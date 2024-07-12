Пять мифов о младенцах, в которые вы зря верите

Часто молодые родители воспринимают многочисленные советы по поводу кормления, сна и развития как не подлежащую сомнениям догму. Однако, как выясняется на практике, в этой сфере нет ничего, что можно было бы, что называется, повесить в рамочке на стену.

Правомерность многих, казалось бы, «железобетонных» рекомендаций по уходу за младенцем не подтверждается результатами научных исследований. Вот несколько примеров.