Логопедический массаж: как и для чего его делают

В мире звуков и слов, где каждый звук рождается благодаря тонкому взаимодействию мышц, существует искусство, способное оживить этот процесс — логопедический массаж. Это не просто набор механических движений; это глубокое понимание того, как привести в гармонию мышцы, которые дают возможность правильно и уверенно говорить. Вместе с нашим экспертом мы сегодня разберем его основы и главные показания к применению.
Что такое логопедический массаж
Логопедический массаж — это метод контролируемого механического воздействия, точкой приложения которого являются ткани речевого аппарата. Он регулирует работу и тонус мышц, необходимых для формирования голоса, нормализует эмоциональное состояние, а также облегчает процесс звукопроизношения (1).
Для чего нужен логопедический массаж языка
Язык играет ключевую роль в формировании речи, поэтому его правильное функционирование крайне значимо. Логопедический массаж языка необходим для улучшения работы мышц языка, что важно для правильного произношения звуков.
Массаж языка помогает:
- нормализовать мышечный тонус: у некоторых людей мышцы языка могут быть слишком напряженными или расслабленными, что мешает правильному произношению, поэтому такой массаж помогает привести мышцы в оптимальное состояние;
- улучшить подвижность языка: язык становится более гибким и управляемым, что позволяет легче формировать звуки;
- снизить проявления парезов и параличей, а также патологических двигательных движений мышц языка;
- развивать чувствительность: массаж стимулирует рецепторы языка, улучшая восприятие различных движений и положений языка, необходимых для корректного произношения;
- устранять речевые дефекты (3).
Каких видов бывает логопедический массаж
Различают следующие виды логопедического массажа:
- классический;
- точечный;
- инструментальный;
- смешанный;
- самомассаж (1).
Классический массаж
Классический массаж включает четыре базовых разработанных А. Ф. Вербовым приема: поглаживание, растирание, разминание и вибрацию. Логопед, ориентируясь на состояние мышечного тонуса, может использовать активизирующую или расслабляющую методику выполнения.
Точечный массаж
Точечный массаж, получивший известность также как массаж биологически активных точек, основан на рефлекторном влиянии. Он заключается в воздействии на конкретные активные точки и может оказывать как расслабляющее, так и тонизирующее влияние.
Инструментальный массаж
Для выполнения инструментального массажа используются специальные приспособления (инструменты): логопедические зонды, шпатели с рифленой поверхностью, массажные щеточки для полости рта, зубные щетки, мини-вибромассажеры и др.
Смешанный массаж
Сочетает в себе элементы других техник. В частности, классический массаж может дополняться элементами инструментального для более целенаправленного влияния на конкретные группы мышц.
Самомассаж
Выполняется самим пациентом без посторонней помощи. Этот метод можно назвать дополнительным инструментом воздействия и может быть как расслабляющим, так и активизирующим. При этом важно, чтобы логопед контролировал правильность выполнения самомассажа, обеспечивая безопасность и эффективность процедуры.
Показания и противопоказания к логопедическому массажу
Прежде чем начать курс массажа, родители (или сам пациент) должны получить разрешение от невропатолога и педиатра (терапевта), чтобы исключить возможные противопоказания (4). Далее логопед с учетом существующих речевых трудностей и противопоказаний подберет наиболее подходящий метод воздействия.
|Показания
|Противопоказания
|Дизартрия — нарушение произношения, связанное с ухудшением иннервации речевого аппарата и ослаблением связи с центральной нервной системой
|Острые воспалительные процессы в ротовой полости, глотке или в области лица и шеи
|Дислалия — расстройство произношения звуков при сохранности общей структуры речи
|Травмы головы и шеи в острой фазе
|Алалия — отсутствие речи как следствие поражения речевых зон в левом полушарии головного мозга
|Онкологические заболевания в области головы и шеи
|Ринолалия — отклонение тембра голоса и звукопроизношения, вызванное физическими или функциональными отклонениями речевого аппарата
|Инфекционные болезни в активной стадии
|Заикание — дисбаланс в скорости, ритмичности и непрерывности речи, возникающее из-за спазмов мышц, участвующих в разговоре
|Кожные заболевания в зоне выполнения массажа
|Нарушение голоса — отсутствие или расстройство голосообразования как результат патологии голосового аппарата
|Повышенная температура тела, индивидуальная непереносимость процедуры, хронические заболевания в стадии обострения
Как правильно делать логопедический массаж в домашних условиях: техники выполнения
Логопедический массаж можно выполнять не только в кабинете специалиста, но и дома. Чтобы добиться хороших результатов, важно знать основные техники выполнения массажа и соблюдать определенные правила. Рассмотрим, какие приемы следует применять при массаже языка, лица, щек и губ, а также расскажем о принципах артикуляционного массажа. При описании техники часто используются стихи, которые облегчают понимание и выполнение упражнений детьми (пациентами).
Массаж языка
Эта процедура способствует улучшению его подвижности и чувствительности, что крайне важно для правильного произношения звуков. Кроме того, регулярный массаж языка помогает снизить гипертонус и гиперактивность мышц, влияющие на качество речи. С этой целью рекомендуется выполнять три раза в день не более чем полторы минуты следующие упражнения:
- покусывание кончика и спинки языка с минимальными усилиями;
- протискивание языка сквозь зубы;
- прокручивание языка из стороны в сторону;
- пощипывание краев языка с обеих сторон;
- поглаживание и растирание языка зубной щеткой;
- массаж пищевыми продуктами: перемещение языком карамели, фасоли или гороха во рту (рекомендуется при вялом языке);
- облизывание сперва столовой ложки (приходит в движение вся поверхность языка), а затем — десертной (освоение тонких дифференцированных движений языка) (5).
Массаж лица, щек и шеи
Улучшает кровообращение и тонус мимических мышц, что положительно сказывается на дикции и выразительности речи. Регулярные упражнения помогают снять напряжение и укрепить мышцы, участвующие в образовании звуков. Для придания процедуре игровой формы одновременно с движениями озвучиваются их стихотворные названия:
- «раз, два, три, четыре, пять — вышли пальцы погулять»: потирание, а затем сжимание ладоней;
- «вот так, вот так стали шейку умывать»: поглаживание шеи сверху вниз ладонями обеих рук;
- «пальчики играли, шейку обнимали»: правой и левой рукой по очереди поглаживание шеи от правого уха к левому , плавно спускаясь вниз по шее;
- «а теперь сбежались, лобика касались»: прохождение от середины лба к вискам граблеобразными движениями пальцами;
- «вот так, вот так, нежно прикасались»: поглаживание крыльев носа;
- «побежали пальцы от носа прямо к ушкам: от носа к ушам по массажным линиям «перебегание» стучащими движениями пальцев;
- «растирали щечки очень-очень дружно»: растирание щек;
- «пальчики устали, щечки растирали»: поглаживание ладонями сверху вниз;
- «вот так, вот так к губкам убежали»: поглаживание губ от середины к сторонам;
- «курочкой вдруг стали, клювиком стучали»: вытягивание обеих губ вперед;
- «раз, два, три, четыре, пять — стали пальцы вдруг зевать»: пощипывание нижней челюсти от подбородка к ушам;
- «и тихонько засыпать»: плавные поглаживания шеи сверху вниз;
- «как у наших малышей»: медленные поглаживания ладонями щеки сверху вниз;
- «розовые щечки»: массирование щек круговыми потирающими движениями;
- «мамины и папины»: пощипывание щек с минимальными усилиями;
- «вот такие щечки»: поглаживание щек ладонями сверху вниз (5).
Массаж губ
Массаж губ важен для нормализации тонуса круговых мышц рта, что улучшает артикуляцию и четкость речи. Регулярное выполнение следующих упражнений помогает развить подвижность губ и предотвратить появление речевых дефектов.
- «Гитара» — перебирание по губам указательным пальцем, произнося при этом звук, похожий на «Б-Б-Б….».
- «Клювик» — вытягивание губ по очереди то влево, то вправо.
- «Художник» — проведение кисточкой с мягким ворсом по губам.
- «Расческа» — сперва массируется нижняя, а затем верхняя губа: легкое прикусывание и прохождение зубами по губе (по нижней губе — верхними зубами, по верхней — нижними), имитируя причесывание.
- «Прятки» — втягивание губ так, чтобы они не были видны (5).
Отзывы и комментарии логопеда
Наш эксперт — учитель-логопед Говоруха Екатерина Николаевна — делится своим профессиональным мнением:
«Логопедический массаж в моей практике стал неотъемлемой частью комплексного подхода в коррекции речевых нарушений у детей. Этот метод помогает восстановить и улучшить функцию артикуляционного аппарата, закрепить нейромышечные связи, тем самым облегчив и ускорив процесс постановки звуков в речи.
Многие родители задаются вопросом, стоит ли делать логопедический массаж самостоятельно. Я считаю, что в начале массаж должен проводить компетентный специалист. В процессе логопед показывает специальные техники логопедического массажа родителям объясняя, как они могут помочь в развитии речи ребенка. Это позволит родителям избежать ошибок и сделать процесс более эффективным.
Что важно запомнить о логопедическом массаже
Логопедический массаж, помогает нормализовать мышечный тонус, повысить подвижность языка и устранить речевые дефекты, что делает его ценным инструментом для улучшения речи.
При проведении логопедического массажа важно помнить следующие моменты:
- перед началом процедур надо учитывать показания и противопоказания, а также освоить правильные техники выполнения логопедического массажа;
- необходимо строго следовать рекомендациям специалиста и избегать чрезмерного давления, чтобы не навредить;
- регулярность и систематичность занятий играют ключевую роль в достижении положительных результатов.
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1. Дьякова Е. А. «Логопедический массаж при разных формах дизартрии». 2012.
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4. Краузе Е. Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» / Практическое пособие. — 4-е изд. — СПб.: КОРОНА-Век, 2009.
5. Михайлова Е. Ю. «Логопедический самомассаж» / Научно-методическая работа в образовательной организации. 2018. № 1.