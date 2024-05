Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утверждают расписание ЕГЭ и правила его проведения. Новости СМИ2 и Рособрнадзора в этом году график проведения итоговой аттестации установлен от 12 апреля 2024 г. No 244/803 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. No 953/2116, No 954/2117 и No 955/2118»). В 2024 году выпускникам дается возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Это повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основный период.