Что делать, если ребенок переборчив в еде

Родители по-разному реагируют на капризы ребенка за столом. Некоторые соглашаются с отказом малыша кушать овощи, а другие ставят ультиматум: ребенок не выйдет из-за стола, пока не съест всё, что лежит на тарелке.

У взрослых все просто: если им не нравится какая-то еда, они просто не будут её есть. Но у детей, которые не могут объяснить, почему им не нравится то или иное блюдо, всё обстоит несколько сложнее. Возможно, единственный способ понять, почему дети отказываются от еды, – поставить себя на их место. Представьте себе продукт, который вы не любите, например, грибы, морепродукты или яйца. Что вы почувствуете, если вас заставят его съесть? Возможно, отвращение, а может быть, беспокойство и страх. И это не просто капризы.

Переборчивость в еде – распространенное явление среди детей. У многих оно случается в определенный период развития, после чего проходит. Родителям следует помнить, что переборчивость ребенка в еде обычно не сказывается на его росте и развитии. По результатам недавних исследований, 39 % детей переборчивы в еде. Чаще всего это проявляется в возрасте от 2 до 6-ти лет. Однако причины такого явления не так уж просты, как кажется на первый взгляд.

Причины переборчивости в питании

Ученые считают, что одной из таких причин может быть генетическая предрасположенность, проявляющаяся уже в самом раннем возрасте. Часто бывает так, что в семье один ребенок питается нормально, а второй переборчив, несмотря на одинаковый рацион и окружение. В таких случаях родителям не следует винить себя в том, что они делают что-то неправильно. Как показали исследования, в 72 % случаях отказ ребенка от еды связан с генетической предрасположенностью.

Однако среди ученых существуют и другие мнения по поводу причин переборчивости в пище. Так, исследователи из Бедфорширского университета (Великобритания) считают, что детские пищевые привычки связаны с индивидуальными особенностями и предыдущим опытом. Предпочтения ребенка в еде формируются еще в утробе матери, и чем разнообразнее рацион матери в период беременности, тем больше вероятность того, что ребенок в будущем будет непривередлив в еде. Подобным образом через молоко матери ребенок привыкает к запахам чеснока, ванили и т. д.

Также причиной переборчивости могут быть психологические особенности малыша. Дети с повышенной сенсорной чувствительностью более избирательны в еде. Они могут испытывать отвращение не только к определенному вкусу, но и к структуре продуктов, например, могут не любить хрустящую еду.

Для детей с повышенной чувствительностью важно ощущение во рту от пищи. Им обычно нравятся жирные густые или мягкие продукты (например, йогурты или бисквит), продукты, которые тают во рту (шоколад), и т. д. Поэтому родителям кажется, что такие дети предпочитают нездоровую пищу. Поскольку повышенная чувствительность имеет большое значение в формировании привычек питания, дети, страдающие аутизмом, часто переборчивы в еде.

С переборчивостью в пище связаны и особенности характера ребенка. Эмоциональные дети питаются неразборчиво и охотно пробуют новые блюда, в то время как тихие и стеснительные малыши относятся к таким экспериментам с осторожностью.

Дети очень восприимчивы к внешнему виду блюд, и от этого во многом зависит решение ребенка съесть поданное блюдо или отказаться от него. Например, ребенок может начать есть брокколи, если родители обратят его внимание на то, что брокколи по форме похожа на маленькое дерево. Дети склонны ассоциировать внешний вид блюда с чем-то приятным или, наоборот, чем-то, что вызывает у них отвращение (малыш может не любить спагетти только потому, что они напоминают ему червей).

Таким образом, предпочтения ребенка в еде связаны с развитием его познавательной сферы. Это объясняет тот факт, что ребенок становится переборчив в еде с двух лет – до этого возраста его познавательные навыки еще не развиты. Чтобы изменить привычки питания ребенка, потребуется долгое время, однако существуют способы постепенно приучить ребенка к здоровой пище.

Как изменить пищевые привычки ребенка

Хороший способ изменить привычки питания ребенка – поощрение и похвала за то, что он попробовал новое, здоровое блюдо. При этом важно поощрять ребенка, а не оказывать на него давление. Можно постоянно предлагать ребенку здоровые блюда, не заставляя его съедать их. Сначала он будет отказываться от этих блюд, но со временем привыкнет к ним и будет есть их с удовольствием. Заставлять ребенка есть или оказывать на него какое-либо давление бесполезно. Ребенок обычно ест то, к чему привык. Поэтому вы можете предложить ему попробовать новое блюдо 10–15 раз, прежде чем он привыкнет к нему и начнет есть.

Привыкание ребенка к новому блюду проходит в несколько этапов. Сначала ребенок просто рассматривает блюдо, а потом уже пробует его. С каждым разом он всё больше привыкает к новой еде. При этом прием пищи может длиться очень долго, и родителям следует запастись терпением, не воспринимая подобные ситуации как противостояние с ребенком.

Психологи предлагают несколько способов исправить пищевые привычки малыша:

Самый лучший способ изменить привычки ребенка в питании – показать хороший пример. Если вы хотите, чтобы ребенок попробовал новое блюдо, попробуйте его сами и покажите малышу, что оно вам понравилось. Намного сложнее заставить ребенка есть брокколи, если вы сами ее не едите. Во время еды говорите малышу, как сильно вам понравилось блюдо.

Еще один способ поменять привычки ребенка в еде – «сенсорное воздействие», когда родители заинтересовывают ребенка новым блюдом, но не заставляют его есть. Ребенок пробует спагетти, овощи или другое блюдо, привыкая к его структуре или просто рассматривая. При этом родители не заставляют ребенка есть.

Со временем дети перестают быть переборчивыми в еде. Поэтому, если ни один из вышеперечисленных способов не принес результата, родителям не стоит расстраиваться. Когда ребенок пойдет в школу и будет обедать в школьной столовой, он увидит, как его одноклассники едят блюда, которые раньше ему не нравились. Так он привыкнет к ним и станет менее переборчивым в питании. Кроме этого в школьном возрасте ребенок сильно ориентирован на действия окружающих и часто повторяет действия одноклассников. Поэтому в шестилетнем возрасте ребенок охотнее пробует новые блюда, если видит, что их едят его сверстники.

Переборчивость и отказ ребенка от пищи имеют серьезные последствия только в том случае, когда замедляются его рост и развитие. Если ребенок отказывается принимать в пищу продукты, необходимые для его организма, следует обязательно обратиться к врачу. В последнее время у детей все чаще наблюдаются заболевания, которые в медицинской сфере получили название «расстройства приема пищи». Старшеклассники страдают от так называемой «пищевой неофобии» – расстройства, которое проявляется в отказе ребенка от приема новой незнакомой пищи.

Однако причина пищевой неофобии – не просто переборчивость в еде: ребенок также чувствует сильный страх и потребность в контроле. От этого в его организме вырабатывается адреналин, подавляющий аппетит. В таких случаях отказ ребенка от еды – это не его сознательный выбор, а реакция организма.

У детей существуют свои предпочтения в пище. Родителям не стоит прилагать много усилий для того, чтобы заставить ребенка есть то или иное блюдо. Единственное требование – рацион ребенка должен быть разнообразным. Поэтому предложите ребенку что-то другое, а через некоторое время опять вернитесь к данному блюду. Не стоит превращать еду в противостояние родителей и ребенка.