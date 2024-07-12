Пять мифов о младенцах, в которые вы зря верите

Часто молодые родители воспринимают многочисленные советы по поводу кормления, сна и развития как не подлежащую сомнениям догму. Однако, как выясняется на практике, в этой сфере нет ничего, что можно было бы, что называется, повесить в рамочке на стену.
Миф № 1. «Грудное вскармливание — всегда лучший выбор»
Это утверждение — самое первое, что слышат новоиспеченные родители, и ставить эту формулу под сомнение просто не принято. И действительно, грудное молоко — наиболее оптимальное питание для младенца, обеспечивающее ему хорошую иммунную защиту. Исследования показывают, что дети, которых кормят грудным молоком, реже болеют инфекционными заболеваниями. А ГВ хотя бы на протяжении двух первых месяцев жизни малыша, даже в сочетании с искусственным вскармливанием, снижает риск синдрома внезапной младенческой смерти.
Однако фанатичные сторонники догмы «ГВ во что бы то ни стало» все же склонны преувеличивать преимущества грудного вскармливания и, что особенно важно, обесценивать те трудности и проблемы, которые с ним могут быть связаны. Так, пропаганда ГВ обещает, что польза от ГВ будет ощущаться ребенком всю его последующую жизнь — у него будет более высокий, чем у искусственников, интеллект, более крепкое здоровье, снижен риск ожирения и астмы и так далее. Однако исследования по этой теме показывают очень противоречивые результаты.
Дело в том, что интеллект и здоровье человека зависят от множества факторов. В первую очередь от наследственности и условий, в которых он живет, особенно в детстве: чистого воздуха, безопасной среды, здорового правильного питания, возможности получить хорошее образование и так далее. Поэтому грудное вскармливание не играет здесь определяющей роли.
Кроме того, многие матери просто не могут кормить ребенка грудью по независящим от них причинам: проблемы с лактацией, болезни, невозможность сочетать ГВ с работой. В конце концов, для некоторых женщин кормление грудью может быть очень болезненным, психологически и физически выматывающим процессом. И настойчивая пропаганда ГВ может вызвать у такой мамы чувство вины за то, что она не справилась.
Поэтому нужно помнить, что искусственная смесь — вполне безопасная альтернатива грудному молоку.
Миф № 2. После еды младенца нужно подержать столбиком, чтобы он отрыгнул воздух
Идея состоит в том, что ребенок во время сосания груди или бутылочки с соской заглатывает вместе с молоком воздух и, если его не подержать вертикально, похлопывая при этом по спинке, пузырек воздуха останется в желудке, вызывая дискомфорт, беспокойство и срыгивание. Однако, судя по мамским форумам, беспокойство эта проблема вызывает не у младенцев, а, скорее, у их родителей, которые волнуются, что ребенок заснул во время еды и не отрыгнул воздух — или не заснул, но все равно не отрыгнул.
Тем временем наука говорит о том, что по поводу отрыгивания воздуха всем нужно успокоиться. Так, одно из клинических исследований показало, что младенцы, отрыгнувшие воздух после еды, плачут не меньше, чем не отрыгнувшие, а срыгивают даже вдвое чаще, чем те, которых не держали столбиком. А американские педиатры считают, что отрыгивание воздуха, в принципе, полезно, но далеко не все младенцы заглатывают воздух в процессе сосания, поэтому просто не нуждаются в том, чтобы их держали столбиком и хлопали по спинке.
Миф номер 3. Соска вредна
Сосательный рефлекс входит в «базовые настройки» младенца, ведь без него тот бы не выжил. А соска всего лишь эксплуатирует успокоительный эффект, который сопровождает процесс сосания. Однако на протяжении истории люди постоянно беспокоятся, что пристрастие ребенка к соске может стать источником появления в будущем разнообразных вредных привычек — вплоть до курения и алкогольной зависимости. Одна из недавних «страшилок», связанных с соской — если дать ее новорожденному слишком рано, он будет предпочитать пластиковый сосок натуральному и не возьмет грудь. Поэтому рекомендуется предлагать младенцу соску не ранее чем через шесть-восемь недель после рождения.
Однако научные данные недвусмысленно говорят о том, что всем нужно расслабиться и наслаждаться теми преимуществами, которые предоставляет соска. Так, недавнее исследование, проведенное в Швеции, показало, что момент, когда ребенку дали соску — сразу или через несколько недель — никак не влияет на то, будет ли он все еще сосать грудь в шестимесячном возрасте. А исследование от 2013 года продемонстрировало, что отказ от соски на самом деле приводит к снижению распространенности ГВ и повышению использования смеси. Просто когда младенец сосет соску и меньше плачет, мама спокойнее и ей легче наладить ГВ.
Миф № 4. Тренинг сна вреден для младенцев
В первые месяцы жизни младенцев чего только не делают родители, чтобы они заснули и проспали хотя бы какое-то время: укачивают, кормят, трясут, катают в машине. Когда уже ничего не помогает, измученные мамы и папы начинают задумываться о тренинге сна — обучении младенца самостоятельному засыпанию по специальной методике: ребенка оставляют одного в кроватке сначала на несколько минут, а потом постепенно увеличивают интервалы.
Обычно такой тренинг является настоящим испытанием для родительских нервов, сопровождается надрывными криками протестующих младенцев — и выдерживают это далеко не все родители. Противники этого метода пишут о том, что стресс, который испытывает ребенок, когда его плачущего оставляют одного в темноте, приводит к развитию в будущем тревожности, депрессии, пониженной самооценки, созависимости, нарциссизма и других психических нарушений.
Вот что говорит на этот счет наука. Во-первых, тренинг сна в итоге позволяет больше спать и детям, и родителям. Во-вторых, он способствует улучшению психического здоровья родителей. В-третьих, такой подход не приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола у младенцев и не вредит детско-родительским отношениям. С другой стороны, хроническая депривация сна невероятно опасна для психического и физического здоровья родителей.
Это не значит, что тренинг сна нужен поголовно для всех младенцев — кто-то и так хорошо спит, а для некоторых родителей такой жесткий подход к воспитанию просто неприемлем. Но если в итоге вы получите возможность высыпаться, может быть, стоит попробовать.
Миф № 5. Прикорм нужно вводить постепенно, начиная с пюре
Считается, что сначала пюре должно быть практически совсем жидким, а потом потихоньку густеть по мере подрастания ребенка. В таком подходе к прикорму нет ничего плохого. Однако нет никаких причин «застревать» на стадии пюре слишком долго. Как показывают исследования, к семи-восьмимесячному возрасту, если не раньше, двигательные навыки у большинства детей позволяют им самостоятельно брать в руки пищу и класть ее в рот.
Недавнее исследование, проведенное в Новой Зеландии, показало, что если пропустить стадию пюре, то в годовалом возрасте дети спокойнее относятся к еде и в целом более разнообразно питаются, чем те, кого кормят пюре с ложки. А разнообразное питание в первый год жизни и раннее знакомство с потенциальными аллергенами снижают риск развития пищевых аллергий, говорят исследования.
Сокращенный перевод статьи нутрициолога и научного журналиста Элис Каллахан для сайта washingtonpost.com
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