За что наказаны? Несмотря на все усилия, число детей, больных раком, растёт

Рак возникает из-за сбоя в механизме деления клеток. Но почему происходит сбой, науке доподлинно непонятно.

Об этом накануне Международного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, мы поговорили с академиком Владимиром Поляковым, главным детским онкологом МЗ РФ, заместителем директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина».

Лидия Юдина, «АиФ»: Владимир Георгиевич, как в молодых, растущих организмах запускается онкология?

Владимир Поляков: Рак возникает из-за сбоя в механизме деления клеток. Но почему происходит сбой, науке доподлинно непонятно. Важную роль играет генетика (существует несколько видов наследственного рака), влияют на процессы и этнические нюансы. Так, в Северо-Кавказском регионе РФ чаще встречаются больные с заболеваниями носо­глотки, в азиатских регионах преобладают злокачественные образования печени. Провоцирует онкологические заболевания и неблагоприятная экологическая обстановка: в индустриальных городах с вредным производст­вом (угольным, бетонным, цементным, целлюлозно-бумажным) заболеваемость ощутимо выше. Крайне неблагоприятно радиационное облучение. После чернобыльской аварии в Брян­ской, Тульской, Смоленской областях, куда дошло вредоносное облако, резко выросло количест­во детей с агрессивным раком щитовидной железы. Однако большинство злокачественных образований вызвано спонтанными мутациями.

Позади планеты?

— Заболеваемость детей раком в России одна из самых низких в развитых странах...

— Это лукавые цифры. Из некоторых регионов поздно подают сведения, в статистику не попадают дети, умершие в возрасте до года. В целом по стране ежегодно заболевает от 3,5 до 5 тыс. детей. А в целом в мире за последние 15-20 лет заболеваемость выросла в среднем на 20%. Объяснить это исключительно улучшением выявляемости нельзя.

— У детей, как и у взрослых, рак часто обнаруживается на поздней стадии. Но ведь малыши посещают врачей гораздо чаще.

— 75% наших пациентов поступают с 3-4-й стадией заболевания, когда лечение сложнее, а прогноз хуже. В среднем от появления первых симптомов до постановки на учёт проходит 3-4 месяца. Обвинять в этом врачей сложно — нагрузка на педиатров сегодня велика, на начальных стадиях болезнь не проявляет себя, в анализе крови на дебюте заболевания отклонений нет, а снижение активности проходит незамеченным на фоне частых детских простуд. Врачи и родители обращают внимание на проблему, когда опухоль уже видна невооружённым глазом. Мы проводим большую работу среди врачей, а родителям важно знать признаки, которые могут указывать на возможную проблему.

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— К сожалению, прогноз на выздоровление у ребёнка напрямую зависит от того, где он живёт...

— В федеральных центрах выживаемость безусловно выше. У нас выздоравливают 80% пациентов — больные получают лечение по международным стандартам. Попасть к нам может любой ребёнок без направления: деньги придётся заплатить только за оформление документов и первичную консультацию. После подтверждения диагноза он сразу переводится на бесплатное лечение.

— Вы инициировали открытое письмо против использования неоригинальных медикаментов в лечении онкобольных детей...

— Я отстаиваю эту позицию. Но она не отменяет курса на импортозамещение. Так, 2 года назад западная фармкомпания заявила, что ей невыгодны поставки на российский рынок препарата для лечения детей с опухолями почек и саркомами мягких тканей. Российского аналога на тот момент в стране не было, и несколько лет наши малыши не получали лечения. Чтобы не допустить таких ситуаций, необходимы отечественные препараты.

Чудеса? Ошибки!

— Несколько лет назад вы оказались в центре скандала, отказываясь направить больного ребёнка на лечение за рубеж.

— Сегодня во всём мире используется стандартная терапия по международным протоколам. Выживаемость детей в развитых странах примерно одинакова. За границей за день­ги берут на лечение всех. Люди имеют право выбора, где лечиться. На мой взгляд, тех больных, которым можно помочь, целесообразно лечить в нашей стране. За рубежом могут лечиться те, кто в состоянии самостоятельно оплачивать своё лечение. Собирать средства на лечение пациентов, признанных безнадёжными, неправильно. Им показано симптоматическое лечение.

— Неужели в вашей практике не было случаев, когда выздоравливали безнадёжные пациенты?

— Были, но оказывалось, что это была ошибка диагностики. А ещё «чудесные исцеления» периодически происходят у детей с нейробластомой (злокачественная опухоль симпатической нервной системы), которая способна «дозревать» или на фоне лечения перерождаться из злокачест­венной в доброкачественную.

— Появится ли когда-нибудь панацея от рака?

— Медицина стремительно развивается, и это произойдёт в ближайшие 20-30 лет.