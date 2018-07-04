Законопроект от противного: Минкомсвязи готовит ювенальный кляп для родительских организаций

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (бывшее Минкомсвязи) разместило на портале проектов нормативных актов законопроект «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"». Суть новшества в том, что оно запрещает распространять в интернете любую информацию о детях, пострадавших от противоправных действий.
Законопроект состоит всего из пяти строчек. Они настолько «прекрасны», что мы не можем отказать себе в удовольствии привести их целиком: «статья 1: Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изложить в следующей редакции: «г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противных действий (бездействия); статья 2: Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования».
«Противные действия» — это новое слово в юриспруденции. До сих пор оно ассоциировалось в основном с гражданами известной ориентации. В данном случае речь идет, очевидно, об ошибке автора законопроекта, некоего Буневича Дмитрия Сергеевича, директора Института русско-польского сотрудничества (к нему мы еще вернемся). Суть же предложения Минцифры — откровенно антиконституционная и вполне себе людоедская, и вот почему.
Как известно, просемейные организации часто размещают на своих сайтах душераздирающие истории родителей, пострадавших от ювенальных технологий, потерявших детей из-за беспредела органов опеки. Делается это в целях привлечения внимания общественности для решения проблемы, для оказания юридической и иной помощи семьям. В бесчисленном множестве ситуаций именно эти публикации, из которых можно установить личность пострадавших, создают общественный резонанс, помогают восстановить грубо попранные права родителей, вернуть незаконно отобранных детей, прекратить преследование семей, собрать минимальные средства для решения проблем родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Однако в случае принятия предлагаемого законопроекта указанные публикации в сети окажутся под запретом (в соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор внесет такие сайты или группы в реестр запрещенных сайтов, обязав владельца сайта удалить размещенную на сайте информацию под угрозой блокировки ресурса), а деятельность общественных организаций, направленная на охрану прав детей и защиту конкретных семей от ювенального катка будет практически полностью заблокирована. В итоге пострадавшие семьи не смогут найти через Интернет никакой общественной, юридической, моральной и финансовой поддержки, многие несчастные родители на долгие годы потеряют отобранных детей, а общество не будет посвящено в реальные проблемы семей, разрушенных ювенальными технологиями.
При этом, как разъяснили РИА «Катюша» в аппарате Общественного уполномоченного по защите семьи, законопроект не учитывает ни Конституцию, ни другие законы, ни права родителей пострадавших детей при том, что сейчас в РФ уже действует целая система норм для информационной защиты детей, учитывающая различные ситуации, в частности, закон «О СМИ» и повсеместно нарушаемый 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Подробный юридический анализ законопроекта см. на сайте ОУЗС.
Однако же вернемся к «противному» Буневичу и его европейским кураторам. Подготовленный им законопроект вовсе не случаен. Именно с цензурирования и тотального запрета на освещение ювенального беспредела в СМИ начиналась ювенальная юстиция в странах Европы. В итоге, скажем, во Франции, где ежегодно изымаются из семей сотни тысяч детей, далеко не все обыватели знают о масштабах карательной ювенальной системы. Зато «детозащитники» чувствуют себя абсолютно свободными и могут творить что угодно.
Кстати, интересный момент: законопроект Буневича появился именно сейчас, когда активисты родительских организаций научились преодолевать «блок» в СМИ, принуждая власть «включаться» в резонансные ювенальные случаи. В качестве примера можно привести недавнюю историю Аллы Кенденковой, у которой опека без оснований отобрала двоих детей, а мать вывезла их, за что теперь ей грозит уголовная ответственность.
Активисты Общественного уполномоченного по защите семьи, которые вместе с правозащитным центром «Иван-Чай» взялись помогать этой семье, разослали, среди прочего, сотни писем депутатам всех уровней — в результате мы на сегодня получили уже порядка 20 депутатских запросов по этой теме (об этом мы расскажем позднее отдельно), которые тормошат уполномоченную по детям Кузнецову, прокуратуру и прочие госструктуры.
Буневичам и их кураторам такая огласка ни к чему.
Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич является подчиненным вице-премьера Ольги Голодец, которая справедливо считается одним из главных авторов создающейся в России ювенальной системы западного образца. Именно Голодец, как следует из «пояснительной записки» к законопроекту Буневича, дала поручение разработать такой закон. А сама Голодец, в свою очередь, выполняет не что иное, как «Рекомендации Комитета Министров Совета Европы по правосудию, дружественному к ребенку (2010)», которые предусматривают полную закрытость информации о делах, в т.ч. несудебных, касающихся детей, под видом защиты частной жизни (подп. 6 п. «А» раздела IV) и которые плавно перекочевали в «Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 гг (п. 3 раздела VI)».
Кстати, среди партнеров института Буневича — «Русское антропологическое общество», которое возглавлял Вячеслав Иванов, ученицей которого является известная русофобка Юлия Латынина. Сам Буневич — вовсе не юрист, а политолог, специалист в области внешней политики и безопасности, магистр истории Университета Николая Коперника (г. Торунь, Польша). На его странице в «Фейсбуке» в «Избранном» — Фонд Гайдара. В общем, вполне себе классический представитель «рукопожатной» общественности.
Сейчас, до 9 июля, «противный» закон находится в стадии общественного обсуждения. А значит, его еще можно остановить. Общественники обращаются ко всем неравнодушным людям, к нашим читателям: давайте напишем этому Буневичу, а заодно и министру связи с премьером Медведевым, что мы думаем об этих их инициативах. Помимо адреса сайта портала законопроектов,писать нужно сюда:
Буневичу Дмитрию Сергеевичу: d.bunevich@minsvyaz.ru копия сюда o.morgunova@minsvyaz.ru или сюда: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву http://services.government.ru/letters/
Министру связи К.Ю. Носкову http://minsvyaz.ru/ru/appeals/license/
Текст краткого обращения простой: «Категорически возражаем против законопроекта о блокировке Интернет-сайтов с информацией о несовершеннолетних, пострадавших от неправомерных действий (бездействия)», размещенном на портале проектов нормативных актов. http://regulation.gov.ru/projects#npa=78996 Анализ в приложении (скачать отсюда: http://дети-петербург.рф/News/?newsid=1368).
РИА Катюша
Законопроект от противного: Минкомсвязи готовит ювенальный кляп для родительских организаций
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (бывшее Минкомсвязи) разместило на портале проектов нормативных актов законопроект «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"». Суть новшества в том, что оно запрещает распространять в интернете любую информацию о детях, пострадавших от противоправных действий.
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