

Взросление – процесс естественный, но очень нелегкий и для ребенка, и для родителей. Новости СМИ2

Вопросы, которые еще в 10 лет легко разрешались с помощью родительского авторитета или нажима, в 13 превращаются в настоящую проблему.

Подростковый период становится своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей все семейные трудности: если в отношениях уже были трещины, они делаются еще глубже.

Взросление ребенка часто сопровождается и конфликтами, и родительскими переживаниями, главные из которых – чувства страха и утраты. Страшно потерять ребенка и остаться в одиночестве, утратить авторитет и оказаться несостоятельным родителем. Еще страшнее – за самого подростка, ведь упрямец может натворить таких дел, что расхлебывать их придется всю жизнь. Взросление – это и утрата былой близости с ребенком, потеря мира в доме и даже смысла жизни.

Смириться со всем этим тяжело. Но необходимо, ведь этот неизбежный этап крайне важен для формирования личности ребенка. Как прожить взросление детей, сохранив мир в душе и отношениях? Вот несколько шагов на пути к этому.

1. Принять подростковость

13-17 лет – время экзистенциального кризиса, то есть пересмотра жизненных ориентиров и смыслов, поиска собственного «я». Подросток делает это очень решительно – спорит, бунтует, отвергает авторитеты. Как хирург, он сначала режет по живому, а потом сшивает. Для того чтобы произошло психологическое отделение от родителей, подростки обесценивают все, чему их учили. Так они накапливают собственные, завоеванные в боях ценности, на которые смогут опираться в будущем.

Единственное, что остается родителям среди этих бурь, – принять подростковость как временное стихийное бедствие. Тем более что ситуация, когда пубертат протекает тихо, без споров и стычек, порой может настораживать.

«Неершистых» подростков не бывает. Значит, либо взрослые чего-то не знают, либо у ребенка настолько подавлена воля, что сопротивляться просто нет сил.

А возможно, взрыв произойдет в более старшем возрасте.

Подростковый бунт необходим еще и потому, что это репетиция принятия ответственности. Ребенок, который слушается без возражений, не взрослеет. Он так и будет постоянно оглядываться на других, прятаться за спины, на всю жизнь сохранит неуверенность в себе и своих решениях.

2. Принять свой страх за ребенка

Это один из главных негативных факторов, отравляющих родительство вообще и его подростковый период в частности. Как же справиться со страхом? Короткий ответ – бояться. Звучит смешно, но это и единственно возможный вариант. Инстинктивный страх за потомство невозможно искоренить – лишь принять и немного скорректировать с помощью психолога или самостоятельно.

Чтобы разобраться в своих страхах и понять, стоит ли вообще «грузить» ими себя и ребенка, попробуйте честно ответить на несколько вопросов.

Чего я боюсь?

Запишите свои страхи, связанные с ребенком. Подумайте, насколько они относятся к нему, а насколько – к вам лично. Наверняка среди них немало ваших персональных тревог, «прилипших» в детстве: скажем, боязнь оказаться неудачником в глазах собственной матери. Вспомните свои отношения с родителями: если вы заметите, что повторяете ребенку ту же фразу, что когда-то говорили вам (например, «ты ничего не добьешься»), значит, здесь и находится ваша личная точка напряжения. Идентифицировать такие страхи без помощи психолога непросто, но если вы обнаружите хотя бы один-два, то сможете реже транслировать их ребенку.

Какие из моих страхов мнимые, а какие реальные?

Оцените свои страхи по 10-балльной шкале, где 0 – «вообще не боюсь», а 10 – «ужасно боюсь этого». Затем подумайте, какие из наиболее весомых для вас угроз действительно существуют здесь и сейчас, а какие надуманны, и распишите их в две колонки. Например, многих родителей пугает перспектива, что ребенок останется без высшего образования. Но так ли она актуальна сегодня, когда появились разные форматы обучения и достойные профессии, не требующие институтского диплома?

Соответствует ли степень моего страха действиям ребенка?

Выпишите, что конкретно делает сын или дочь для поддержания вашего страха: скажем, общается с дурной компанией или саботирует учебу. Если ребенок объективно движется в опасную сторону, нужно помогать (обратиться к психологу, нанять репетитора и т.п.). А вот если проблема надуманна (как, например, переживания мамы-отличницы из-за четверок сына) или жизненный план ребенка просто не совпадает с родительским (например, он забивает на школу ради будущей профессии) – взрослым стоит поработать над собой.

3. Выстраивать границы

«Идти навстречу ребенку, поддерживать, бороться со своими страхами – это прекрасно, – скажут родители. – Но как быть, когда подросток уверенно говорит или делает что-то совсем неразумное? Неужели молча терпеть?» Разумеется, нет. Принимать бунтарство подростка – не значит разрешать ему все на свете.

У ребенка любого возраста должно быть четкое представление о пределах допустимого. Родитель вправе отстаивать свою точку зрения, свои границы и интересы, требовать соблюдения установленных в семье правил (при условии, что они стабильны, известны и понятны ребенку). Бывают и вовсе неприемлемые ситуации, когда приходится буквально хватать и бежать: алкоголь, наркотики, секты и тому подобные обстоятельства.

Как любой живой человек, родитель имеет право сердиться и конфликтовать, но принципиально важно, как он проявляет себя в этом конфликте.

4. Быть доступным ребенку

Ключевое правило семейных конфликтов: что бы ни происходило, связь между близкими людьми не должна нарушаться.

Сохранить ее – задача взрослых. Даже в ссоре важно напоминать ребенку: «Несмотря ни на что, я тебя люблю, ты всегда можешь ко мне обратиться». Подросток должен чувствовать: мама и папа сердятся, но они рядом, они доступны. Чтобы прийти к ним и поговорить, не нужно делать нечеловеческие усилия.

Между родителями и детьми вырастает стена, когда взрослые залезают в бутылку и молча обижаются либо бросаются фразами из разряда «с тобой невозможно разговаривать», «у других дети как дети, а ты…», «мне такой ребенок не нужен». Все это почти гарантирует, что в трудной ситуации подросток предпочтет искать помощь где угодно, но только не у родителей.

Каким бы трудным ни был диалог, взрослые могут облегчить его, используя парадоксальную на первый взгляд тактику: разговаривать с ребенком, как с мудрецом (даже когда он несет вздор). Представьте, что перед вами ученый, высказывающий что-то умное, но слишком сложное для вашего понимания. Говорите об этом ребенку: «Я хочу понять тебя, но пока не могу, давай разбираться вместе». Даже если вы не придете к согласию, эти слова покажут вашу открытость, готовность понять и принять подростка как личность. Каким бы трудным ни был диалог, взрослые могут облегчить его, используя парадоксальную на первый взгляд тактику: разговаривать с ребенком, как с мудрецом (даже когда он несет вздор). Представьте, что перед вами ученый, высказывающий что-то умное, но слишком сложное для вашего понимания. Говорите об этом ребенку: «Я хочу понять тебя, но пока не могу, давай разбираться вместе». Даже если вы не придете к согласию, эти слова покажут вашу открытость, готовность понять и принять подростка как личность.

5. Говорить о своих чувствах и потребностях

Многим взрослым кажется, что говорить об этом – значит демонстрировать свою слабость. Чаще всего мы сообщаем детям о своих потребностях в форме приказа или упрека, а уж о переживаниях и вовсе предпочитаем не распространяться.

Показывать свою уязвимость действительно страшно, и способны на это немногие. Но это очень по-взрослому и безусловно полезно отношениям. В общении с подростками, остро чувствующими фальшь, искренность особенно необходима. Ведь они тоже скрывают свои переживания и никогда не откроются первыми, если родители не подадут пример.

источник: Unsplash

Признание своего несовершенства приближает разрешение конфликта быстрее, чем ответные выпады. Даже если подростки бьют по больному месту (уж они-то знают, как нас задеть!), самое разумное, что могут сделать родители, – согласиться, что удар пришелся в цель, и сообщить, какие чувства это вызывает: «Да, твои обвинения справедливы. Я тоже об этом сожалею. Твои слова меня ранят, мне больно их слышать». А вот ответные претензии из разряда «да я жизнь на тебя положила» только усугубят ситуацию. Хотя бы потому, что за этими укорами – вовсе не вина ребенка, но выбор родителей.

То же самое относится к нашим желаниям и потребностям. Прямо говорить о том, чего вам хочется, – намного эффективнее, чем выдавать упреки «с двойным дном». Так, многие родители подростков страдают от потери телесного контакта с ребенком – отсутствия прикосновений, объятий, поцелуев. В этом случае вместо укоризненного «Никогда мать не обнимет!» лучше сказать «Мне очень хочется тебя обнять. Можно это сделать?»

6. Искать новые ресурсы заранее

Страх одиночества бывает настолько силен, что не позволяет родителям отпустить ребенка ни эмоционально, ни физически. А когда это все же приходится сделать, в душе возникает мучительная пустота вплоть до потери смысла жизни (психологи называют такое состояние синдромом опустевшего гнезда). Чем больше взрослые сконцентрированы на ребенке, тем тяжелее им становится.

Чтобы избежать этого, готовиться к взрослению детей лучше заранее, когда ребенку всего 10-12 лет (это возраст первого дистанцирования и зарождения чувства потери у родителей). Речь идет о поиске новых ресурсов, которые принесут радость и вдохновение в трудный период. Ими могут стать личные отношения, общение, интересы, хобби, спорт.

Важно, чтобы ресурс был позитивным, дающим силы и решения. Жалобы подруге, способной только пожаловаться в ответ, могут лишь усугубить состояние. Общение всегда необходимо, но в период кризиса особенно важны люди с полезным опытом: например, подкованные мамы из чата для родителей подростков или психолог, который поможет разобраться в себе. Важно, чтобы ресурс был позитивным, дающим силы и решения. Жалобы подруге, способной только пожаловаться в ответ, могут лишь усугубить состояние. Общение всегда необходимо, но в период кризиса особенно важны люди с полезным опытом: например, подкованные мамы из чата для родителей подростков или психолог, который поможет разобраться в себе.

7. Пересмотреть отношения с супругом

Взросление детей – это кризис отношений и для родителей. Браки, центром которых был ребенок, нередко распадаются, когда сын или дочь вырастает. Детоцентричность играет коварную роль: супруги забывают, что они сначала муж и жена и лишь потом папа и мама.

Партнеры, между которыми есть тепло и привязанность, легче переносят отдаление детей. А если родители – всего лишь обслуживающий персонал при ребенке, если их коммуникация выстраивается только через него (обсуждаются его дела и потребности, но мало говорится о себе) – проблемы неизбежны.

Вот почему так важно, чтобы муж и жена могли откровенно обсуждать свои чувства, чтобы у них были общие интересы и увлечения помимо родительства. Если этого нет, менять ситуацию лучше заранее, до наступления подросткового кризиса – в спокойной обстановке любые нововведения приживаются лучше. Сохранение (а тем более возрождение) душевной близости требует усилий, но без нее супруги не смогут стать настоящей опорой друг другу, когда ребенок покинет гнездо.

8. Искать в ситуации позитив

Дети вырастают и отдаляются от родителей, когда те еще молоды и полны сил. Наступает удачное время для того, чтобы переключиться на себя, заново влюбиться в собственного мужа или жену, освоить новую профессию, заняться тем, на что в заботах о ребенке не хватало сил.

Взросление станет не потерей, а приобретением, если родители сумеют отпустить ребенка и сохранить при этом отношения с ним.

Тогда, пройдя этап подростковых бурь, обе стороны обретут новые ориентиры и ценности, не утратив прежние (в первую очередь – привязанность друг к другу). Это будут уже другие отношения – отношения равных зрелых людей, но они тоже станут счастливой вехой в семейной истории.

Фото на обложке: Freepik