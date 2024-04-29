Опасные цветы. Годовалый ребенок попал в реанимацию из-за ландышей

В Новосибирске маленький ребенок оказался в реанимации из-за букета ландышей. Местная жительница рассказала о том, как безобидный цветок чуть не убил её дочь. Подробности истории – в материале nsk.aif.ru.

Съела цветок

Жительница Новосибирска Юлия Зинченко написала в соцсетях предостерегающий пост о, казалось бы, безобидных цветах – ландышах. Как рассказала мама пострадавшей 11-месячной девочки, инцидент произошел 3 года назад, но недавно она решила поделиться своей историей.

Сибирячка уточнила, что в летнее время на каждом углу города бабушки, дедушки предлагают купить милые цветы с приятным запахом. Так, на площади Маркса Юлия взяла букетик ландышей, чтобы ее ребенок потрогал и понюхал цветы.

«Просто вчера увидела в соцсетях, что цветочный магазин в Новосибирске выставил на продажу букетики ландышей, решила напомнить», - отметила Юлия в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

«А она возьми (все дети так делают) - да в рот. Нескольких минут хватило чтобы откусить, проживать и съесть цветок. И на язык попробовать сок от веточек!» - написала женщина в соцсетях.

Промывание желудка и 1,5 суток реанимации

Скорую мама девочки вызвала после того, как свекровь увидела на фото ребенка с цветами. Медики приехали незамедлительно, только услышав слово «ландыши». Как итог: промывание желудка дома, 1,5 суток реанимации, промывание крови и стационар.

11-месячная девочка съела один цветок ядовитого цветка. Фото:

«Когда домой приехала скорая, они даже не спрашивали ничего. Любого контакта с цветком достаточно для отравления. Дочь сразу же промыли, и нас забрали. В больнице расспрашивали, какой именно контакт был с цветком. С ландышами все понятно было – нужно было промывание крови и наблюдение для экстренных случаев», - рассказала «АиФ-Новосибирск» Юлия.

«Теперь нам предстоит наблюдение, ЭКГ и дальнейший контроль состояния», - заявила Юлия.

Юлия объяснила, что своим примером хочет предостеречь мам маленьких детей от опасных цветов, которые могут вызвать смертельную опасность. ⠀

«Я снова вспоминаю эту историю, потому что спустя три года я сталкиваюсь с большим количеством незнания об этом яде. А цветы ведь растут и их продают», - заключила Юлия Зинченко.