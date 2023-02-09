Секреты воспитания счастливого ребёнка назвал психолог

Материал будет полезен тем мамам и папам, которые готовы меняться, чтобы построить гармоничные отношения со своими детьми.

Воспитание детей — трудный процесс. Он включает в себя множество аспектов, понятий, правил и т. д. Но ясно одно — каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос счастливым. Наш блогер, психолог Станислав Самбурский разобрался, как выстроить гармоничные отношения со своими детьми.

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Пример родителей

Главнейший фактор при воспитании счастливого ребенка — психологическое благополучие родителей.

Сложно следовать советам детской психологии, когда в семье царит нестабильность, присутствуют постоянные ссоры и имеется неудовлетворенность от жизни.

Когда все счастливы и психологически здоровы, то проблем с детьми будет намного меньше. В ином случае конструктивные отношения с будущим поколением построить не получится.

Адекватная самооценка родителей здесь также важна. Ребенок с низкой самооценкой — несчастен. Родители, у которых самооценка далека от нормы, как бы не старались, не помогут своему ребёнку её изменить. Поэтому личный пример — это важнейший этап на пути к воспитанию счастливых детей.

Изменить сценарий никогда не поздно

До определенного момента сценарий жизни пишется родителями. На них лежит огромная ответственность, в каком жанре он будет исполнен. Главное помнить — ошибки совершают все. Поэтому, достигнув взрослости, его можно самим переписать.

Стабильность, комфорт, доверие

Не каждый интроверт родился интровертом. Ребенок-экстраверт может изменить вектор направленности вглубь себя после многочисленных «отстань», «не сейчас», «это все глупости» и т. д. Подобные фразы вселяют в детей понимание, что они и их проблемы никому не интересны.

На психологическое здоровье ребенка влияет чувство безопасности, стабильности и доверия. Критика и агрессия приводят к отстранению от общества и восприятию окружающего мира в черном цвете. Чувство доверия к родителям помогает в будущем выстраивать адекватные отношения с людьми. Поэтому слушать и слышать своих детей очень и очень важно.

Гармония в семье

Не всегда полная семья — это показатель счастья. Ребенку будет полезнее воспитываться одной психологически здоровой матерью, нежели в полной, но невротической семье.

Усталость от сюсюканья

Многие родители привыкают сюсюкаться с детьми. Затем, в определенный момент, резко перестают это делать. Например, после четырех лет начинают предъявлять ребенку невыполнимые требования, забывая о том, что перед ними еще маленький, нуждающийся в родительской любви, человек. Ужасно то, что при неисполнении требований, часто идут наказания.

Жизненный девиз по типу «Я живу ради ребенка!» и позиционирование себя лучшей матерью на свете, чревато печальными последствиями для обоих. Ребенок — это отдельная личность, и жизнь на нем не заканчивается.

Забота — это не воспитание

К сожалению, многие родители считают, что одеть, накормить, обуть и спросить про оценки — это и есть воспитание. Нет, это забота. Дети нуждаются в общении и проявлении любви.

Чувство вины

Никто не спорит, что после тяжелого дня хочется отдохнуть и лечь спать. Угрызения совести и чувство вины заставляют уставшую маму через силу общаться с ребенком. Он это видит и чувствует. В итоге становится еще хуже. Любой разговор через силу можно заменить парой ласковых фраз и крепкими объятиями. А если напрямую сказать о своей усталости и попросить ребенка помыть посуду — всем станет только легче.

В здоровой ситуации мама и папа, как профессионалы, реализуются на работе, общаются с коллегами, профессионально растут. Затем с нетерпением летят домой, чтобы уделить время любимым детям и мужу/жене, поиграть с ними, поцеловать и обнять.

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Чувство вины возникает, например, когда папа сутками пропадает в офисе, а выходные проводит в командировках. «На неделе мы не смогли побыть вдвоем — вот тебе новая игрушка». Такое поведение откладывает непоправимый отпечаток на неокрепшей психике.

Когда в семье много детей

При рождении второго и последующих детей большинством родителей совершается серьезнейшая ошибка — они говорят старшим «теперь ты большой», «ты взрослый». В этот момент мир ребенка рушится, возникает ощущение, что теперь его любят меньше или не любят вовсе. Ребенок в 5, 7, 9, 11 лет продолжает быть ребенком, и ему рано взрослеть.

Безусловная любовь и отказ от критики

Безусловная любовь к детям — залог счастливого детства и последующей жизни. Нереализованные амбиции родителей и их внутренняя несостоятельность порождают желание воспитать «идеального» ребенка, который не будет ошибаться и, как марионетка, будет исполнять все приказы.

В процессе воспитания важно отказаться от критики и оценки личности. Ни в коем случае нельзя говорить: «Ты плохой!».

Дети совершают ошибки, хулиганят, делают глупости, поэтому необходимо высказывать мнение только о совершенных поступках: «Как ты думаешь, своим действием ты никого не обидел?», «Мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал…» и т. д. Вместо критики всегда можно конструктивно обсудить случившееся.

Счастливый ребенок уверен в своих родителях, в их любви. Знает, что они защитят и помогут, что всегда действуют во благо, даже когда отказывают в той или иной прихоти.