Воспитание вкуса. Как отучить ребёнка от сладкого и вредного?

Если просто говорить ребёнку: это можно, а это нельзя, толку не будет. Чтобы перейти на новый стиль питания, еда должна быть вкусной.

В № 45 «АиФ» за 2016 г. мы рассказали, как защитить от сладкого только что родившегося ребёнка. Но что делать, если малыш уже пристрастился к конфетам и шоколадкам?

Американские учёные из Университета Тафтса с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали, что сладкоежки могут полюбить полезные продукты с горчинкой, кислинкой и другими вкусами. При их виде у них в мозге активировались зоны наслаждения, которые раньше отвечали на сладкие и прочие неполезные продукты. Для такой перезагрузки вкусов нужен переходный период с отказом от вредных продуктов с сильными вкусами и переход на нормальную, полезную еду. Желательно, чтобы продолжалось это не менее 1-2 месяцев. О том, как помочь ребёнку в этом, рассказывает Вадим Крылов, врач-эндокринолог, создатель авторской программы питания:

— Вспомните курильщиков. Когда они бросают курить, то начинают чувствовать новые вкусы и ароматы — у них открываются рецепторы. Точно так же бывает и после перехода со сладких и солёных блюд. Палитра вкусов огромна, наслаждаться ими можно не только при дегустации вина или сыров, но и всех прочих продуктов. Научить этому ребёнка — полезнейший подарок на всю жизнь.

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Главное — порядок

— Для начала надо наладить правильный режим питания. Запомните: белковые продукты перевариваются 2-3 часа, а полезные углеводы (каши, цельнозлаковый хлеб, паста) усваиваются 4-6 часов. Поэтому их лучше давать на завтрак, чтобы ребёнок дольше не чувствовал голода и у него не было соблазна перекусить чем-нибудь сладким или вредным. Делайте завтрак вкуснее, обязательно добавляйте к кашам фрукты или ягоды, но не сахар. На ужин каши и макароны не нужны, так как продолжат перевариваться ночью, нарушая сон и способствуя различным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Поэтому ужинать лучше белковой пищей (творог, птица, рыба, мясо). Она должна быть постной, не жареной, и принимать её надо не меньше чем за 3-4 часа до сна. Чтобы ребёнок не покупал в школе в столовой вредные продукты, давайте ему еду с собой. Заведите специальную коробочку, т. н. ланч-бокс, положите в него фрукты и то, что он любит, — курицу, макароны или цельнозерновой хлеб. Это вполне может заменить обед.

Сила любви

— Во время переходного периода ребёнок может отказываться от полезных, но непривычных продуктов. Поэтому давайте ему то, что он любит. Нравится курица — давайте её, только не жареную, а варёную или запечённую и с полезными соусами для вкуса. Любит колбасы — положите в ланч-бокс бутерброд с нежирным мясом (тоже нежареным), обязательно добавьте к нему зелень и овощи. Обожает сосиски — сделайте их дома вместе с ним из хорошего мяса и специй. Постепенно понемногу добавляйте непривычные и нелюбимые им, но полезные продукты, чтобы он привыкал и к ним.

Закон мандарина

— Если просто говорить ребёнку: это можно, а это нельзя, толку не будет. Чтобы перейти на новый стиль питания, еда должна быть вкусной. Поэтому придётся потрудиться над её приготовлением. Используйте полезные специи и приправы. Макароны должны быть с протёртыми помидорами, базиликом, другими овощами, птица, мясо и рыба — с полезными соусами. Овощи, фрукты и ягоды выбирайте самые лучшие. Вспомните, как взрослые вспоминают о вреднейшей сгущёнке или запахе полезнейших мандаринов, которые они ели в детстве. Надо создавать у ребёнка такие эмоциональные привязанности к полезным продуктам, они сохраняются на всю жизнь. Как это сделать? Например, когда ребёнок придёт из школы, обрадуйте его среди зимы какими-нибудь красивыми и свежими ягодами или необычными и вкусными фруктами. Ещё лучше пригласить к такой трапезе и его друга — они будут вспоминать это вместе. Устраивайте подобные праздники почаще и с разными блюдами. Эти позитивные эмоции очень важны при замене привычных продуктов другими и переходе к новому типу питания. В это время ребёнок должен быть занят, больше общайтесь с ним, играйте, может быть, стоит завести собаку или другое животное.

Грудка: полезная и вкусная

Фото: Shutterstock.com

Куриное филе 400 г,

гранатовый сок 250 мл,

3 зубчика чеснока,

два помидора,

3-4 огурца,

2 ст. л. оливкового масла,

соль и специи по вкусу

Замаринуйте филе на 20-30 мин. в гранатовом соке с мелко измельчённым чесноком, специями и солью. Потом филе заверните в фольгу и при 180 градусах запекайте в духовке.

Приготовьте на гарнир салат из овощей и оливкового масла.