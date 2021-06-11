Зачем учителю профэкзамен? Утверждают, что можно получить "очень серьёзные надбавки за качество работы".

Как считают некоторые эксперты профессиональный экзамен для педагогов вполне может заменить никому не нужную процедуру аттестации, которую педагог обязан проходить каждые 5 лет, чтобы доказать свою профпригодность.

Давайте порассуждаем вместе нужны ли вообще обе эти процедуры и в чём их ценность.

1. Где будут сдавать экзамены педагоги?

В пилотных регионах (Свердловская, Вологодская, Тюменская, Самарская области) создаются Центры оценки профмастерства и квалификации педагогов. Это ожидает, естественно, и другие регионы в которых впоследствии будет введён обязательный профэкзамен. А это в очередной раз, как мне кажется, пустое вкладывание денег налогоплательщиков часть из которых уйдёт в неизвестном нам направлении. Не проще ли вложить эти миллиарды на повышение зарплат учителям, чтобы стимулировать их к самообразованию, повышать свой профессиональный уровень?

2. Что даёт прохождение профессионального экзамена?

Как утверждает зампредседателя Госдумы Любовь Духанина сдал экзамен, тогда "попадаешь в реестр квалифицированных специалистов, который ведет минтруд. Попал? Легче найти хорошую работу."

Как это понимать? То есть уважаемая зампредседателя не считает учительство хорошей работой и лучше её сменить? Или неквалифицированные учителя уйдут из школы и наконец-то получат возможность найти хорошую работу?

Но самое главное, считает Л.Духанина, что педагог получит независимую оценку и сразу поймёт в каком направлении двигаться дальше в своём развитии.

3. Сколько это стоит?

История пока умалчивает во сколько рублей обойдётся сия процедура, но точно не бесплатно. Если на экзамен направляет работодатель, то оплачивает он, а если сам педагог по своей инициативе решит пройти эту процедуру, тогда свои кровные. Но на этот случай предусмотрены налоговые вычеты. Отсюда вывод: стоить экзамен будет недёшево.

4. Как будет поощряться сдача профэкзамена в образовательной организации?

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург утверждает, что для данной категории педагогов "школа может предусмотреть очень серьезные надбавки за качество работы." Почему? Да потому что после сдачи экзамена педагог будет знать возрастную психологию, педагогику, найдёт подход к любому ученику, сможет формировать межпредметные и надпредметные навыки. А тогда кого, извините, выпускают наши педагогические ВУЗы? Качество работы у педагога появляется только после сдачи профэкзамена? И откуда школа изыщет средства для "очень серьёзных надбавок", если в школах на периферии еле находят деньги на выплаты стимулирующих надбавок, чтобы как-то выдерживать средний уровень заработной платы например в районе. Может быть Москва и изыщет для своих педагогов. Но главный секрет поддержки профэкзамена господином Е.Ямбургом кроется мне кажется в том, что "Я руководил рабочей группой по его разработке в России."(из интервью РГ).

А вообще любая процедура аттестации педагога в любой её форме, особенно лет так после 30 безупречной работы в школе мне кажется унизительной. Доказывай каждые пять лет, что ты не верблюд. Соглашусь с прохождением курсов повышения квалификации педагогами, но не в такой форме какой они существуют сейчас. Профанация чистой воды. Каждые три года откровенно теряем драгоценное время на прослушивание лекций, написанных в общих тетрадях ещё чернильным пером.

Единственным результатом внедрения профэкзамена будет уход опытных педагогов из школы и переход их в разряд успешных репетиторов.

Ознакомиться со структурой экзамена можно здесь, а с примеры заданий для педагогов можно скачать здесь.