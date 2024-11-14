Ягодки с кислинкой, но я люблю готовить из них что-нибудь вкусное. Этот компот покорил мое сердце. Когда я его готовила, ароматы витали по всему дому.

Очень полезный компот из облепихи для детей и взрослых. Понадобится меньше получаса.

Рецепт компота из облепихи с пошаговыми фото

Подготовить необходимые ингредиенты для рецепта компота из облепихи.

Это не компот на зиму, не заготовка, такой можно готовить хоть каждый день, быстро, из свежей облепихи или замороженной.

При использовании замороженной ягоды, её нужно заранее достать из морозильной камеры и разморозить в отделе холодильника. Чтобы сохранить полезные свойства ягоды, не стоит размораживать в микроволновке.

Я буду использовать свежую облепиху, которую собрала на своей даче.

Полезно знать! Из облепихи готовят соки, морсы, вино, настойки, чаи, разные десерты. В ягодах содержится много витаминов группы В, А, Е, С, Н, К. В облепихе много микроэлементов: натрия, калий, фосфор, кальций, магний. Ягоды богаты органическими кислотами, пектином, белками, аминокислотами.

Облепиха улучшает состояние организма при простудных заболеваниях, пневмонии, расстройствах жкт, и это не весь список положительных свойств ягод. Из ягод получают масло облепихи, которое снижает уровень холестерина в крови, заживляет раны. Полезно употреблять напитки из облепихи людям с пониженным иммунитетом — деткам, беременным, кормящим, пожилым.

Людям с некоторыми заболеваниями не стоит употреблять облепиху: болезни поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, мочекаменная болезнь, острая диарея.