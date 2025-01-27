Логопедический массаж: как и для чего его делают

В мире звуков и слов, где каждый звук рождается благодаря тонкому взаимодействию мышц, существует искусство, способное оживить этот процесс — логопедический массаж. Это не просто набор механических движений; это глубокое понимание того, как привести в гармонию мышцы, которые дают возможность правильно и уверенно говорить. Вместе с нашим экспертом мы сегодня разберем его основы и главные показания к применению.