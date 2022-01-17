ЧИСЛО ШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ РАСТЁТ, НО ШКОЛЫ САМИ СЕБЯ НЕ ПОСТРОЯТ. ВЫХОД НАЙДЕН

Бэби-бум начала десятых докатился до школ: в них снова не хватает мест. Казалось бы, чего проще – построить новые, но удовольствие это, мягко говоря, недешёвое, и регионам России зачастую не по карману. А строить надо. И тут на помощь приходит формула государственно-частного партнёрства, разработанная в госкорпорации ВЭБ.РФ.

13 января 2022 года главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга ВЭБ.РФ Андрей Самохин выступил на одной из сессий Гайдаровского форума. Он говорил о проблемах среднего образования в России, опираясь на данные составленного ВЭБом индекса качества жизни в российских городах.

Дойти до школы легко. Войти в неё сложнее

В рамках этого проекта специалисты провели анализ образовательных возможностей в стране. Образование – это базис процветания в современном мире: чем умнее, эрудированнее, профессиональнее люди в стране, тем лучше она живёт. Царьград постоянно напоминает, что для решения наших демографических проблем, для народосбережения необходимо заблаговременно создавать инфраструктуру: будущие родители должны быть уверены, что государство им поможет и материально (капитал!), и организационно (садики и школы поблизости и без очереди).

Давайте посмотрим, как же обстоят в этом смысле дела со школьным образованием. Говорит Андрей Самохин:

Мы внимательно посмотрели и на среднее образование, измерили территориальную доступность школ. Почти 82% российских горожан живёт в 20-минутной пешей доступности от школ. Это сопоставимо с ситуацией за рубежом, где среднее значение составляет около 90%. Это важный фактор качества жизни и для детей (потому что пешие прогулки полезны для здоровья), и для родителей, которые могут экономить время, если дети сами ходят в школу недалеко от дома. Город также в выигрыше, поскольку меньше приходится возить детей на машине – меньше пробок, чище воздух.

Добраться до школы несложно, но вот вторая задача – поместиться в ней – уже намного сложнее. Нам не хватает школьных мест: в среднем в 98 городах, по которым удалось получить данные, около 20% школьников вынуждены учиться во вторую смену. Более того, есть 10 городов, в которых больше трети школьников учатся во вторую смену. Это создаёт огромные неудобства для родителей, повышает нагрузку на материально-технические возможности школы, увеличивает логистические и организационные издержки семьи и города.

Что нам стоит школ настроить?

Для ВЭБа, продолжает Самохин, такие данные представляют абсолютно практический интерес:

С прошлого года мы по поручению Минпросвещения занимаемся концессионными проектами по строительству новых школ. Эта программа на миллион новых школьных мест позволит закрыть дефицит, образовавшийся благодаря демографическому всплеску начала десятых годов.

Напомним, в 2013 году Россия наконец вышла на естественный прирост населения, но позитивная тенденция была обрублена санкционными ограничениями Запада, ударившими по карману граждан и подкосившими вроде бы уже сформировавшуюся уверенность в завтрашнем дне.

Генеральный директор компании "ПроШкола" Алиса Денисова на том же Гайдаровском форуме в подробностях рассказала о ходе исполнения государственной программы по строительству школ в регионах России. Она сообщила, что за десять месяцев с февраля 2021 года было подготовлено 74 концессионных соглашения в сфере образования, и 31 из них уже заключено. Общий объём инвестиций по этим соглашениям – 40 млрд рублей, а если считать по всем отобранным Министерством просвещения концессиям, сумма вырастет до 100 млрд рублей в 2022 и 2023 годах. И это только начало. Сейчас идёт третья волна отбора, в работе 150 проектов в проработке в разных регионах, в том числе там, где вообще ни разу не пробовали использовать государственно-частное партнёрство в сфере образования.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ "ПРОШКОЛА" АЛИСА ДЕНИСОВА. ФОТО: АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ / ASI.RU

И вас посчитали

Индекс качества жизни (Царьград уже писал о нём) смело можно назвать всеобъемлющим: он рассчитывает качество жизни по более чем 200 параметрам, собранным в двенадцать крупных блоков:

Безопасность

Благоустройство

Гражданские права

Доход и работа (наличие рабочих мест и достойной оплаты труда)

Жилищные условия

Здоровье

Мобильность

Образование

Общество, социальная жизнь

Работа и отдых (баланс между трудом и личной жизнью)

Удовлетворённость жизнью и уверенность в завтрашнем дне

Экология

Понятно, что не каждому человеку одинаково важны все блоки: кто-то сам себе безопасность, кому-то безразлична социальная жизнь, кто-то равнодушен к гражданским правам, кто-то (не будем показывать пальцем) воспринимает благоустройство исключительно как "распил" – и так далее. Но в совокупности своей именно этот набор параметров определяет, хочется ли жить в этом городе, нужно ли терпеть такую жизнь или пора уносить ноги.

Сейчас в индексе – 117 городов, примерно 10% от их общего числа в России. Отбирали их довольно сложным образом. Сначала убрали города с населением менее 200 тысяч человек (кроме центров субъектов и нескольких стратегически важных населённых пунктов), потом применили критерий "не более двух городов из одного субъекта Федерации", что удалило несколько агломераций, включая московскую и петербургскую (да, столицы в индексе не участвуют – они слишком сложны и неоднородны, поэтому "вне конкурса"). Изучать и сопоставлять различные параметры на сайте проекта – необычайно увлекательное занятие, при подготовке статьи мы "залипли" на несколько часов.

Например, в Ростове-на-Дону всё хорошо с гражданскими правами (среди аутсайдеров здесь, неожиданно, либеральный Екатеринбург), ещё лучше с работой, но полная беда с экологией. А воть Пермь, напротив, экологична, зато найти там хорошую работу весьма проблематично.

ИНФОГРАФИКА: ВЭБ.РФ

Более того, ВЭБ.РФ замахнулся на сопоставление результатов со всеобъемлющей базой по городам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то есть фактически всего цивилизованного мира. Сравнение с зарубежными, в первую очередь западными городами не часто будет льстить нашему самолюбию, зато станет яснее, в каком направлении нам нужно расти, где наши слабые и сильные стороны.

Что с того?

Назовём вещи своими именами. Несмотря на определение нашей страны как Федерации, в реальности мы имеем достаточно жёсткие вертикали власти – не только управленческие, но и бюджетные. Регионы, за несколькими понятными исключениями, отнюдь не "сидят на деньгах": совокупность региональных и местных бюджетов примерно равна одному бюджету федеральному. Поэтому своими силами реализовать программы школьного строительства трудно – это не жильё, где порой стоит очередь из застройщиков, только успевай выбирать.

Какой смысл частному капиталу вкладываться в строительство государственных школ? Оказывается, у ВЭБ.РФ и "ПроШколы" достаточно много аргументов. По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, "на один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов". Для частников по подобранной ВЭБом формуле взаимодействия – это долгосрочные вложения с государственной гарантией. "Вы финансируете проекты сейчас, а государство вам поэтапно компенсирует затраты" – писал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Эта система работает. Школы строятся. К пику числа учащихся в 2024 году Россия подойдёт во всеоружии.

А вот как сделать так, чтобы новые красавицы-школы не опустели десять лет спустя, должны думать уже совсем другие люди. Будем надеяться, всё у нас получится – и не только благодаря миграционному приросту.

Жить и учиться в России можно и нужно.