Почему дети грызут ногти

Все мы знаем, что грызть ногти – это негигиенично, некрасиво. Обкусанные ноготки, особенно у девочек выглядят непривлекательно. Но, как пишут психологи, это не самое страшное. Ребенок грызет ногти, потому что у него имеются проблемы в психоэмоциональной сфере.

Почему малыш грызет ногти

Основные причины, из-за которых ребенок грызет ногти:

1. Он сильно переживает из-за чего-то или же боится. Так, маленькая Арина начинает грызть ногти, как только ее родители начинают ссориться.

2. Ребенку просто скучно. Если мама запрещает ему бегать, играть, заставляет спокойно сидеть на одном месте, может легко появиться такая привычка.

3. Малыш переживает сильные интеллектуальные или же физические нагрузки и таким образом пытается снять стресс.

4. Это может быть сигналом того, что у ребенка занижена самооценка, поэтому он страдает от сильной внутренней агрессии. Задача родителей поддержать его, дать ему уверенность в своих силах, т.е. больше хвалить, меньше ругать. Если ваш ребенок зажатый, всего боится и стесняется, это повод задуматься.

Но не стоит забывать и о физиологических особенностях. Может быть, у ребенка расслаиваются ногти, ломаются, уголки цепляются за одежду. Регулярно подстригайте ему ногти, а также следите за его питанием. Если организм будет получать все необходимые микроэлементы, ногти у малыша будут здоровыми.

Как справиться с проблемой

Что делать, если ребенок стал регулярно грызть ногти? Прежде всего, запомните, что ругать, стыдить, мазать руки горчицей бесполезно, т.к. это только усугубит ситуацию. Нужно постараться создать для ребенка комфортные условия, а это значит, что нельзя:

1. Раздражаться и кричать на него. Даже если вы устали и сильно чем-то не довольны, ребенок в этом не виноват. Сдерживайтесь ради его блага. Или же объясните, что мама сейчас очень устала, ей тяжело, поэтому она такая сердитая, а сам малыш ни при чем.

2. Старайтесь обойтись без категоричных запретов. Конечно, запрещать иногда нужно, это не правильно, когда ребенок лезет к горячей плите или бежит на дорогу. Но, запрещать нужно правильно, стараясь объяснить, почему так делать нельзя.

3. Недопустимо оскорблять детей. Даже если он что-то сделал неправильно, он не тупой, не глупый, а просто не опытный. Ругайте плохие поступки, а не самих детей.

4. Занимайтесь творчеством. Пусть ручки вашего ребенка всегда будут заняты. Купите пластилин, фломастеры, мозайку. Пусть малыш лепит, рисует, клеит аппликации, и тогда ему некогда будет грызть ногти.

Если у вашего ребенка появилась такая проблема, научите его справляться со стрессом. Вредная привычка – это лишь вершина айсберга, проблема намного серьезнее, чем вам кажется.