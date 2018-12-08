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Девиантное и делинкветное поведение подростков. Причины и пути коррекции

Ассоциальное поведение

Что такое девиантное поведение подростков? Прежде всего, под ним принято понимать любые формы поведения, не соответствующие принятым в том или ином обществе нормам и стандартам. Это определение отклоняющегося поведения чаще всего используют современные психологи и социологи. Чаще всего девиантное поведение легко объясняют психологические особенности этого возрастного периода.

Большинство подростков склонны к протестным видам поведения
Содержание
  1. Классификация видов отклоняющегося поведения
  2. Алкоголизм, наркомания и табакокурение в подростковом возрасте
  3. Преступность в подростковом возрасте
  4. Профилактика девиантного поведения подростков
  5. Коррекция девиантного поведения подростков

Классификация видов отклоняющегося поведения

На сегодняшний день социологи выделяют следующие виды девиантного поведения:

  1. Склонность к алкоголизации и употреблению ПАВ
  2. Преступная деятельность

Каждый тип девиантного поведения требует особого внимания к себе: в частности, профилактических мер и путей коррекции.

Алкоголизм, наркомания и табакокурение в подростковом возрасте

Психологи утверждают, что подростковый период является пиком приобщения несовершеннолетних к психоактивным веществам. Это объясняется целым рядом существенных факторов. В частности, лишь некоторыми причины девиантного поведения подростков являются:

Виды девиантностиВиды девиантности подростков
  1. Любопытство и поиск острых ощущений. Как показывает статистика, довольно часто подростки пробуют наркотические вещества руководствуясь простым любопытством, а также рассказами окружающих о том, что употребление ПАВ позволит им испытать принципиально новые ощущения, способные внести в их жизнь новые яркие краски.
  2. Стремление быть как все и не отставать от сверстников. Одной из особенностей подросткового периода является то, что в это время социальная ситуация, в которой находится ребенок, претерпевает кардинальные изменения. И роль главного в жизни ребенка авторитета постепенно переходит от семьи и школы к сверстникам и улице. Стремясь заслужить их доверие и не отбиваться от группы, подростки способны на самые необдуманные поступки.
  3. Наличие в семье зависимого родственника. В том случае, если кто-то из родителей или родственников подростка имеет значительный стаж употребления алкоголя, наркотиков или других ПАВ, подросток может также приобщиться к ним путем неосознанного копирования их моделей поведения. Существенную роль в этом играет и то, что в семьях, где есть курящие или пьющие люди, алкоголь и сигареты находятся в свободном доступе для детей.
  4. Отсутствие достоверной информации о воздействии на организм ПАВ и последствиях их приема. Большинство подростков, впервые решающихся принять дозу наркотического вещества, выкурить сигарету действительно уверены в том, что это не причинит им никакого вреда. И, более того, они в любой момент смогут отказаться от вредной привычки.
  5. Психологические особенности, являющиеся фактором риска развития форм зависимого поведения (импульсивность, чрезмерная любознательность, частые смены настроения, повышенная возбудимость).
Формы девиантного поведенияФормы девиантного поведения подростков

Преступность в подростковом возрасте

Преступление представляет собой общественно-опасное деяние, ставящее под угрозу безопасность, здоровье и жизнь окружающих людей. За совершение преступления предусмотрено наказание в соответствии с действующим на сегодняшний день Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Подростковая преступностьПодростковая преступность и алкоголь взаимосвязаны

Последние годы отметились ростом показателей подростковой преступности. Для того, чтобы лучше разобраться в причинах подобного явления, нужно обратить внимание на мотивы, толкающие подростков на такие правонарушения.

  1. Как показывает статистика, наиболее типичным мотивом подростков, идущих на преступление, является корысть: заинтересованность в личной выгоде. Корыстные мотивы являются объяснением большинства краж, порчи чужого имущества.
  2. Хулиганские мотивы иррациональны и чаще всего не поддаются никакому логическому объяснению. Руководствуясь им, подросток зачастую сам не может найти своему поступку хотя бы более-менее правдоподобное объяснение. Хулиганские поступки чаще всего совершаются под воздействием алкоголя и ПАВ.
  3. Другими причинами правонарушений также могут выступать личностные особенности подростка, такие как эгоизм, неуважение к принятым социальным нормам, низкий уровень социокультурного развития, чувство ненависти, злобы.
Побеги подростковПобеги подростков — одно из проявлений девиантного поведения

В целом стоит отметить, что в наиболее широком смысле причины девиантного поведения подростков можно подразделить на две основных группы, в которые войдут биологические и социальные факторы.

К биологическим относятся наследственная предрасположенность к тому или иному поведению, особенности темперамента. К социальным – влияние на подростка семьи, школы, сверстников и общества в целом.

Что такое деликвентное поведениеЧто такое деликвентное поведение обозначение

Психологические причины девиантного поведения большинства подростков также напрямую зависит от стиля семейного воспитания. К примеру, статистика показала, что чаще всего в правонарушениях уличаются подростки, воспитанные в социально-неблагополучных, малообеспеченных, нередко неполных семьях. Риск приобщения подростка к преступной деятельности также существенно возрастает если в его семье есть люди, ведущие антисоциальный образ жизни.

Немаловажную роль играет также психологическая обстановка в семье: подростки, часто становящиеся свидетелями ссор, криков и скандалов дома чаще других оказываются вовлеченными в дурные компании сверстников.

Неблагополучные семьиНеблагополучные семьи — социальная причина девиантного поведения

К семьям с явным, либо скрытым неблагополучием также можно отнести:

  1. Конфликтные семьи, где между родственниками присутствуют выраженные расхождения в мировоззрении, взглядах на воспитание, а взаимопонимание отсутствует.
  2. Формальная семья, где между членами семьи нет понимания, доверия и взаимоуважения. Довольно часто в таких семьях родители находятся на грани развода, однако по многим причинам (в качестве этого могут выступать нежелание участвовать в судебном процессе, материальный интерес и т.д.) продолжают сожительствовать, не поддерживая между собой отношений.

Девиантных подростков также часто отличают трудновоспитуемость, плохая успеваемость, социально-педагогическая запущенность.

Причины девиантностиПричины девиантности подростков
Ошибки, совершаемые сотрудниками образовательных учреждений также в немалой степени являются фактором риска формирования у несовершеннолетнего форм девиантного поведения.

Профилактика девиантного поведения подростков

Не секрет, что любую проблему гораздо лучше своевременно предупредить, чем после иметь дело с ее последствиями. Именно поэтому очень важно уделить должное внимание этапу профилактики девиантного поведения у подростков.

  1. Учитывая то, что зачастую подростки совершают правонарушения не имея достаточного представления о возможных последствиях своих поступков, исключительно важно уделить время своевременному предоставлению информации об этом. К подростковому периоду у ребенка должно сформироваться понимание административной, а также уголовной ответственности за те или иные деяния. А также того, как совершенное преступление может отразиться на его дальнейшей жизни.
  2. Родитель должен иметь четкое представление о круге общения подростка. Очень желательно установить с ними доверительные отношения, создавая дома благоприятную атмосферу для совместного времяпрепровождения. Необходимо также поощрять ребенка ходить в гости к друзьям. Однако, количество вечеров, проведенных вне дома, должно быть оговорено заранее и ограничено.

Одним из фундаментальных факторов риска в подростковом периоде является неорганизованность.

Поэтому очень желательно, чтобы у подростка было хобби, которому он будет посвящать свое свободное время. Занимаясь спортом, музыкой или участвуя в кружке по интересам, подросток также сможет легко найти друзей по интересам, оградив себя от влияния дурной компании

Профилактика девиантного поведенияПрофилактика девиантного поведения — совместные акции

В общении с подростком необходимо поощрять его рассказывать о себе, делиться с родителями своими мыслями, чувствами и переживаниями. Замечено, что дети, окруженные вниманием и заботой, значительно реже других демонстрируют склонность к антисоциальному поведению и другим формам девиации. Кроме того, именно безразличие со стороны родителей часто становится причиной отклоняющегося поведения подростков – будучи лишенными внимания, они пытаются привлечь его к себе хотя бы таким способом

Немаловажную роль играет также образованность родителей; знание того, какие психологические особенности отличают подростковые возраст.

Тестирование подростковПрофессиональный текст Кеттела позволяет выявить истинную причину девиантного поведения

Профилактика девиантного поведения подростков – задача, для выполнения которых должны объединить усилия все социальные институты, с которыми так или иначе связан несовершеннолетний. Одним из этапов профилактики отклоняющегося поведения, который должна осуществлять школа – ранняя диагностика и определение склонности к зависимому, антисоциальному и другим видам поведения. Для этих целей школьные психологи могут использовать как наблюдение, так исследования с применением профессиональных тестов (ДДЧ, Тест Кеттела, опросник Е.Личко). Осуществлять работу с подростками групп риска должны специально обученными специалисты (воспитатели, классные руководители, психологи, специалисты по социальной работе, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних).

Девиантное поведение подростков, обработка и статистика данных должна осуществляться только специально обученными специалистами.

Ну и конечно же, воспитывая подростка, нельзя забывать простую истину. Каким бы правильным и последовательным не было воспитание, дети всегда будут обращать внимание не на то, что говорят родители, а то, как они поступают. И достойный личный пример, продемонстрированный подростку может заменить сотни воспитательных бесед и защитить его от многих неприятностей в будущем.

Коррекция девиантного поведения подростков

Поддается ли отклоняющееся поведение существенной коррекции? Безусловно, подростковый период представляет собой время, когда большинство личностных структур, а также характер и система ценностей уже практически сформировались. И изменить их кардинальным образом бывает очень трудно. Однако регулярность, последовательность действий в сочетание с верой в подростка и его силы рано или поздно способны принести видимый результат.

Участники коррекцииУчастники коррекции поведения девиантного подростка

Прежде всего, стоит отметить, что строить коррекционную работу с подростком необходимо осуществлять строго учитывая его психологические качества и в соответствии с его личностными особенностями, учетом его потребностей.

  • В ходе бесед с несовершеннолетними важно не только порицать их за негативные поступки, но обращать внимание и на их положительные качества, даже если найти их, на первый взгляд, окажется довольно трудно. А также подчеркивать их важность, указывая на роль в дальнейшей жизни. В противном случае неверие в собственные силы может привести их к полной социальной изоляции.
  • Рассматривая конфликтные ситуации, необходимо обращать внимание несовершеннолетних на то, какую угрозу они на самом деле представляют собой для его будущего. Попытки воззвать к морально-этическим нормам довольно эффективно, однако в силу того, что подростки зачастую отличаются уже достаточно сформированными личностными структурами и мировоззрением, не всегда приносят ожидаемый эффект.
Работа психологаРабота психолога в коррекции девиантного поведения
  • Для коррекции закрепившихся форм девиантного поведения необходимо попробовать пустить разрушительную энергию подростка «в мирное русло», использовав ее в позитивном ключе. Например, импульсивный подросток, имеющий проблемы с самоконтролем и одержимый жаждой любой деятельности, сможет прекрасно проявить себя в качестве организатора (например, помощника вожатого, капитана школьной спортивной команды и т.д.). Правильное использование сильной стороны характера даст возможность с одной стороны, дать ему возможность самореализации, с другой – развить в себе такие недостающие качества, как усидчивость, трудолюбие, способность доводить до конца начатое дело. И хотя на начальном этапе деятельность должна осуществляться под строгим контролем, по мере развития самосознания подростка, ему можно предоставлять больше самостоятельности.
  • Если подростку присущи такие психологические особенности, как повышенная жажда внимания и признания со стороны окружающих, до него нужно донести, что заслужить их можно не прибегая к формам неадекватного поведения. Для этого им прекрасно подойдет любая творческая деятельность, в особенности требующая нестандартного, творческого подхода (например, занятия в театральной студии и т.д.). Это объясняется тем, что девиантное поведение у таких подростков чаще носит демонстративный характер. Прямого и грубого воздействия лучше всего избегать, заменив его живыми и понятными подростку примерами. Параллельно, можно указать на последствия, к которым может привести безответственность. Например, определение в центр временной изоляции, постановка на учет и т.д.
  • Немного сложнее реабилитационная работа осуществляется с замкнутыми подростками, которые крайне болезненно воспринимают любую попытку вторжения в его внутренний мир. В таких случаях очень важно действовать на подростка не напрямую, а через лиц, вызывающих у него уважение или симпатию.
Методы коррекцииМетоды коррекции отклоняющего поведения

Каким бы не были причины девиантного поведения подростков, своевременное определение наметившихся проблем, профилактика и эффективная коррекция может дать им надежду на социальное благополучие в будущем.

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