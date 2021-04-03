ЗАПРЕЩЁННАЯ ДИСКУССИЯ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ. РЕФОРМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ПРАВИТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК

30 марта в Совете Федерации во время заседания круглого стола произошёл скандал. Когда председатель попечительского совета Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская стала перечислять зарубежные организации и конкретные персоны, которые вдохновили "цифровую" реформу образования в России, ей сказали, что это не соответствует теме мероприятия. Тема была такая: "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".

Во время коронавирусного карантина российские школьники и их родители в полной мере вкусили все прелести дистанционного обучения. Его результаты в плане влияния на здоровье детей оказались шокирующими.

Опасный эксперимент

В сентябре 2020 года ТАСС сообщило об опросе, проведённом Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ, в ходе которого выяснилось, что у 83,8 процента опрошенных фиксировались негативные психические реакции пограничного уровня. Выборка, кстати, была более чем репрезентативная: в исследовании приняли участие 29 779 учеников 5-11 классов из 79 субъектов РФ.

Согласно итогам опроса, у 42,2 процента респондентов можно заподозрить наличие депрессивных проявлений, у 41,6 процента опрошенных можно предположить наличие астенических состояний.

Вероятность обсессивно-фобических состояний отмечена у 37,2 процента участников исследования, синдром головных болей - у 26,8 процента детей. Нарушения сна зафиксированы у 55,8 процента респондентов.

Высказалась о вреде дистанта и глава Роспотребнадзора Анна Попова:

Дистанционное образование, к сожалению, даёт негативное влияние и на здоровье. Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные – а мы занимаемся изучением этой проблемы – о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья.

Казалось бы, после такого следует спрятать дистанционку настолько далеко, насколько это вообще возможно. И доставать её оттуда только в случае совсем уж чрезвычайных обстоятельств. Однако, судя по всему, на государственном уровне будет продолжена "оцифровка" системы образования.

Подмена понятий

Во время вынужденного дистанта не раз поднимался вопрос о его законности. В правовой базе, на основании которой проводится цифровизация системы образования, разбиралась кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации Анна Швабауэр.

В своём докладе эксперт отметила, что закон допускает образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусмотрен даже вариант обучения с использованием только таких механизмов. Никакого ограничения для применения данных технологий нет.

"Указанная норма позволяет подменять традиционное очное обучение занятиями онлайн, через экран, со ссылкой на то, что это якобы тоже очное обучение. Например, в информации Минпросвещения России от 18 марта 2020 года министерство рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения. Предлагается применять социальную сеть "ВКонтакте", поскольку это "даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником". Причём такого понятия, как "дистанционное обучение", федеральный закон не знает, оно введено актами министерства. Живым общение через социальную сеть на самом деле не является. Но эффект взаимодействия учащегося и педагога онлайн, который отсутствует, например, при просмотре видеолекции, позволяет на практике прибегать к манипуляциям и называть такой способ обучения очным", – рассказала Анна Швабауэр.

Эксперт считает необходимым приостановить цифровизацию системы образования до тех пор, пока не будет дана профессиональная оценка всем рискам её внедрения. В том числе пока не будет всесторонне изучено влияние цифровой среды на здоровье детей. Предварительные оценки такого влияния, как мы помним, неутешительные.

Впрочем, не секрет, что финансовые интересы часто берут верх над этическими соображениями. Какое уж тут детское здоровье? Ведь цифровизация – это деньги. А повальная цифровизация – это очень большие деньги. Но раз так – возникает вполне резонный вопрос: кто может быть выгодоприобретателем?

Товар лицом

Председатель попечительского совета Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская в своём докладе рассказала, что, оказывается, вдохновителями образовательной реформы в России являются иностранные организации.

"Давайте просто пройдёмся по тем документам, на основании которых Минпросвещения и правительство России сделали нам нацпроект "Образование". Посмотрите: активная фаза цифровизации в России запущена по инициативе Всемирного банка. И это не пандемия, это 2016 год. Изучая доклад Всемирного банка о развитии цифровой экономики в России, на странице 64 можно обнаружить рекомендации по государственной политике", – сообщила Елена Мильская.

Среди рекомендаций есть такая: "Достижение лидирующих позиций в цифровом правительстве требует полной цифровой трансформации государственного сектора". А вот и ближе к обсуждаемой теме: "определить как приоритет цифровую трансформацию сферы образования, здравоохранения и культуры…"

"И вы говорите, что иностранного влияния здесь нет?" – задаётся риторическим вопросом Елена Мильская.

Далее эксперт рассказала, что в 2020 году благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" совместно с НИУ ВШЭ выпустил доклад "Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности". Обе эти структуры, подчёркивает Мильская, являются активными участниками образовательного процесса. Интересная деталь: в числе соавторов доклада значится внушительное число иностранных граждан: из Канады, США, Великобритании, Германии, Польши и ряда других стран, отношения России с которыми лишь с очень большой натяжкой можно назвать добрососедскими.

В разделе "Благодарности" отмечается, что "доклад не появился бы без стремления президента и председателя правления Сбербанка России Г.О. Грефа помочь модернизации образования". Также в числе "интеллектуальных партнёров" значится Марина Ракова, автор идеи "Кванториумов", ранее занимавшая должность заместителя министра просвещения РФ.

https://vk.com/video-75679763_456260508

17 марта 2020 года ТАСС сообщило о её назначении на пост вице-президента Сбербанка. В банке Ракова, как писал Царьград, возглавила дивизион "Цифровые образовательные платформы".

Вам не кажется, что это назначение очень многое объясняет?

Заткнули рот

Как только Елена Мильская затронула данную тему, модератор круглого стола сенатор Любовь Глебова оборвала её:

"Давайте не политизировать нашу дискуссию, а вести её в рамках заявленной темы", – сказала сенатор, упрекнув Мильскую в переходе на личности.

Но если мы не найдём истоки, на чём всё основано, как же мы с вами разберём? Люди же не понимают, что такое цифровое образование, что такое цифровая среда. Мы должны показать, откуда берутся эти формулировки и почему они используются в документах нацпроекта "Образование". Как мы с вами будем без этого, скажите?

– возразила эксперт, после чего ей было позволено продолжать выступление.

Упомянула Елена Мильская ещё один труд: "Будущее образования: глобальная повестка". Создан он при поддержке Московской школы управления "Сколково" и Агентства стратегических инициатив (АСИ), его авторы – спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и профессор практики МШУ "Сколково" Павел Лукша.

Идеи в этом документе заложены, прямо скажем, революционные. "Тело становится интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой", "будут развиваться протоколы взаимодействия нервных систем напрямую". А интерактивных преподавателей-симуляторов практически невозможно будет отличить от живых, настоящих…"

Там очень много говорится о тех программах, которые нам предлагает нацпроект "Образование". Карты, к составлению которых причастны зарубежные соавторы, указывают на ряд изменений, которые предполагается внести в образовательный процесс. Человек должен перестать отличать искусственный интеллект от живого вообще. Вот что пугает людей – и родителей, и общественность,

– заметила Мильская.

После слов эксперта об опасности внедрения нейротехнологий Любовь Глебова снова прервала докладчицу, попросив говорить по теме. А когда Мильская озвучила факт, что к созданию вышеупомянутого труда причастна американская неправительственная организация Project Harmony Inc, признанная в России нежелательной, Глебова заявила, что "в нашей сегодняшней повестке дня нет тех заявленных оценочных экспертных позиций, к которым вы пытаетесь нас отослать".

Одно из двух

Всё происшедшее на круглом столе в Совете Федерации, если честно, напомнило времена, когда можно было говорить об "отдельных недостатках", но как только критик покушался на основы – его тут же ставили на место. Но ведь Мильская права: без понимания, какие силы персонально стоят за реформой образования, невозможно всерьёз обсуждать её. И уж тем более невозможно что-то изменить.

А изменения совершенно необходимы, потому как о качестве знаний современных российских школьников уже давно ходят легенды. Причём легенды весьма дурного толка. Многие педагоги прямо говорят, что они вынуждены не столько учить детей, сколько натаскивать их на ЕГЭ, от успешной сдачи которого фактически зависит их будущее. Поэтому то, что большинство деток путаются в написании "тся" и "ться", – цветочки. Настоящий ужас в том, что они не способны к анализу и синтезу, у них отсутствует ассоциативное мышление, не формируются навыки к самообучению.

С этим ЕГЭ нас поставили просто на конвейер колонизации, с тем чтобы наши дети не мыслили самостоятельно, а чтобы они учились заполнять клеточки. Это очень плохо. И я надеюсь, что рано или поздно мы придём к отмене ЕГЭ. Потому что ничего хорошего в нём нет,

– считает основатель Царьграда Константин Малофеев.

Ну а тотальная цифровизация, вероятно, может нанести последний, решающий удар по и без того хромающему на обе ноги российскому школьному образованию. Приходилось слышать от родителей и учителей, что качество знаний у детей во время пресловутого дистанта стало ещё ниже. Более того: у них пропадала мотивация к занятиям, нарушалась социализация. Слова "оцифрованное поколение", по сути, потеряли иносказательный смысл…

Елена Мильская, по сути, попыталась озвучить авторов и идейных вдохновителей образовательной реформы – и получила отлуп. Выходит, по хвостам бить можно, а указать на гнилую голову – нет?

Я выступала на эту тему много раз. Были круглые столы с сенаторами, в том числе с сенатором от Республики Башкортостан Лилией Гумеровой. Были мероприятия под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. И каждый раз давали возможность высказаться, каждый раз давали возможность любой точке зрения быть услышанной. Но никогда ещё не было, чтобы к нам с такой неприязнью и с таким неуважением относились. Такое на моей практике в первый раз,

– поделилась впечатлениями от мероприятия Елена Мильская.

И тут, как говорится, одно из двух: либо это частная позиция сенатора Глебовой, либо что-то поменялось в официальной позиции Совета Федерации. В последнее, если честно, верить совсем не хочется.