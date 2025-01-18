Критическое мышление – залог познания

Критическое мышление – это одно из тех впечатляющих слов, над которыми люди часто ломают голову. Является ли критическое мышление новым видом мышления? Каковы его особенности? Могут ли родители научить своих детей критически мыслить?

Критическое мышление – это, по сути, определенный подход к мышлению; это набор навыков, который включает в себя использование различных способов мыслительной деятельности (операций мышления), таких как анализ и синтез, сравнение и абстрагирование и др., применяемых для формулирования обоснованных выводов и оценок.

Прежде всего критическое мышление предусматривает внимательное и уважительное отношение к фактам. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то делает поспешное суждение или в качестве доказательства правоты своего вывода приводит лишь один сюжет из телепрограммы? Критически мыслящие люди не торопятся с выводами. Это означает, что они рассматривают всю доступную информацию и оценивают ее критически, прежде чем занять собственную позицию. Критически мыслящие люди открыты и не предубеждены, они уважают мнения других людей, даже если не согласны с ними.

Критическое мышление предполагает:

Точное определение проблемы или вопроса. В чем именно заключается суть проблемы или вопроса?

Сбор достаточного количества информации о проблеме или вопросе или доказательств – из более чем одного или двух источников.

Изучение достоверности источников доказательств. Не является ли автор или организация, предоставившая определенную информацию, заангажированными? (Предвзятость – это не плохо, она просто есть, но необходимо уметь разобраться в том, оправдана она в данной конкретной ситуации или нет.)

Проверку логики доказательств. Достаточно ли убедительны предлагаемые аргументы? Являются ли выводы приемлемыми?

Рассмотрение различных видов информации – фактов, статистики, информации из первоисточников и т. д.

Рассмотрение всех точек зрения, всех аспектов и взглядов. Могли ли бы вы включить какую-то точку зрения в свои доказательства?

Развивать критическое мышление у детей можно при помощи следующих способов:

1. Спрашивайте и наблюдайте

Порой мы привыкаем постоянно говорить детям о том, что им нужно делать, и до мелочей объясняем любые интересующие их темы. Однако самая эффективная стратегия развития мышления предполагает постановку открытых вопросов («Как ты думаешь, почему он поступил именно так?») и наблюдение («Ничего себе, посмотри, как расцветает это дерево»). Когда разговор открытый, ребенку приходится больше думать. Образно говоря, вы бросаете ребенку мяч, а он пасует его обратно.

2. Спрашивайте: «Откуда ты это знаешь?»

Этот простой вопрос помогает детям осознать их собственную способность рассуждать. Как только ваш ребенок объяснит, откуда и почему он знает что-либо, примите его информацию и продолжайте задавать вопросы, раскрывающие его предположения. Даже если ваш ребенок что-то понимает неправильно, ваши вопросы помогут ему прийти к истине. Если говорить детям, что они не правы, это тут же парализует их мышление.

3. Обсуждайте убедительные и неубедительные доводы

По мере взросления детей окружающие люди постоянно будут приводить им аргументы и в чем-то убеждать – по телевидению, в журналах, на детской площадке и даже дома. Поэтому, если другой ребенок на перемене приказывает вашему ребенку отдать ему деньги, потому что «так тут заведено», помогите своему ребенку сформулировать, почему такой довод плох.

4. Повторяйте: информация не есть истина

Информация – это просто информация; только люди могут превратить ее в знания. Когда ваш ребенок перейдет в средние классы и приступит к решению более сложных заданий, помогите ему понять, что ни один веб-сайт, телевизионная передача или статья сами по себе не могут дать ему полную и правдивую информацию об интересующем его вопросе. Как только ваш ребенок приступит к детальному изучению и исследованию, помогите ему определиться и выбрать нужные источники. Попросите сформировать его собственную точку зрения, основанную на доказательствах, а не только на эмоциях.

5. Проявляйте уважение к оппонентам

Если вы не согласны с позицией или мнением другого человека, объясните, почему вы не согласны, но старайтесь не обижать оппонента. Демонстрируйте уважение к людям, чьи идеи отличаются от ваших, тогда это поможет ребенку понять, что можно мыслить критически и при этом успешно социально взаимодействовать с другими людьми.