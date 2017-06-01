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Сочная курица с картофелем с паприкой

Категория рецептов: Мясо

Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 1 час 15 минут
Сочная курица с картофелем с паприкой
Ингредиенты
куриные голени
700 грамм
картофель
300 грамм
свежие овощи (морковь, сельдерей) для подачи
1-2 штуки
Процесс приготовления
1

Сочная запеченная курочка – это всегда праздник! А по этому рецепту помочь ее приготовить могут и малыши – даже им по силам выложить куриные ножки в пакет для запекания и добавить в него приправу.

Подготовить ингредиенты.

Сочная курица с картофелем с паприкой
2

Картофель крупно нарезать.

Сочная курица с картофелем с паприкой
3

Достать из верхнего отделения упаковкиСочная курица с картофелем с паприкойСочная курица с картофелем с паприкой специальный пакет для запекания и зажим. Удалить стикер с пакета и развернуть пакет. Положить куриные ножки и нарезанный картофель в пакет для запекания, затем добавить содержимое нижней части упаковки – смесь для приготовления курицы. Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и аккуратно распределите смесь внутри. Избегайте резких движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой до 200°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» течение 60 минут (не использовать режим «гриль»). Не допускать соприкосновения пакета с нагревательными элементами!

Сочная курица с картофелем с паприкой
4

Сочная курочка с картофелем и паприкой готова!
Подавать с овощными палочками.
Приятного аппетита!

Сочная курица с картофелем с паприкой
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вкусно

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