РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 208 подписчиков

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Когда ученики 11-х классов будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору в 2024 году, даты пересдачи русского и математики, новые правила о пересдаче экзаменов, официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ, главное из материала РИА Новостей.
девушка пишет экзаменационный тест
Источник: Freepik

Расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утверждают расписание ЕГЭ и правила его проведения.

Приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора в этом году график проведения итоговой аттестации установлен от 12 апреля 2024 г. No 244/803 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. No 953/2116, No 954/2117 и No 955/2118»). В 2024 году выпускникам дается возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Это повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основный период.

Досрочный период

Для выпускников досрочный период начался в марте и закончился в апреле:

Дата ЕГЭ
22 марта (пт) география, литература
26 марта (вт) русский язык
29 марта (пт) математика базового уровня, математика профильного уровня
2 апреля (вт) биология, иностранные языки (письменная часть), физика
5 апреля (пт) иностранные языки (устная часть)
9 апреля (вт) информатика, обществознание
12 апреля (пт) история, химия

Основные даты сдачи ЕГЭ в 2024 году

23 мая (чт)  география, литература, химия
28 мая (вт) русский язык
31 мая (пт) математика базового уровня, математика профильного уровня
4 июня (вт) обществознание
7 июня (пт) информатика
8 июня (сб) информатика
10 июня (пн) история, физика
13 июня (чт) биология, иностранные языки (письменная часть)
17 июня (пн) иностранные языки (устная часть)
18 июня (вт) иностранные языки (устная часть)

Пересдачи

В 2024 году будущие студенты могут пересдать один из предметов по выбору в июле (до конца приемной кампании в ВУЗах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.

Дополнительный период

В этом году дополнительный период назначен на:

4 сентября (ср) русский язык
9 сентября (пн) математика базового уровня

Резервные дни

Резервные дни предназначены для школьников, которые не смогли сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. В расчет берется и совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ.

Резервные дни досрочного периода:

15 апреля (пн) резерв: русский язык
18 апреля (чт) резерв: математика базового уровня,математика профильного уровня
19 апреля (пт) резерв:биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика
22 апреля (пн) резерв: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия

Резервные дни основного периода:

20 июня (чт) резерв: русский язык
21 июня (пт) резерв: география, литература, физика
24 июня (пн) резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня
25 июня (вт) резерв: информатика, обществознание, химия
26 июня (ср) резерв: иностранные языки (устная часть), история
27 июня (чт) резерв: биология, иностранные языки (письменная часть)
1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам
1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам

Резервные дни дополнительного периода:

23 сентября (пн) резерв: математика базового уровня, русский язык

Продолжительность ЕГЭ

Рособрнадзором устанавливается и длительность сдачи каждой дисциплины. Единый государственный экзамен по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени. Для сдачи математики профильного уровня, физики, информатики и ИКТ, литературы, истории и биологии для выпускников выделили по 3 часа 55 минут. На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела «Говорение») — 3 часа 10 минут. По 3 часа 30 минут отвели на: русский язык, химию, историю и обществознание. Математику базового уровня, географию и китайский язык школьники будут сдавать 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.

График публикации результатов ЕГЭ

Результаты экзамена досрочного периода уже известны:

Досрочный период Дата
Литература 03.04.2024
География 05.04.2024
Русский язык 09.04.2024
Математика — профильный и базовый уровни 10.04.2024
Физика, биология, иностранные языки (письменная часть) 16.04.2024
Иностранные языки (устная часть) 17.04.2024
Информатика, обществознание 22.04.2024
История, химия 24.04.2024
Резервный период досрочного периода Дата
Русский язык, математика — профильный и базовый уровни 26.04.2024
Физика, литература, обществознание, биология, иностранные языки (письменная часть) 02.05.2024
Информатика, история, химия, география, иностранные языки (устная часть) 02.05.2024

Результаты Единого государственного экзамена основного этапа должны опубликоваться не позднее:

Экзамен Этап экзамена Дата экзамена Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК Официальный день объявления результатов
География, литература, химия Основной 23 мая 5 июня 6 июня
Русский язык Основной 28 мая 13 июня 14 июня
Математика (базовый уровень) Основной 31 мая 13 июня 14 июня
Математика (профильный уровень) Основной 31 мая 14 июня 17 июня
Обществознание, физика Основной 4 июня 19 июня 20 июня
Информатика Основной 7 июня 19 июня 20 июня
Иностранные языки (устно) Основной 7 июня 25 июня 26 июня
Информатика Основной 7 июня 19 июня 20 июня
Иностранные языки (устно) Основной 7 июня 25 июня 26 июня
Информатика Основной 8 июня 20 июня 21 июня
Иностранные языки (устно) Основной 8 июня 25 июня 26 июня
История, биология, иностранные языки (письменно) Основной 11 июня 25 июня 26 июня
География, литература, физика, обществознание Резервный 13 июня 25 июня 26 июня
Русский язык Резервный 17 июня 28 июня 1 июля
История, иностранные языки (устно), химия Резервный 18 июня 29 июня 1 июля
Иностранные языки (письменно), биология, информатика Резервный 19 июня 29 июня 1 июля
Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень) Резервный 20 июня 29 июня 1 июля
Все учебные предметы Резервный 21 июня 1 июля 1 июля
Информатика, обществознание, русский язык, физика, химия Дополнительный 4 июля 13 июля 15 июля
Иностранные языки (письменно) Дополнительный 4 июля 16 июля 17 июля
Ссылка на первоисточник
образование

Картина дня

наверх