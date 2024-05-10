Педиатр рассказала об опасности укуса гадюки для ребенка

На природных территориях Москвы обитает три вида змей: уж, медянка и гадюка, и последняя ядовита. С наступлением тепла начался и сезон активности этих пресмыкающихся. Гуляя по лесу, есть вероятность встретить змею, и близкий контакт с гадюкой точно приятным не будет. Особенно укуса гадюки стоит опасаться детям. Чем опасен яд гадюки для ребенка, журналисты АГН «Москва» узнали у главного педиатра Московской области, директора Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаевой.