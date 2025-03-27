По каким признакам можно распознать синдром компьютерной шеи у детей?

​Как узнать, что у вашего ребенка синдром компьютерной шеи?

«Распознать синдром компьютерной шеи просто: достаточно посмотреть на ребенка со стороны, — рассказал aif.

ru. — Вы увидите, что плечи и шея выдвинуты вперед, голова опущена, как будто ребенок тянется к смартфону, планшету или ноутбуку. Позвоночник искривляется, появляется сутулость. Такая осанка сопровождается ноющей болью и дискомфортом в нижней части шеи, плечах и верхней части спины».

Эксперт предупреждает: тревожным сигналом будет нарастающая головная боль в течение дня, скованность в шейно-воротниковой зоне и ухудшение зрения. Это может свидетельствовать о сдавливании сосудов и нервов.

Чтобы минимизировать негативные последствия синдрома компьютерной шеи, рекомендуется подобрать ребенку удобный стул для работы за компьютером и установить монитор на уровне глаз. «Также важно заставлять ребенка делать перерывы и отдыхать от гаджета каждые 45 минут, — говорит Юрченко. — Хотя тут придется постараться: детей от гаджетов непросто отвлечь. Если в перерывах ребенок будет делать зарядку — это вообще замечательно».

​Какие упражнения делать ребенку для укрепления мышц спины и шеи?

Зарядка для детей и подростков крайне важна. А чтобы сын или дочь охотнее выполняли упражнения, покажите их на своем примере. А еще лучше делать зарядку вместе, ведь взрослым это также полезно.

Ретракция шеи. Сядьте прямо, потянитесь макушкой в потолок. Мягко выдвиньте голову вперед, подбородок держится параллельно полу. Так же мягко задвиньте назад, не запрокидывая голову. Макушка продолжает тянуться в потолок. Расслабьте шею и снова задвиньте голову назад. Можно положить ладонь на затылок и создавать сопротивление: затылок давит на ладонь, ладонь — на затылок.

Растяжение в наклоне. Возьмитесь левой рукой за сиденье стула. Правую руку положите на голову сбоку, прикройте ладонью ухо. Тяните левое плечо вниз. Аккуратно наклоните и удерживайте голову в течение 5–7 секунд. Не давите, просто осторожно держите ладонь на голове. Верните голову в нейтральное положение. Повторите то же упражнение для другой стороны.

Втягивание шеи. Сядьте в удобное положение, так, чтобы спина была прямой. Голову удерживайте в обычном положении. Медленно отведите голову как можно дальше назад, втягивая подбородок. Держите голову ровно, не наклоняйте ее и не кивайте. Удерживайте голову в таком положении 3–5 секунд, затем отпустите. Повторите 10 раз.

Вытягивание у стены. Встаньте спиной к стене, прижмите ягодицы, всю поверхность лопаток и затылок. Сохраняя положение, на вдохе потяните подбородок вверх, натягивая переднюю поверхность шеи. Сделайте 10 повторений.

Также для укрепления мышц шеи полезно выполнять наклоны головы, это просто. Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч. Медленно наклоните голову влево до легкого потягивания мышц с правой стороны шеи. Вернитесь в исходное положение. Затем наклоните голову вперед, чтобы почувствовать потягивание мышц с задней стороны шеи и в позвоночнике. Вернитесь в исходное положение и наклоните голову вправо до легкого потягивания мышц с левой стороны шеи. Повторить 10–15 раз. Все движения нужно выполнять медленно и плавно.

Эксперт предупреждает: если боль и напряжение в мышцах не проходят в течение двух недель, стоит показать ребенка специалисту.