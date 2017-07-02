Наследник из пробирки. Сегодня ЭКО в России входит в программу ОМС

Современные технологии экстракорпорального оплодотворения помогают многим женщинам обрести счастье материнства.

О достижениях российских гинекологов и о проблемах, с которыми сталкиваются репродуктологи и их па­циентки, рассказывает акушер-гинеколог, член Российской ассоциации репродукции человека, кандидат медицинских наук Дмитрий Лубнин.

Не хуже, чем в Европе

Ольга Жукова, «ЛекОбоз»: Дмитрий Михайлович, каких достижений удалось добиться российским специалистам в области ЭКО?

Дмитрий Лубнин: В этой отрасли российская медицина идёт вровень с другими развитыми странами, а по некоторым вопросам, касающимся ЭКО, нашей стране удалось даже вырваться вперёд, потому что российское законодательство обеспечивает репродуктологам более широкие возможности даже по сравнению с европейскими странами. Например, нам проще работать с донорскими программами, и это позволяет добиваться боЂ льших успехов.

ЭКО сегодня стало максимально безопасно. Такое серьёзное осложнение, как гиперстимуляция яичников, сейчас встречается всё реже и реже, потому что выявлен механизм его образования: теперь репродуктологи знают, что переносить эмбрион нужно не в том цикле, в котором забирались яйцеклетки, поэтому применяют разделённый во времени процесс. Разделение циклов стимуляции овуляции при переносе эмбрионов также повышает качество оплодотворения.

За последнее время в России существенно улучшилась система криоконсервации. Мы уже не теряем эмбрионы при размораживании. Кроме того, намного уменьшилась гормональная нагрузка на организм женщины в циклах стимуляции овуляции — сейчас для этого используется меньшее количество гормонов, поэтому данный процесс переносится женщиной лучше. К тому же репродуктологи стали выращивать и забирать у женщины меньшее количество фолликул, что также облегчает процесс ЭКО.

Улучшилась также и преимплантационная генетическая диагностика. Появилась возможность забирать материалы для генетического исследования без потери качества эмбриона. Такой подход позволяет подсаживать эмбрионы с хорошим генетическим материалом. Кроме этого, появилась дополнительная возможность отбора сперматозоидов с помощью метода ПИКСИ — специального теста для отбора наиболее зрелого и качественного материала. Всё это также повышает эффективность ЭКО.

Сейчас ЭКО стало эффективнее и безопаснее, оно легче переносится женщинами и практически не влияет на качество их жизни.

— Но ведь на ситуацию с ЭКО влияют не только медицинские, но и экономические факторы.

— Существуют страны, в которых при наличии показаний ЭКО оплачивается государством. В этом вопросе мы наконец-то начинаем догонять Европу: сейчас в России появилась государственная программа, благодаря которой люди могут встать в очередь и получить услуги ЭКО бесплатно — по квотам. Но пока ещё квоты не могут обеспечить всех нуждающихся. Думаю, по объёму квот и возможностям предоставления пациентам бесплатного ЭКО мы пока ещё отстаём от Европы, но по качеству ЭКО уже догнали европейских репродуктологов. А в центральных российских клиниках качество ЭКО не только не уступает европейскому, но даже превосходит его.

— Какие проблемы в области ЭКО остаются нерешёнными до сих пор?

— Самая большая проблема, с которой сталкиваются репродуктологи при ЭКО, — ситуация с истощёнными яичниками. Если у женщины нет фолликулов, приходится использовать не её собственные, а донорские яйцеклетки. Вторая проблема — состояние эндометрия: восстановить внутреннюю слизистую оболочку матки, повреждённую в результате перенесённых воспалений, абортов или хирургических вмешательств, довольно сложно.

Всё остальное в настоящее время, пожалуй, решаемо. Конечно, есть также проблемы плохих ответов на ЭКО и низкого качества яйцеклеток, но они в основном связаны именно с преодолением проблемы низкого овариального резерва, который наблюдается у женщин с истощёнными яичниками, и патологией эндометрия как маточного фактора бесплодия.

О мифах и предубеждениях

— На свет уже появилось не одно поколение детей из пробирки, но у некоторых людей до сих пор остаётся предвзятое отношение к ЭКО. Почему?

— Бытует мнение, что в результате таких процедур рождаются больные дети, что стимуляция овуляций увеличивает у женщины риски онкологических заболеваний или что у женщин, которым проводили стимуляцию овуляций, сокращается овариальный резерв и быстрее наступает менопауза. Все эти опасения беспочвенны. Сегодня ЭКО признан безопасным методом, который применяется при чётких показаниях. Нужно только правильно и своевременно использовать этот инструмент. Мифы давно разоблачены, однако в сознании людей мифы преодолеваются с большим трудом. Есть и ещё одна психологическая проблема: некоторым женщинам тяжело принять тот факт, что они будут беременеть несамостоятельно.

— Почему же многие семьи, которые уже отчаялись зачать ребёнка естественным путём, не обращаются к репродуктологам?

— К сожалению, об ЭКО, о его возможностях и о том, в каких случаях нужно прибегать к этой процедуре, пары часто бывают недостаточно информированы. Важно знать, что в репродуктологии есть разные направления: кроме экстракорпорального оплодотворения есть ещё внутриматочная инсеминация, ЭКО в естественном цикле и др. Эти методы выбираются индивидуально.

Бесплодной паре нельзя долго задерживаться на первом этапе лечения: 1–2 месяца на диагностику, затем попытки лечения в догоспитальном этапе не дольше года. Если в течение года нет результата, нужно, не теряя времени, идти на ЭКО, потому что с каждым годом качество яйцеклеток ухудшается, и чем позже пациентка обращается к ЭКО, тем хуже может быть его результат.

— С какими препятствиями чаше всего сталкиваются женщины, которые хотят забеременеть при помощи искусственного оплодотворения?

— Первая и, пожалуй, самая распространённая проблема — женщины обращаются к ЭКО слишком поздно: иногда бывает, что пара пытается забеременеть в течение 10–15 лет. За это время ухудшается главное богатство женщины — её овариальный резерв. Зачастую женщине годами предлагают различные малоэффективные способы лечения или даже хирургические вмешательства. А когда она, наконец, попадает к репродуктологу, тот иногда просто разводит руками: если бы вы пришли на несколько лет раньше, мы ещё могли бы вам помочь, но сейчас уже поздно что-то делать.

Другая проблема — финансовая: ЭКО — довольно дорогое удовольствие, и далеко не каждый человек может себе его позволить, а количество квот ограничено.

— Кому ещё может помочь процедура ЭКО?

— Парам, у которых есть наследственные заболевания. Для того чтобы плохой ген не передался по наследству их ребёнку, им необходима искусственная селекция эмбрионов. ЭКО это тоже может сделать. Важно понимать, что эта процедура не применяется к здоровым людям — за исключением случаев, когда у женщины нет партнёра и она обращается за донорством сперматозоидов, чтобы родить ребёнка.

Человеческий фактор играет роль

— Везде ли у нас в стране одинаково успешно проводят эту процедуру?

— Результаты ЭКО во многом зависят от клиники и профессионального уровня специалистов. В самой системе ЭКО сегодня особых проблем нет: российский рынок ЭКО сейчас нормализовался, все клиники работают по стандарту и все врачи правильно проводят стимуляции и пересадки. Но человеческий фактор в этой области тоже чрезвычайно важен: у одного врача это хорошо получается, у другого хуже. Поэтому я рекомендую пациентам выбирать не клинику ЭКО, а врачей, которые имеют хороший выход по беременностям.

— Дмитрий Михайлович, что вы как репродуктолог можете посоветовать женщине, которая столкнулась с проблемой бесплодия?

— Ещё раз повторюсь: женщины, которые не могут зачать ребёнка естественным путём, должны понимать, что к ЭКО нужно обращаться как можно раньше. Важно знать, что сейчас у гинекологов есть масса возможностей для решения такой проблемы. Я всегда объясняю, что для зачатия ребёнка есть два важных момента: создание условий для возможного наступления беременности и проведение действий, направленных на зачатие. То есть процессом беременности нужно заниматься. Если попытки забеременеть естественным образом в течение года не дают результатов, нужно, не теряя времени, обращаться за помощью к специалисту. Тем, кто интересуется современными репродуктивными технологиями и проблемами ЭКО, я хочу рекомендовать свою книгу «Добрая книга для будущей мамы». В ней популярно описан процесс ЭКО, рассмотрены все спорные вопросы этого метода, показания и противопоказания.