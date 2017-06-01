Сочная курица с картофелем с паприкой

Категория рецептов: Мясо
Время приготовления: 1 час 15 минут
Сочная запеченная курочка – это всегда праздник! А по этому рецепту помочь ее приготовить могут и малыши – даже им по силам выложить куриные ножки в пакет для запекания и добавить в него приправу.
Подготовить ингредиенты.
Картофель крупно нарезать.
Достать из верхнего отделения упаковки специальный пакет для запекания и зажим. Удалить стикер с пакета и развернуть пакет. Положить куриные ножки и нарезанный картофель в пакет для запекания, затем добавить содержимое нижней части упаковки – смесь для приготовления курицы. Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и аккуратно распределите смесь внутри. Избегайте резких движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой до 200°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» течение 60 минут (не использовать режим «гриль»). Не допускать соприкосновения пакета с нагревательными элементами!
Сочная курочка с картофелем и паприкой готова!
Подавать с овощными палочками.
Приятного аппетита!
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