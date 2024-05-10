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Педиатр рассказала об опасности укуса гадюки для ребенка

Сила воздействия яда гадюки напрямую зависит от веса жертвы.
Змея в сухой траве
Источник: Unsplash

На природных территориях Москвы обитает три вида змей: уж, медянка и гадюка, и последняя ядовита. С наступлением тепла начался и сезон активности этих пресмыкающихся. Гуляя по лесу, есть вероятность встретить змею, и близкий контакт с гадюкой точно приятным не будет. Особенно укуса гадюки стоит опасаться детям. Чем опасен яд гадюки для ребенка, журналисты АГН «Москва» узнали у главного педиатра Московской области, директора Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаевой.

Педиатр отмечает, что гадюка при укусе впрыскивает одно и то же количество яда, и его эффект будет зависеть от размера жертвы. К примеру, для грызуна такая атака станет смертельной.

«Если вес жертвы большой, то и концентрация яда в крови и тканях укушенного будет меньше», — объясняет Нисо Одинаева.

По ее словам, маленький ребенок весом 20 кг при укусе гадюки может получить серьезное отравление ядом. Опасность также заключается в том, что малыш может сообщить об укусе не сразу, а медлить здесь нельзя.

«Среди признаков укуса змеи — отметины в виде двух точек и сильная боль этом месте, у укушенного развиваются тошнота и рвота, нарушение зрения, повышенное слюноотделение и затрудненное дыхание», — рассказывает врач.

При обнаружении укуса, по словам эксперта, ребенку следует незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда медиков ребенка необходимо уложить. Рану промывают холодной водой и затем дезинфицируют. Если в аптечке есть антигистаминный препарат, следует дать его ребенку.

«Важно как можно больше пить, чтобы уменьшить концентрацию попавших в кровь токсинов», — добавила собеседница агентства.

На прогулку в лес стоит отправляться в закрытой одежде. Следует внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на змею. При встрече с пресмыкающимся требуется аккуратно, без резких движений, удалиться от животного.

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