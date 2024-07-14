Как помочь дочери справиться с комплексами

Сегодня в мире царит культ красоты, который так или иначе находит отражение в жизни каждого. Но более всего он воздействует на психику девочек-подростков, нередко вызывая у них недовольство собственной внешностью. Как же помочь юным барышням полюбить себя?

Подростковый период – время напряженное. Новости СМИ2 Как известно, он связан с сильнейшими гормональными изменениями в организме взрослеющего человека. Подростку нередко бывает сложно справиться со своими мыслями и чувствами – раздражением, ощущением ненужности, неприятием собственной внешности, которая что ни день, то сюрприз: то размер ноги изменится, то нос подрастет, то противный прыщик вскочит.

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Красота — страшная сила

Как полюбить себя, когда со всех обложек смотрят безупречные красавицы, а слова «идеал», «роскошь», «совершенство» сквозят в каждом рекламном ролике? Как не относиться к себе критично, когда девчонки, воспитанные бьюти-блогерами с YouTube, только и делают, что обсуждают внешность друг друга, звезд шоу-бизнеса, да и вообще всех, кто попадает в их поле зрения? Как не унывать, когда мальчик, который тебе очень сильно нравится, влюблен в «звезду» школьного масштаба, у которой и ноги длиннее, и талия тоньше, и кожа лучше?

Подросткам вообще свойственно копаться в себе, находить у себя недостатки, преувеличивать их значение и делать бескомпромиссные выводы. И, конечно, нет ничего удивительного в том, что, по статистике, треть девушек от 12 до 18 лет категорически недовольны своей внешностью. Только для кого-то это всего лишь один из сопутствующих факторов переходного периода, проходящая «болезнь роста», для кого-то – причина искренних страданий, а иногда и психического расстройства – дисморфии (патологического неприятия собственной внешности).

Когда бить тревогу?

Подростки – люди замкнутые и не всегда говорят о своих проблемах. Поэтому родителей обязательно должны насторожить следующие вещи.

– Ребенок избегает зеркала, под разными предлогами отказывается фотографироваться.

– Ребенок, наоборот, постоянно смотрит в зеркало, но с недовольным или расстроенным видом; ищет определенный ракурс, с которого не виден предполагаемый недостаток; проводит у зеркала массу времени в ущерб учебе и другим занятиям, прежде имеющим для него значение.

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– В разговоре то и дело касается беспокоящего его «дефекта» внешности, чаще необходимого трогает беспокоящую его часть тела руками, старается прикрыть ее или скрыть разными способами – вплоть до нелепых.

– Ребенок проводит слишком много времени за поиском информации, касающейся беспокоящего его «дефекта», навязчиво выискивает похожие недостатки у публичных людей и т.д.

– Чрезмерной озабоченности внешностью сопутствуют апатичность, нежелание общаться со сверстниками, потеря аппетита, расстройство сна и другие признаки депрессии.

Если несколько из перечисленных проявлений характерны для вашей дочери-подростка, лучшее, что вы можете для нее сделать, это – обратиться к специалисту. Для начала – к психологу, а с признаками депрессии – к хорошему психотерапевту.

Лучшее лечение — это профилактика

К счастью, большую часть подростковых комплексов можно побороть без помощи специалистов. Единственная проблема – начинать профилактику проблемы желательно было уже вчера, то есть задолго до наступления критического возраста. Важно, чтобы к началу созревания и связанных с ним изменений во внешности девочка уже подошла уверенной в себе, чтобы не сомневалась, что родители принимают ее такой, какая она есть.

Девочка спортом пусть займётся – не до комплексов будет.

Часто мамы и папы, сами того не замечая, стимулируют у дочерей повышенное внимание к внешнему виду. Так бывает, если в семье принято обсуждать и сравнивать внешность кого бы то ни было, если родители из лучших побуждений с малых лет твердят дочери о том, что у нее неправильные черты лица, недостаточно густые волосы или, напротив, что она писаная красавица, каких свет не видывал. Все это заставляет девочку пристальнее всматриваться в зеркало с наступлением подросткового возраста, искать подтверждение родительским словам в реакции окружающих – словом, делает ее зависимой от чужого мнения и склонной к комплексам.

Разумеется, нужно учить девочек следить за своей внешностью, но все-таки очень важно не перестараться в этом деликатном вопросе, тем более что давления всеобщего культа красоты им вряд ли удастся избежать.

Как помочь комплексующему подростку?

Даже если время немного упущено и ваша девочка уже зациклилась на мнимых или истинных недостатках своей внешности, это не повод сдаваться! Нельзя допустить, чтобы комплекс некрасивости укоренился в ее сознании, ведь для того чтобы быть счастливой и состояться в личной жизни, она должна любить себя и знать себе цену.

Что можете сделать вы?

1. Вместе с дочерью вести здоровый образ жизни.

Заняться спортом – физические нагрузки не только повышают тонус организма и положительно влияют на настроение, но и позволяют лучше почувствовать свое тело, узнать его возможности, а значит, создать предпосылки для любви к нему. Кроме того, совместные занятия помогут вам еще больше сблизиться, если, конечно, они будут приносить удовольствие вам обеим.

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Перейти на здоровое питание. Отказаться от булочек, калорийных полуфабрикатов, жареных блюд, копченостей и прочих вредностей, усугубляющих кожные проблемы.

2. Быть примером для дочери.

Стараться хорошо выглядеть, но при этом не делать из этого самоцель. Быть образцом самоиронии и трезвого отношения к внешности. Искренне рассказывать девочке о собственных подростковых комплексах, неразделенных любовях и прочих переживаниях и поражениях, чтобы она понимала: это еще не конец света.

3. Заставить дочь поверить в себя.

Приложить все усилия к тому, чтобы дать понять девочке, что она – единственная в своем роде и этим замечательная, что она обязательно вырастет привлекательной девушкой и будет счастлива, потому что вы верите в нее. Обратить ее внимание на положительные качества, которыми она обладает, и настоятельно посоветовать ей не терять себя и то хорошее, что в ней есть. Донести до нее, что сравнивать себя с другими – тупиковый путь, вместо этого нужно постараться обрести внутреннюю свободу и самодостаточность.

4. Помочь дочери найти свой стиль.

Если она не возражает, ходить с ней по магазинам, помогать советом при выборе одежды, подчеркивающей достоинства фигуры и скрывающей недостатки, но не навязывать своего мнения. Вникнуть в тенденции молодежной моды и с уважением отнестись к потребности дочери им соответствовать. Помочь ей найти парикмахера, с которым у нее сложится взаимопонимание, при необходимости отвести ее к косметологу или ортодонту. Не отмахиваться от проблем, если они реально существуют, искать способы их разрешения.

5. Объяснить ей, что «быть» важнее, чем «казаться».

Научить девочку нескольких вещам: держать осанку, следить за походкой, выражением лица и интонациями, всегда быть опрятной. Постараться внушить ей, что это намного важнее умения наложить макияж и сделать удачное селфи.

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Разъяснить ей смысл слова «достоинство». Рассказать о том, что сегодняшняя популярность у мальчишек – сомнительное достижение, намного важнее встретить «своего» человека позже, когда придет время создать семью. А для этого желательно стать личностью.

6. Развенчивать мифы о красоте и «раскрученные» идеалы.

Достаточно показать девочке подборку фотографий общепризнанных красавиц без фотошопа, чтобы она поняла, что красота в современном мире – вещь относительная. Истинных красавиц даже среди «звезд» – единицы, все остальные просто умеют себя подать. Объяснить, что «звезды» – не самый лучший пример для подражания хотя бы потому, что многие из них потеряли индивидуальность в погоне за призрачным идеалом.

Рассказать ей и проиллюстрировать конкретными примерами из жизни истину, состоящую в том, что обаяние (или харизма) важнее красоты. Постараться переключить ее стремление быть красивой в желание стать милой, приятной и интересной в общении, а значит, обаятельной.

7. Признаваться ей в любви.