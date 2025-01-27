РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Логопедический массаж: как и для чего его делают

Логопедический массаж, разработанный профессором И. В. Заблудовским еще в 1902 году, претерпел сильные изменения, однако и по сей день позволяет преодолеть трудности речи. Давайте расскажем о показаниях и технике выполнения такого массажа.
Авторы и эксперты
Логопед учит ребенка логопедическому самомассажу
Логопедический массаж языка необходим для улучшения работы мышц языка, что важно для правильного произношения звуков.  источник: https://ru.freepik.com/

В мире звуков и слов, где каждый звук рождается благодаря тонкому взаимодействию мышц, существует искусство, способное оживить этот процесс — логопедический массаж. Это не просто набор механических движений; это глубокое понимание того, как привести в гармонию мышцы, которые дают возможность правильно и уверенно говорить. Вместе с нашим экспертом мы сегодня разберем его основы и главные показания к применению.

Что такое логопедический массаж

Логопедический массаж — это метод контролируемого механического воздействия, точкой приложения которого являются ткани речевого аппарата. Он регулирует работу и тонус мышц, необходимых для формирования голоса, нормализует эмоциональное состояние, а также облегчает процесс звукопроизношения (1).

Этот вид массажа входит в состав комплексной терапии, которая также включает логопедические занятия и применение по показаниям лекарственных препаратов.

Для чего нужен логопедический массаж языка

Язык играет ключевую роль в формировании речи, поэтому его правильное функционирование крайне значимо. Логопедический массаж языка необходим для улучшения работы мышц языка, что важно для правильного произношения звуков. 

Массаж языка помогает:

  • нормализовать мышечный тонус: у некоторых людей мышцы языка могут быть слишком напряженными или расслабленными, что мешает правильному произношению, поэтому такой массаж помогает привести мышцы в оптимальное состояние;
  • улучшить подвижность языка: язык становится более гибким и управляемым, что позволяет легче формировать звуки;
  • снизить проявления парезов и параличей, а также патологических двигательных движений мышц языка;
  • развивать чувствительность: массаж стимулирует рецепторы языка, улучшая восприятие различных движений и положений языка, необходимых для корректного произношения;
  • устранять речевые дефекты (3).
Таким образом, логопедический массаж языка облегчает воспроизведение правильных звуков и способствует улучшению качества речи.

Каких видов бывает логопедический массаж

Различают следующие виды логопедического массажа: 

  • классический; 
  • точечный;
  • инструментальный;
  • смешанный;
  • самомассаж (1). 

Классический массаж

Классический массаж включает четыре базовых разработанных А. Ф. Вербовым приема: поглаживание, растирание, разминание и вибрацию. Логопед, ориентируясь на состояние мышечного тонуса, может использовать активизирующую или расслабляющую методику выполнения.

Точечный массаж

Точечный массаж, получивший известность также как массаж биологически активных точек, основан на рефлекторном влиянии. Он заключается в воздействии на конкретные активные точки и может оказывать как расслабляющее, так и тонизирующее влияние.

Инструментальный массаж

Для выполнения инструментального массажа используются специальные приспособления (инструменты): логопедические зонды, шпатели с рифленой поверхностью, массажные щеточки для полости рта, зубные щетки, мини-вибромассажеры и др. 

Смешанный массаж

Сочетает в себе элементы других техник. В частности, классический массаж может дополняться элементами инструментального для более целенаправленного влияния на конкретные группы мышц.

Логопед занимается с ребенком
Логопедический самомассаж выполняется самим пациентом без посторонней помощи. источник: https://ru.freepik.com/

Самомассаж

Выполняется самим пациентом без посторонней помощи. Этот метод можно назвать дополнительным инструментом воздействия и может быть как расслабляющим, так и активизирующим. При этом важно, чтобы логопед контролировал правильность выполнения самомассажа, обеспечивая безопасность и эффективность процедуры.

Показания и противопоказания к логопедическому массажу

Прежде чем начать курс массажа, родители (или сам пациент) должны получить разрешение от невропатолога и педиатра (терапевта), чтобы исключить возможные противопоказания (4). Далее логопед с учетом существующих речевых трудностей и противопоказаний подберет наиболее подходящий метод воздействия.

Показания Противопоказания
Дизартрия — нарушение произношения, связанное с ухудшением иннервации речевого аппарата и ослаблением связи с центральной нервной системой Острые воспалительные процессы в ротовой полости, глотке или в области лица и шеи
Дислалия — расстройство произношения звуков при сохранности общей структуры речи  Травмы головы и шеи в острой фазе
Алалия — отсутствие речи как следствие поражения речевых зон в левом полушарии головного мозга  Онкологические заболевания в области головы и шеи
Ринолалия — отклонение тембра голоса и звукопроизношения, вызванное физическими или функциональными отклонениями речевого аппарата  Инфекционные болезни в активной стадии
Заикание — дисбаланс в скорости, ритмичности и непрерывности речи, возникающее из-за спазмов мышц, участвующих в разговоре Кожные заболевания в зоне выполнения массажа
Нарушение голоса — отсутствие или расстройство голосообразования как результат патологии голосового аппарата Повышенная температура тела, индивидуальная непереносимость процедуры, хронические заболевания в стадии обострения

Как правильно делать логопедический массаж в домашних условиях: техники выполнения

Логопедический массаж можно выполнять не только в кабинете специалиста, но и дома. Чтобы добиться хороших результатов, важно знать основные техники выполнения массажа и соблюдать определенные правила. Рассмотрим, какие приемы следует применять при массаже языка, лица, щек и губ, а также расскажем о принципах артикуляционного массажа. При описании техники часто используются стихи, которые облегчают понимание и выполнение упражнений детьми (пациентами).

Массаж языка

Эта процедура способствует улучшению его подвижности и чувствительности, что крайне важно для правильного произношения звуков. Кроме того, регулярный массаж языка помогает снизить гипертонус и гиперактивность мышц, влияющие на качество речи. С этой целью рекомендуется выполнять три раза в день не более чем полторы минуты следующие упражнения:

  • покусывание кончика и спинки языка с минимальными усилиями;
  • протискивание языка сквозь зубы;
  • прокручивание языка из стороны в сторону; 
  • пощипывание краев языка с обеих сторон;
  • поглаживание и растирание языка зубной щеткой; 
  • массаж пищевыми продуктами: перемещение языком карамели, фасоли или гороха во рту (рекомендуется при вялом языке); 
  • облизывание сперва столовой ложки (приходит в движение вся поверхность языка), а затем — десертной (освоение тонких дифференцированных движений языка) (5).

Массаж лица, щек и шеи

Улучшает кровообращение и тонус мимических мышц, что положительно сказывается на дикции и выразительности речи. Регулярные упражнения помогают снять напряжение и укрепить мышцы, участвующие в образовании звуков. Для придания процедуре игровой формы одновременно с движениями озвучиваются их  стихотворные названия:

  • «раз, два, три, четыре, пять — вышли пальцы погулять»: потирание, а затем сжимание ладоней;
  • «вот так, вот так стали шейку умывать»: поглаживание шеи сверху вниз ладонями обеих рук;
  • «пальчики играли, шейку обнимали»: правой и левой рукой по очереди поглаживание шеи от правого уха к левому , плавно спускаясь вниз по шее;
  • «а теперь сбежались, лобика касались»: прохождение от середины лба к вискам граблеобразными движениями пальцами;
  • «вот так, вот так, нежно прикасались»: поглаживание крыльев носа;
  • «побежали пальцы от носа прямо к ушкам: от носа к ушам по массажным линиям «перебегание» стучащими движениями пальцев;
  • «растирали щечки очень-очень дружно»: растирание щек;
  • «пальчики устали, щечки растирали»: поглаживание ладонями сверху вниз;
  • «вот так, вот так к губкам убежали»: поглаживание губ от середины к сторонам;
  • «курочкой вдруг стали, клювиком стучали»: вытягивание обеих губ вперед;
  • «раз, два, три, четыре, пять — стали пальцы вдруг зевать»: пощипывание нижней челюсти от подбородка к ушам;
  • «и тихонько засыпать»: плавные поглаживания шеи сверху вниз;
  • «как у наших малышей»: медленные поглаживания ладонями щеки сверху вниз;
  • «розовые щечки»: массирование щек круговыми потирающими движениями;
  • «мамины и папины»: пощипывание щек с минимальными усилиями;
  • «вот такие щечки»: поглаживание щек ладонями сверху вниз (5).

https://vk.com/video-137874878_456239194

Массаж губ

Массаж губ важен для нормализации тонуса круговых мышц рта, что улучшает артикуляцию и четкость речи. Регулярное выполнение следующих упражнений помогает развить подвижность губ и предотвратить появление речевых дефектов.

  • «Гитара» — перебирание по губам указательным пальцем, произнося при этом звук, похожий на «Б-Б-Б….».
  • «Клювик» — вытягивание губ по очереди то влево, то вправо.
  • «Художник» — проведение кисточкой с мягким ворсом по губам.
  • «Расческа» — сперва массируется нижняя, а затем верхняя губа: легкое прикусывание и прохождение зубами по губе (по нижней губе — верхними зубами, по верхней — нижними), имитируя причесывание.
  • «Прятки» — втягивание губ так, чтобы они не были видны (5). 

Отзывы и комментарии логопеда

Наш эксперт — учитель-логопед Говоруха Екатерина Николаевна — делится своим профессиональным мнением:

«Логопедический массаж в моей практике стал неотъемлемой частью комплексного подхода в коррекции речевых нарушений у детей. Этот метод помогает восстановить и улучшить функцию артикуляционного аппарата, закрепить нейромышечные связи, тем самым облегчив и ускорив процесс постановки звуков в речи. 

Многие родители задаются вопросом, стоит ли делать логопедический массаж самостоятельно. Я считаю, что в начале массаж должен проводить компетентный специалист. В процессе логопед показывает специальные техники логопедического массажа родителям объясняя, как они могут помочь в развитии речи ребенка. Это позволит родителям избежать ошибок и сделать процесс более эффективным. 

Использование массажа в комплексе с другими методами логопедической работы значительно повышает эффективность занятий. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и подход к нему должен быть индивидуальным».

Что важно запомнить о логопедическом массаже

Логопедический массаж, помогает нормализовать мышечный тонус, повысить подвижность языка и устранить речевые дефекты, что делает его ценным инструментом для улучшения речи. 

При проведении логопедического массажа важно помнить следующие моменты:

  • перед началом процедур надо учитывать показания и противопоказания, а также освоить правильные техники выполнения логопедического массажа;
  • необходимо строго следовать рекомендациям специалиста и избегать чрезмерного давления, чтобы не навредить;
  • регулярность и систематичность занятий играют ключевую роль в достижении положительных результатов.

Список источников:

1.  Дьякова Е. А. «Логопедический массаж при разных формах дизартрии». 2012. 

2. Карелина И. Б. «Современные технологии логопедического массажа». 2022. 

3. Дьякова Е. А. «Логопедический массаж» / Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия». 2005. 

4. Краузе Е. Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» / Практическое пособие. — 4-е изд. — СПб.: КОРОНА-Век, 2009. 

5.  Михайлова Е. Ю. «Логопедический самомассаж» / Научно-методическая работа в образовательной организации. 2018. № 1.

Ссылка на первоисточник
здоровье детей
г. Санкт-Петербург

Картина дня

наверх