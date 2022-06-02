ЦИФРА УБИВАЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ: В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты консерватории разыгрывают сценку с разрубанием иконы. Выпускники лицея танцуют развратный танец, и администрация школы его согласовывает. 85% родителей воспитывают детей гаджетами. Таков информационный фон прошедшего сегодня Всероссийского родительского конгресса. Итог – горячие дискуссии вплоть до предложения ввести мораторий на цифровизацию. Репортаж с поля битвы за детское будущее – в материале Царьграда.

Санкт-Петербургская консерватория. Студенты артистического отделения показывают сценки. Один из показов просто шокирует. Весь трёхчасовой перформанс – ведьмы, покойники, сумасшедшие. В одной из сцен – без слов, в полной тишине, девушка, одетая только сверху в просторную рубашку (снизу – ничего), фривольно ходит по сцене, жуя яблоко. Партнёры – трое мужчин, раскрашивают ей лицо помадой, лапают, обращаются нахально и пошло. Затем она встаёт на стул в форму креста, руки в стороны, а они её снимают и "ломают". В финале показа – сцена из "Преступления и наказания" Достоевского. Раскольников в сцене с топором предстаёт перед Владимирской иконой Божией матери, и после фразы "Тварь я дрожащая или право имею?" студент разрубает икону топором.

Таким рассказом начала свой доклад на Всероссийском родительском конгрессе известная актриса театра и кино Ольга Будина. Эта история, всплывшая сегодня, предательски созвучна извращённым танцам лицеистов в Екатеринбурге. Всё, что происходит сейчас в сфере образования, необходимо перепроверить, дезинфицировать, включая чистку педагогических кадров. Этот случай в Санкт-Петербургской консерватории – колыбели питерской интеллигенции – не останется без внимания: устроители родительского конгресса намерены обратиться в компетентные органы для разбирательств. Такие же разбирательства ждут и организаторов блудливого танца выпускников Екатеринбургского лицея.

Надо отметить, что учредитель "Первого русского" Константин Малофеев ранее сообщал, что в Правозащитный центр Общества "Царьград" по этому инциденту поступило огромное число обращений. Люди до предела возмущены выходкой школьников, но ещё больше – отсутствием ответной реакции властей на извращённый хореографический экзерсис. Юристы правозащитного центра Общества "Царьград" намерены подать заявления в компетентные органы. Отдельного внимания заслуживает защитительный пост губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сказавшего, что не допустит увольнения опального директора лицея.

В лучшем случае его пространный пост означает, что он не знает закона, который прямо запрещает "шутить" подобным образом – статья 6.21 КоАП РФ. И тогда он просто не соответствует занимаемой должности – государственный служащий такого уровня обязан знать законодательство. А в худшем – гипертрофированная реакция г-на Куйвашева означает, что он знает закон, но всё равно поддерживает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, и это его принципиальная позиция. В таком случае дела его ещё хуже. Мне представляется, что оба варианта ответа на вопрос "Зачем Куйвашев это написал к Дню защиты детей?" выглядят как издевательство,

– прокомментировал ситуацию Константин Малофеев.

Битва за детство

Но вернёмся в зал мероприятия. На протяжении всей встречи звучало: несмотря на все проблемы, мы в состоянии сгенерировать наиболее подходящую систему образования и, что важно, воспитания. Именно нивелирование роли воспитания многие присутствующие на конгрессе эксперты считают корнем всех наших проблем с детьми. В этот очень важный день для родителей всем было ясно: нужны решения, которые пойдут вразрез с лоббистскими идеями некоторых чиновников. С этим согласен и депутат Государственной Думы, один из инициаторов отмены Болонского процесса и ЕГЭ и, что важно, многодетный отец Пётр Толстой. Относительно цифровизации, кстати, парламентарий настроен не столь радикально, как многие спикеры конгресса, и считает, что проблема – не в самих гаджетах, а в дозировке их использования и правильном подходе.

Все мы родители, все мы переживаем за будущее наших детей и детей нашей страны. Мы знаем, чего мы не хотим. Но русский человек часто не знает, чего он хочет, так он устроен. Мы все хотим, чтобы наши дети сначала становились хорошими людьми, а потом уже строили карьеру, свою индивидуальную траекторию, и никто не хочет, чтобы нарушались естественные процессы взросления ребёнка. Но когда мы точечно боремся за какие-то изменения, нам нужно выдвигать позитивные проекты. Русская политическая жизнь – это прежде всего набор мифов. Пока мы не заместим те мифы, которые существуют, и не предложим свою позитивную программу, боюсь, мало что мы можем изменить. Конечно, точечно, совместным возмущением, мы можем останавливать какие-то совсем уж противоестественные вещи, к примеру повсеместный дистант. Это выгодно, удобно и бюджетоёмко для неких людей,

– сказал депутат.

Говоря о позитиве, депутат не лукавит: дискуссия вокруг Болонского процесса, ЕГЭ и воспитания в последние дни приобрела характер битвы. И даже на самом конгрессе было видно: родители обеспокоены ситуацией и раздражены бездействием власть имущих. Многочисленные вопросы, сыпавшиеся невпопад и всё более громко – настоящий град беспомощности и желания скорой помощи, – обрушились на спикера. Всё это свидетельствует только о том, что проблема эта – как вызревший нарыв: терпеть её более невозможно. Но с Петром Толстым важно согласиться в той части, которая связана с разумным диалогом. Перекрикивая друг друга, в будущем мы получим таких же подросших и перекрикивающих друг друга детей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА ТОЛСТОГО НА ВСЕРОССИЙСКОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОНГРЕССЕ. СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО / VK.COM

Это просто "вышка"

По словам Петра Толстого, особый накал дискуссии наблюдается вокруг выхода из Болонской системы.

Эта дискуссия очень интересная, потому что здесь очень много подмен понятий. К примеру, вокруг советской системы. Я много раз спрашивал у всех – каким вы хотите видеть выпускника школы? Я задавал этот вопрос многим чиновникам. Они отвечали – "современным",

– резюмирует депутат.

Современный ребёнок – очень размытое понятие. И в этом фундаментальная проблема – нужно понимать, кого мы учим и кого хотим видеть при выпуске из школы. Это осознание приведёт всю дидактическую систему к запуску процесса в правильном направлении.

Наши дети погружены в ситуацию XXI века, и отбирать у них гаджеты странно и недальновидно. Но как используют дети блага цивилизации – ответственность родителей. Каждый из нас пытается найти какую-то систему издержек и противовесов. Но, по словам депутата, к сожалению, 85% родителей считают гаджет удобным средством воспитания – пока мама гуляет по гипермаркету, ребёнок спокойно смотрит мультфильмы с планшета. Увы, для многих это образ жизни.

Неоднократно за время конгресса из уст докладчиков звучала проблематика национальной идеи и идеологии воспитания. И путём суммирования выводов можно заключить, что пока ещё это защита и сохранение, суверенитет семьи. Предлагается действовать более чем решительно – реформировать систему органов опеки, систему защиты прав ребёнка, начиная с вопросов зачатия. Школа за последние годы превратилась в инструмент надзора за семьёй, и это очень печально, резюмируют докладчики.

Незримые враги

Паттерны, к которым мы, увы, привыкли – расчеловечивание образования, выхолащивание воспитания и принижение статуса учителя. В одном из докладов прозвучало то, что не может повергать в уныние: в царской России зарплата учителя была очень велика, это были весьма состоятельные люди. Размышлять, как мы пришли к понижению статуса учителя, можно долго, но здесь опять же просматриваются уши Запада. От них неоднократно звучало: ваше главное оружие – ваше образование. Именно с него враги России и начали уничтожение нашего общества, посредством внедрения повсеместной "цифры", тогда как в той же Европе дети учатся по старинке.

Повальная цифровизация образования пагубно сказывается на когнитивных способностях детей: они разучаются мыслить, рассуждать, читать. Остановить эту цивилизационную войну предложила сенатор Маргарита Павлова, высказавшая идею ввести мораторий на процесс цифровизации. Это важная инициатива, особенно учитывая, что в России до сих пор нет гигиенического стандарта использования цифровых технологий. Компьютеризация, вызывающая дисфункцию коры головного мозга, ментальные проблемы и возникновение "цифровых Маугли" (особенно после повального дистанта) – величина, которую стоит помножить на ноль. Этот термин во время дискуссии ввела доктор биологических наук Ольга Гилёва. Она долгие годы занималась темой успешности школьников и опубликовала большой доклад о корреляции тех или иных факторов с успеваемостью учеников. На примере электроэнцефалограмм детей из обычной и цифровой школ учёная продемонстрировала резкий контраст.

Интересное наблюдение:

Дети из школ, базирующихся на цифровом образовании, плохо реагируют на представителей своего вида – других людей. А это фундаментальное свойство человеческой коммуникации, базовый навык, на котором зиждется вся деятельность, в том числе и познавательная.

Что с того?

Ольга Гилёва, обобщая выступления, сделала неутешительные выводы: дети, растущие в условиях гегемонии гаджетов и электронного контента, по сути, – цифровые Маугли, живущие в бетонных джунглях. Прекратить эту порочную практику – бездумно цифровизовать наше национальное образование – этот призыв звучал на протяжении всей встречи и неоднократно.

И это не пустые слова, ведь один из экспертов представил на конгрессе отчёт об использовании компьютерной техники и доказал: компьютеризация повлияла положительно только на продажи самих компьютеров. А дети ни при чём.

Прийти снова к идеологии господства воспитания как базовой ступени – то, что ждёт нас завтра и все последующие дни. Впереди – апробация новых образовательных стандартов, отмена ЕГЭ и Болонской системы. Но самое важное – перестать видеть в образовании вечный полигон для экспериментов.