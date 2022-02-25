30 уморительных фото с детскими шалостями. Когда детей оставили одних буквально на минуточку

Большинство людей согласятся, что дети никогда не дают скучать. Наши любимые малыши - будь то дети, внуки или племянники - мастерски умеют не только удивлять, приносить радость и смешить, но и испытывать нервы на прочность. Некоторые ребятишки просто обожают баловаться, шалить и шкодить. Сегодня мы поделимся подборкой забавных и веселых жизненных фотографий, которые обязательно поднимут настроение и вызовут улыбку - а, может, и хохот!
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