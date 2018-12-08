Девиантное и делинкветное поведение подростков. Причины и пути коррекции

Что такое девиантное поведение подростков? Прежде всего, под ним принято понимать любые формы поведения, не соответствующие принятым в том или ином обществе нормам и стандартам. Это определение отклоняющегося поведения чаще всего используют современные психологи и социологи. Чаще всего девиантное поведение легко объясняют психологические особенности этого возрастного периода. Новости СМИ2

Большинство подростков склонны к протестным видам поведения

Содержание Классификация видов отклоняющегося поведения Алкоголизм, наркомания и табакокурение в подростковом возрасте Преступность в подростковом возрасте Профилактика девиантного поведения подростков Коррекция девиантного поведения подростков

Классификация видов отклоняющегося поведения

На сегодняшний день социологи выделяют следующие виды девиантного поведения:

Склонность к алкоголизации и употреблению ПАВ Преступная деятельность

Каждый тип девиантного поведения требует особого внимания к себе: в частности, профилактических мер и путей коррекции.

Алкоголизм, наркомания и табакокурение в подростковом возрасте

Психологи утверждают, что подростковый период является пиком приобщения несовершеннолетних к психоактивным веществам. Это объясняется целым рядом существенных факторов. В частности, лишь некоторыми причины девиантного поведения подростков являются:

Виды девиантности подростков

Любопытство и поиск острых ощущений. Как показывает статистика, довольно часто подростки пробуют наркотические вещества руководствуясь простым любопытством, а также рассказами окружающих о том, что употребление ПАВ позволит им испытать принципиально новые ощущения, способные внести в их жизнь новые яркие краски. Стремление быть как все и не отставать от сверстников. Одной из особенностей подросткового периода является то, что в это время социальная ситуация, в которой находится ребенок, претерпевает кардинальные изменения. И роль главного в жизни ребенка авторитета постепенно переходит от семьи и школы к сверстникам и улице. Стремясь заслужить их доверие и не отбиваться от группы, подростки способны на самые необдуманные поступки. Наличие в семье зависимого родственника. В том случае, если кто-то из родителей или родственников подростка имеет значительный стаж употребления алкоголя, наркотиков или других ПАВ, подросток может также приобщиться к ним путем неосознанного копирования их моделей поведения. Существенную роль в этом играет и то, что в семьях, где есть курящие или пьющие люди, алкоголь и сигареты находятся в свободном доступе для детей. Отсутствие достоверной информации о воздействии на организм ПАВ и последствиях их приема. Большинство подростков, впервые решающихся принять дозу наркотического вещества, выкурить сигарету действительно уверены в том, что это не причинит им никакого вреда. И, более того, они в любой момент смогут отказаться от вредной привычки. Психологические особенности, являющиеся фактором риска развития форм зависимого поведения (импульсивность, чрезмерная любознательность, частые смены настроения, повышенная возбудимость).

Формы девиантного поведения подростков

Преступность в подростковом возрасте

Преступление представляет собой общественно-опасное деяние, ставящее под угрозу безопасность, здоровье и жизнь окружающих людей. За совершение преступления предусмотрено наказание в соответствии с действующим на сегодняшний день Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Подростковая преступность и алкоголь взаимосвязаны

Последние годы отметились ростом показателей подростковой преступности. Для того, чтобы лучше разобраться в причинах подобного явления, нужно обратить внимание на мотивы, толкающие подростков на такие правонарушения.

Как показывает статистика, наиболее типичным мотивом подростков, идущих на преступление, является корысть: заинтересованность в личной выгоде. Корыстные мотивы являются объяснением большинства краж, порчи чужого имущества. Хулиганские мотивы иррациональны и чаще всего не поддаются никакому логическому объяснению. Руководствуясь им, подросток зачастую сам не может найти своему поступку хотя бы более-менее правдоподобное объяснение. Хулиганские поступки чаще всего совершаются под воздействием алкоголя и ПАВ. Другими причинами правонарушений также могут выступать личностные особенности подростка, такие как эгоизм, неуважение к принятым социальным нормам, низкий уровень социокультурного развития, чувство ненависти, злобы.

Побеги подростков — одно из проявлений девиантного поведения

В целом стоит отметить, что в наиболее широком смысле причины девиантного поведения подростков можно подразделить на две основных группы, в которые войдут биологические и социальные факторы.

К биологическим относятся наследственная предрасположенность к тому или иному поведению, особенности темперамента. К социальным – влияние на подростка семьи, школы, сверстников и общества в целом.

Что такое деликвентное поведение обозначение

Психологические причины девиантного поведения большинства подростков также напрямую зависит от стиля семейного воспитания. К примеру, статистика показала, что чаще всего в правонарушениях уличаются подростки, воспитанные в социально-неблагополучных, малообеспеченных, нередко неполных семьях. Риск приобщения подростка к преступной деятельности также существенно возрастает если в его семье есть люди, ведущие антисоциальный образ жизни.

Немаловажную роль играет также психологическая обстановка в семье: подростки, часто становящиеся свидетелями ссор, криков и скандалов дома чаще других оказываются вовлеченными в дурные компании сверстников.

Неблагополучные семьи — социальная причина девиантного поведения

К семьям с явным, либо скрытым неблагополучием также можно отнести:

Конфликтные семьи, где между родственниками присутствуют выраженные расхождения в мировоззрении, взглядах на воспитание, а взаимопонимание отсутствует. Формальная семья, где между членами семьи нет понимания, доверия и взаимоуважения. Довольно часто в таких семьях родители находятся на грани развода, однако по многим причинам (в качестве этого могут выступать нежелание участвовать в судебном процессе, материальный интерес и т.д.) продолжают сожительствовать, не поддерживая между собой отношений.

Девиантных подростков также часто отличают трудновоспитуемость, плохая успеваемость, социально-педагогическая запущенность.

Причины девиантности подростков

Ошибки, совершаемые сотрудниками образовательных учреждений также в немалой степени являются фактором риска формирования у несовершеннолетнего форм девиантного поведения.

Профилактика девиантного поведения подростков

Не секрет, что любую проблему гораздо лучше своевременно предупредить, чем после иметь дело с ее последствиями. Именно поэтому очень важно уделить должное внимание этапу профилактики девиантного поведения у подростков.

Учитывая то, что зачастую подростки совершают правонарушения не имея достаточного представления о возможных последствиях своих поступков, исключительно важно уделить время своевременному предоставлению информации об этом. К подростковому периоду у ребенка должно сформироваться понимание административной, а также уголовной ответственности за те или иные деяния. А также того, как совершенное преступление может отразиться на его дальнейшей жизни. Родитель должен иметь четкое представление о круге общения подростка. Очень желательно установить с ними доверительные отношения, создавая дома благоприятную атмосферу для совместного времяпрепровождения. Необходимо также поощрять ребенка ходить в гости к друзьям. Однако, количество вечеров, проведенных вне дома, должно быть оговорено заранее и ограничено.

Одним из фундаментальных факторов риска в подростковом периоде является неорганизованность.

Поэтому очень желательно, чтобы у подростка было хобби, которому он будет посвящать свое свободное время. Занимаясь спортом, музыкой или участвуя в кружке по интересам, подросток также сможет легко найти друзей по интересам, оградив себя от влияния дурной компании

Профилактика девиантного поведения — совместные акции

В общении с подростком необходимо поощрять его рассказывать о себе, делиться с родителями своими мыслями, чувствами и переживаниями. Замечено, что дети, окруженные вниманием и заботой, значительно реже других демонстрируют склонность к антисоциальному поведению и другим формам девиации. Кроме того, именно безразличие со стороны родителей часто становится причиной отклоняющегося поведения подростков – будучи лишенными внимания, они пытаются привлечь его к себе хотя бы таким способом

Немаловажную роль играет также образованность родителей; знание того, какие психологические особенности отличают подростковые возраст.

Профессиональный текст Кеттела позволяет выявить истинную причину девиантного поведения

Профилактика девиантного поведения подростков – задача, для выполнения которых должны объединить усилия все социальные институты, с которыми так или иначе связан несовершеннолетний. Одним из этапов профилактики отклоняющегося поведения, который должна осуществлять школа – ранняя диагностика и определение склонности к зависимому, антисоциальному и другим видам поведения. Для этих целей школьные психологи могут использовать как наблюдение, так исследования с применением профессиональных тестов (ДДЧ, Тест Кеттела, опросник Е.Личко). Осуществлять работу с подростками групп риска должны специально обученными специалисты (воспитатели, классные руководители, психологи, специалисты по социальной работе, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних).

Девиантное поведение подростков, обработка и статистика данных должна осуществляться только специально обученными специалистами.

Ну и конечно же, воспитывая подростка, нельзя забывать простую истину. Каким бы правильным и последовательным не было воспитание, дети всегда будут обращать внимание не на то, что говорят родители, а то, как они поступают. И достойный личный пример, продемонстрированный подростку может заменить сотни воспитательных бесед и защитить его от многих неприятностей в будущем.

Коррекция девиантного поведения подростков

Поддается ли отклоняющееся поведение существенной коррекции? Безусловно, подростковый период представляет собой время, когда большинство личностных структур, а также характер и система ценностей уже практически сформировались. И изменить их кардинальным образом бывает очень трудно. Однако регулярность, последовательность действий в сочетание с верой в подростка и его силы рано или поздно способны принести видимый результат.

Участники коррекции поведения девиантного подростка

Прежде всего, стоит отметить, что строить коррекционную работу с подростком необходимо осуществлять строго учитывая его психологические качества и в соответствии с его личностными особенностями, учетом его потребностей.

В ходе бесед с несовершеннолетними важно не только порицать их за негативные поступки, но обращать внимание и на их положительные качества, даже если найти их, на первый взгляд, окажется довольно трудно. А также подчеркивать их важность, указывая на роль в дальнейшей жизни. В противном случае неверие в собственные силы может привести их к полной социальной изоляции.

Рассматривая конфликтные ситуации, необходимо обращать внимание несовершеннолетних на то, какую угрозу они на самом деле представляют собой для его будущего. Попытки воззвать к морально-этическим нормам довольно эффективно, однако в силу того, что подростки зачастую отличаются уже достаточно сформированными личностными структурами и мировоззрением, не всегда приносят ожидаемый эффект.

Работа психолога в коррекции девиантного поведения

Для коррекции закрепившихся форм девиантного поведения необходимо попробовать пустить разрушительную энергию подростка «в мирное русло», использовав ее в позитивном ключе. Например, импульсивный подросток, имеющий проблемы с самоконтролем и одержимый жаждой любой деятельности, сможет прекрасно проявить себя в качестве организатора (например, помощника вожатого, капитана школьной спортивной команды и т.д.). Правильное использование сильной стороны характера даст возможность с одной стороны, дать ему возможность самореализации, с другой – развить в себе такие недостающие качества, как усидчивость, трудолюбие, способность доводить до конца начатое дело. И хотя на начальном этапе деятельность должна осуществляться под строгим контролем, по мере развития самосознания подростка, ему можно предоставлять больше самостоятельности.

Если подростку присущи такие психологические особенности, как повышенная жажда внимания и признания со стороны окружающих, до него нужно донести, что заслужить их можно не прибегая к формам неадекватного поведения. Для этого им прекрасно подойдет любая творческая деятельность, в особенности требующая нестандартного, творческого подхода (например, занятия в театральной студии и т.д.). Это объясняется тем, что девиантное поведение у таких подростков чаще носит демонстративный характер. Прямого и грубого воздействия лучше всего избегать, заменив его живыми и понятными подростку примерами. Параллельно, можно указать на последствия, к которым может привести безответственность. Например, определение в центр временной изоляции, постановка на учет и т.д.

Немного сложнее реабилитационная работа осуществляется с замкнутыми подростками, которые крайне болезненно воспринимают любую попытку вторжения в его внутренний мир. В таких случаях очень важно действовать на подростка не напрямую, а через лиц, вызывающих у него уважение или симпатию.

Методы коррекции отклоняющего поведения

Каким бы не были причины девиантного поведения подростков, своевременное определение наметившихся проблем, профилактика и эффективная коррекция может дать им надежду на социальное благополучие в будущем.