Жевательная резинка: вред и польза для ребенка

Впрочем, стоит упомянуть о том, что этот баланс прекрасно восстанавливается и без помощи жвачки, хотя и несколько дольше. Кроме того, употребление резинки активизирует выработку желудочного сока, то есть способствует перевариванию съеденной пищи.

Дело в том, что жевание резинки воспринимается организмом ребенка так же, как употребление пищи, и вызывает те же самые рефлексы. Один из них – повышенное слюноотделение, которое способствует удалению остатков пищи с поверхности зубов и пресловутому восстановлению кислотно-щелочного баланса в полости рта, о котором так много говорится в рекламных роликах.

Назвать резинку однозначно вредной, пожалуй, было бы неправильно: некоторые позитивные последствия ее употребления все же существуют. Но практически все они проявляются только в случае умеренного потребления жвачки.

Вредные свойства







Вместе с тем, влияние, которая жевательная резинка оказывает на детский организм, приобретает негативный характер, если переборщить с жеванием. Так, интенсивное слюноотделение, вызываемое жвачкой, может нарушить самостоятельную выработку слюны у ребенка. В результате у него появляются такие проблемы как сухость слизистой рта, так называемые «заеды» и прочие неприятности.



Излишняя активизация выработки желудочного сока, которая вполне может стать следствием усердного жевания, чревата еще большими проблемами: ведь если в животе ребенка в этот момент нет пищи, на которую сок будет воздействовать, едкая кислота начнет разъедать стенки самого желудка. Это может привести к гастриту и даже язве, которая потребует длительного лечения.



И даже воздействие употребления жевательной резинки на челюстной аппарат ребенка трудно назвать исключительно позитивным. Наряду с укреплением челюстного сустава чрезмерно активное жевание дает нагрузку на неокрепшие зубы, которые от этого могут расшатываться, а также способно привести к нарушению прикуса. Для исправления проблемы придется прибегать к услугам ортодонта и специальным процедурам, например, установке брекетов.

Кроме того, среди неврологов существует мнение о том, что дети, активно употребляющие резинку, чаще имеют проблемы с дикцией и речевым развитием.



Если ваш ребенок склонен к аллергии, жевательная резинка может стать причиной обострения симптомов: ведь в ее составе содержится большое количество разнообразных химических веществ, включая те, которые считаются достаточно сильными аллергенами. Особенно опасными в этом отношении являются жвачки с интенсивным вкусом, запахом и цветом.



Если ваш малыш периодически проглатывает жевательную резинку, это еще один повод насторожиться: ее попадание в желудок может привести к нарушению нормального процесса пищеварения. А скопление жвачки в кишечнике способно спровоцировать его непроходимость, при которой может потребоваться оперативное вмешательство.

Правила употребления







Очевидно, что жевание резинки несет с собой больше вреда, чем пользы, однако детям порой сложно объяснить потенциальную угрозу, связанную с ней. Гораздо проще будет разрешить малышу его любимое занятие, установив при этом определенные правила.



Так, жевать резинку нужно только после еды и в течение ограниченного времени – как правило, для проявления всех ее полезных свойств достаточно 5-10 минут, а более длительное жевание уже чревато наступлением негативных последствий.



Постарайтесь, чтобы резинка, которую жует ребенок, обладала относительно нейтральным цветом, вкусом и запахом.



После того, как отведенное для жевания время закончилось, проследите, чтобы ребенок выплюнул жвачку, а не проглотил ее. Если отпрыск уже привык к частому и неумеренному употреблению жвачки, нужно постепенно, но настойчиво сокращать время ее жевания. Одним из вариантов решения проблемы могут стать жевательные конфеты, которые постепенно растворяются во рту.

Когда это произойдет, не поддавайтесь на уговоры ребенка дать ему новую конфету: установите определенный промежуток, в течение которого он должен будет воздержаться от жевания. И конечно, нужно объяснить малышу, что жевание резинки не заменяет необходимости чистить зубы два раза в день.



Эти простые правила обеспечат вашему ребенку не только здоровые зубы, но и отсутствие других проблем с пищеварением, вызванных чрезмерным употреблением жевательной резинки.