Чем помочь школьнику? Советы психолога

Когда ребёнок пошёл в школу, отношения резко испортились: постоянные скандалы из-за несделанных уроков, плохих оценок. Как вернуть в семью мир и любовь?

Рассказывает Катерина Мурашова, известный психолог и писатель:

— Хочу вас заверить: отношения портятся не у всех. Хотя ко мне на приём очень часто приходят со школьной темой, причём когда ситуация уже накалилась до предела и зашла в тупик. Распутывать клубок проблем на этой стадии бывает непросто. Гораздо проще не запутываться с самого начала.

Ещё до того, как ребёнок пошёл в школу, родителям имеет смысл оценить собственные амбиции и честолюбие ребёнка (такие дети бывают, но родители это замечают не всегда). Со своими амбициями и честолюбием чад стоит соотнести возможности семьи. Например, мама с папой изо всех сил готовят ребёнка к поступлению в суперпрестижную школу, водят на всевозможные «развивалки». И их усилия увенчаются успехом. А там ребёнок с самого начала обречён на ощущение себя человеком «второго сорта» — например, потому, что не может проводить все каникулы в Европе, или дорого одеваться, или просто не тянет программу, а на репетиторов у семьи денег нет. Зачем? Он бы мог пойти в обычную школу рядом с домом и чувствовать себя совершенно полноценным. В таких ситуациях я даю всё время один и тот же совет — не врать. Не врать себе и ребёнку. Спокойно сядьте и подумайте: «Я готова лбом биться, чтобы отправить ребёнка учиться в Англию?» Или: «Я буду с него требовать хорошую оценку, потому что у меня есть страх, что без этого его жизнь не сложится?» Но ведь это бред! Вы это понимаете сами и всё равно готовы продолжать?

Недавно одна мама мне пожаловалась: её ребёнок ходит в бассейн, но занимается с ленцой, не трудится, а если не приучится трудиться, то... Я её спросила: «А вы что хотите — чтобы ваш ребёнок стал профессиональным спортсменом или чтобы он, придя на пляж, с удовольствием плавал вдоль берега? И почему плавание, а не лёгкая атлетика? Или вот есть такой интересный спорт, когда трут швабрами по льду? Может быть, он там преуспел бы больше, раз плавание не очень получается?» Но мамы себе этих вопросов почему-то не задают. Родители очень часто попадают в ловушку собственных амбиций и загоняют в эту ловушку ребёнка.

Юлия Борта, «ПРО.Здоровье»: А бесконечные рейтинги и сравнения, конкуренция в школе и дома разве не сказываются стрессово на ребёнке?

Катерина Мурашова: Так это вы должны решить: для вас важно, чтобы ваш ребёнок был первым по плаванию, а не 28-й из 30? Если важно, то почему? Готовы ли вы, чтобы он не делал то, что ему нравится, а всё время плавал, чтобы поднять свой рейтинг и стать, к примеру, 15-м? На что вы, родители, готовы ради этого пойти? Примите решение, а потом ребёнку честно скажите: «Зайчик, жить будешь так». Ну и так он живёт до подросткового возраста, пока не начинает выползать из-под родительского контроля.

— Если родители, например, были отличниками в школе, а у ребёнка всё ровно наоборот? Как им принять его «обычность»?

— Понимаете, в чём дело... Если родители были отличниками просто так, то есть с ними ничего такого выдающегося не произошло в жизни — они не стали народными артистами, талантливыми инженерами и т. д., то какой смысл был лезть из кожи вон, зарабатывая свои пятёрки? А если один стал великим хирургом, а вторая — увлечённая артистка драматического театра, то им совершенно наплевать, чего там у их ребёнка в дневнике. Я вас уверяю! Люди на своём месте. И ребёнок найдёт себя. Родителям надо понимать, когда они взаимодействуют со своим ребёнком, а когда — со своими проекциями. В основном люди взаимодействуют со своими проекциями.

— То есть что-то не удалось в жизни — надо испробовать на ребёнке?

— Необязательно. Мы проецируем на ребёнка какую-то часть своей личности. Причём не всегда неудачную. Например: я это понимаю, значит, и он тоже должен понять. Я в его возрасте делал вот то-то, значит, он тоже может это делать. Однако совпадения бывают не всегда.

— Говорят, что современная молодёжь стала инфантильной, слишком долго взрослеет. Некоторые наркологи даже заявляют: если бы детей в детстве не зацеловывали, то они бы наркоманами не становились. Это так?

— Ерунда! Нет никаких общих детей. Кто-то, что с ним ни делай, никогда наркоманом не станет. У него нет склонности к зависимости. У другого алкогольдегидрогеназа (фермент, перерабатывающий этанол. — Ред.) врождённо не работает, а потому он первый кандидат в алкоголики. Соответственно, ему нужно приложить некоторые усилия, чтобы его отношения с алкоголем не переросли в болезнь... Что здесь важно — опять же информированность подростка.

— Что делать, если ребёнок отказывается ходить в школу, постоянно скандалит и агрессивно себя ведёт?

— Ребёнок не может решать за «больших обезьян», что ему делать, а что нет. А когда ему это позволено, вплоть до того, ходить или не ходить в школу, родители наверняка потом будут иметь серьёзные проблемы. Нельзя, чтобы ребёнок в первом классе отказывался ходить в школу, если там не происходит ничего ужасного. У него возникает иллюзия, что в школу можно ходить, а можно не ходить. А это не так! Если, конечно, вы не планируете его сейчас забрать на домашнее обучение, и тогда, действительно, уроки можно не посещать. Таким поведением ребёнок, скорее всего, проверяет границы дозволенного — насколько он может «нагнуть» родителей, управлять ими. Вины ребёнка в этом нет. Установление границ — это биологическая программа, заложенная при рождении у всех животных, в том числе у человека. Например, кобель в полтора года начинает пытаться покусать хозяина. Если его сразу не поставить на место, а воспринимать такое поведение как игру, это чревато большими проблемами. Нельзя, чтобы ребёнок руководил родителями, это истощает его нервную систему. Не может детёныш решать, как оно будет. Границы надо ставить чётко.

— Сейчас многие психологи говорят о том, что с ребёнком надо договариваться.

— Нет, это ерунда. Ещё раз повторяю: у детей нет для этого ресурсов, психомоторной энергии. Нет опыта, ничего... Посмотрите, как утка ходит: она впереди, следом утята. Не может утёнок решать, куда идти. Утка знает, она ведёт. Вот когда ребёнок будет посильнее, станет подростком, то придёт и скажет: «Всё, дорогие родители, давайте пересматривать систему, я уже вырос». А с маленьким так нельзя. Родители ему говорят, как всё устроено. Он приспосабливается. Если вы готовы дать ребёнку выбор, то это выбор с вашего плеча. Например: «Я разрешаю тебе бросить уроки на пианино и прочие кружки. Но в школу ходить обязательно». Главное, чтобы ребёнок знал, как надо.