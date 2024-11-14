Очень полезный компот из облепихи для детей и взрослых. Понадобится меньше получаса.
Ягодки с кислинкой, но я люблю готовить из них что-нибудь вкусное. Этот компот покорил мое сердце. Когда я его готовила, ароматы витали по всему дому.
- Общ.\актив. время готовки:25 минут\10 минут
Как приготовить компот из облепихи
Ингредиенты:
- Облепиха – 300 г
- Сахар – 100 г
- Вода – 700 мл
Приготовление: Шаг 1
Рецепт компота из облепихи с пошаговыми фото
Подготовить необходимые ингредиенты для рецепта компота из облепихи.
Это не компот на зиму, не заготовка, такой можно готовить хоть каждый день, быстро, из свежей облепихи или замороженной.
При использовании замороженной ягоды, её нужно заранее достать из морозильной камеры и разморозить в отделе холодильника. Чтобы сохранить полезные свойства ягоды, не стоит размораживать в микроволновке.
Я буду использовать свежую облепиху, которую собрала на своей даче.
Полезно знать! Из облепихи готовят соки, морсы, вино, настойки, чаи, разные десерты. В ягодах содержится много витаминов группы В, А, Е, С, Н, К. В облепихе много микроэлементов: натрия, калий, фосфор, кальций, магний. Ягоды богаты органическими кислотами, пектином, белками, аминокислотами.
Облепиха улучшает состояние организма при простудных заболеваниях, пневмонии, расстройствах жкт, и это не весь список положительных свойств ягод. Из ягод получают масло облепихи, которое снижает уровень холестерина в крови, заживляет раны. Полезно употреблять напитки из облепихи людям с пониженным иммунитетом — деткам, беременным, кормящим, пожилым.
Людям с некоторыми заболеваниями не стоит употреблять облепиху: болезни поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, мочекаменная болезнь, острая диарея.
-
Шаг 2
Ягоды облепихи перебрать. Удалить листики, веточки, бракованные плоды. Залить холодной водой и хорошо сполоснуть, перемешивая руками, чтобы удалить всю пыль и грязь. Если в ягодах есть насекомые, они всплывут на поверхность.
-
Шаг 3
Подобрать подходящую по размеру посуду для варки облепихового компота.
Выбрать посуду нужно, исходя из учета количества готового напитка и кислотности ягод. Я использую сотейник объемом 1 л. Для варки компота подойдет эмалированная, чугунная, стеклянная, нержавеющая посуда. Я использую сотейник из нержавеющей стали. Посуда из этого материала подходит для варки компотов из любых ягод и фруктов. В такой таре продукты не окисляются, и при нагревании не выделяются соли тяжелых металлов. После приготовления компот можно хранить прямо в кастрюле.
Всыпать сахар. Влить воду.
Рекомендую использовать бутилированную или очищенную воду. Воду из-под крана не использовать, так как она дает неприятный привкус готовому блюду.
Отправить емкость с сахаром и водой на умеренный огонь и довести до кипения, помешивая, чтобы весь сахар растворился.
-
Шаг 4
В кипящую подслащенную воду всыпать подготовленные ягоды облепихи. Перемешать и довести до кипения. Кипятить на огне ниже среднего 5 минут.
Благодаря тому, что мы забросили ягоды в кипящую воду, они сохранят больше полезных веществ.
-
Шаг 5
Слегка размять ягодки ложкой, чтобы компот получился более насыщенным по вкусу и цвету. Опять же, хорошо перемешать и дать закипеть. Варить на небольшом огне еще 5 минут, чтобы облепиха отдала свой сок по максимуму.
На данном шаге можно попробовать на вкус и, если понадобится, добавить еще сахар. Можно сахар в рецепте не использовать, а после настаивания по вкусу добавить мед.
-
Шаг 6
Отключить огонь. Накрыть крышкой. Оставить настояться на 10 минут. За это время компот станет еще более насыщенным.
-
Шаг 7
Зимой можно пить компот из облепихи в теплом виде. Летом я предпочитаю полностью остудить до комнатной температуры, потом отправить в холодильник до полного охлаждения, процедить (можно жмых хорошо отжать через марлю) и наслаждаться.
-
Шаг 8
Компот из облепихи готов. Вкусных и полезных вам напитков!
Свежие комментарии