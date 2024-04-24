Что в голове у подростков (и почему они так себя ведут)

Теперь их поведение регулируется нормами, которые приняты в группе. Подростки стараются поступать и вести себя так, как, они думают, от них ожидают сверстники. Часто мальчики и девочки, попадая под влияние компании, полностью забывают себя. Им даже может казаться, что другие подростки постоянно следят за ними, оценивают и судят их поступки. Такое когнитивное искажение характерно именно для подросткового возраста.