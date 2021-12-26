ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ОТ КОВИДА. ЕСЛИ ЭТО "ПРО БАБКИ" – РУБИТЕ ИХ В ДРУГОМ МЕСТЕ

В национальный календарь прививок включили вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Такое решение было принято Минздравом. Подростки оказались в третьей группе приоритета по прививке, наряду с госслужащими и студентами старше 18 лет. Немедленных последствий данное решение иметь не будет, поскольку проводить вакцинацию станут исключительно добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей. Но подводные камни могут быть и здесь.

Произошло всё довольно быстро. Как мы все помним, ещё в сентябре внештатный педиатр Министерства здравоохранения, президент Союза педиатров России Александр Баранов заговорил о необходимости ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей. И вот его чаяния воплотились в жизнь, и довольно быстро.

В ноябре было анонсировано появление "детской" вакцины, 6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале клинических испытаний препарата для несовершеннолетних, 10 декабря появилось сообщение о старте прививочной кампании для подростков "Спутником М". И уже 20 декабря вакцинация этой возрастной группы была внесена в календарь.

Эксперты опасаются, что при определённых условиях ситуация может вполне измениться.

Для того, чтобы прививка стала обязательной, необходим акт государственного санитарного врача или санитарного врача регионального уровня о неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке и необходимости вакцинации. До тех пор, пока эта прививка не входила в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям, они не могут свои актом устанавливать обязательность этой прививки в отношении детей. Теперь санврач получил такие полномочия.

Имеет ли смысл вакцинация детей?

Вот что об этом говорит медицинский юрист

Нюансы детской вакцинации в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько разбирал с врачом-педиатром Игорем Кашабой и кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

Юрий Пронько: С одной стороны, подтверждается тезис, что вакцинация детей и подростков будет исключительно добровольная. При этом юристы считают, что санитарные врачи таким образом получили дополнительные полномочия и могут объявить об обязательной вакцинации при определённых условиях.

Но я хочу понять, о какой вакцине идёт речь, если сейчас в мире медики говорят об "омикроне", о том, что он не изучен. До сих пор непонятно, чем этот штамм коронавируса отличается от "дельты" с точки зрения тяжести течения болезни. Так от чего мы будем вакцинировать детей в России?

Игорь Кашаба: Я тоже не очень понимаю, от чего у нас будут вакцинировать детей, потому что на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора приведена статистика по заболеваемости детей до 17 лет: на данный момент зафиксировано 47 172 случая.

При этом осложнений у них практически не выявлено. В группе риска – дети до года. Вакцинация детей при таком уровне заболеваемости бессмысленна, с моей точки зрения.

– А о какой вакцине идёт речь? Мы будем прививать детей против "уханьского" штамма коронавируса, против штамма "дельта", против "омикрона"?

И.К.: Сейчас у нас самый распространённый – это штамм "дельта". А по поводу "омикрона" у специалистов очень много вопросов. Даже взрослые переносят инфицирование этим штаммом очень легко.

Детей надо защитить, но коллективный иммунитет за счёт них сформировать сложно

– Николай, а что вы скажете по этому поводу?

Николай Крючков: Если говорить о вакцине, которая сейчас используется в России для вакцинации подростков 12-17 лет, то тут речь идёт, по сути, о препарате "Спутник V", в котором в каждой дозе активное вещество снижено в 5 раз. Это вызывает много вопросов относительно иммуногенности этой вакцины, достаточно ли её будет, чтобы обеспечить выраженную эффективность.

Судя по опубликованному патенту, препарат безопасен для подростков. Среди участников исследования отмечались довольно лёгкие нежелательные явления. Конечно, в ранний период вакцинации они отмечаются нередко, собственно, как и у взрослых.

Что касается вакцинации детей и подростков, нужно это или нет. Мы понимаем, что вакцинация преследует несколько целей. И прежде всего – это необходимость защитить детей, у которых высокий риск развития тяжёлого течения заболевания и не всегда мы его можем заранее определить. Бывает так, что этот риск выявляется внезапно.

Конечно, и летальность, и тяжелое течение болезни у детей по-прежнему встречается значительно реже, чем у взрослых, тем более с хроническими заболеваниями или пожилых. Тем не менее случаи заболевания всё-таки отмечаются, и детские инфекционные больницы не пустуют. Если есть такая возможность, почему бы не защититься от коронавируса?

Если говорить о пресловутом коллективном иммунитете, я согласен с тем, что сейчас невозможно за счёт детей и подростков сформировать этот коллективный иммунитет, потому что у нас в России вакцинация даже среди взрослых не впечатляет. Но, с другой стороны, это всё-таки лучше, чем ничего не делать. Теперь подростки, которые желают вакцинироваться и делают это с согласия родителей, а таких в России немало, получили такую возможность.

https://vk.com/video-75679763_456266511

Ответственность за препарат – на производителях, но выплаты цинично смехотворные

– Я правильно понимаю, что производители вакцин, получившие на них патент, несут ответственность за свой препарат? И если возникают осложнения, то родители, которые дают своё согласие на вакцинирование детей, могут предъявить к производителям претензии?

Н.К.: Безусловно могут. Вопрос только в том, что отечественная юридическая практика, к сожалению, не даёт больших надежд по суммам выплат. И с чем я сам борюсь уже долгое время – это очень низкие внесудебные выплаты.

Если человек умрёт от какого-то медицинского вмешательства и будет доказано, что именно это медицинское вмешательство явилось прямой причиной смерти пациента, в этом случае семье умершего выплачивается всего 30 тысяч рублей. Конечно, это совершенно неприемлемо. Этот вопрос обсуждался в Госдуме на соответствующем комитете, однако пока поддержки у правительства он не нашёл.

– А известны причины, почему не находит поддержки? Почему чиновники так сопротивляются, им самим-то не смешно, не стыдно от таких сумм компенсации? Вы слышали их обоснования?

Н.К.: Обоснования я слышал, и не могу сказать, что они меня удовлетворяют в полном объёме. По их словам, увеличение данных выплат повлечёт за собой, в соответствии с существующим законодательством, изменение ещё ряда других социальных выплат, поскольку они как-то взаимоувязаны.

То есть повышение одних выплат повлечёт за собой, как снежный ком, увеличение социальной нагрузки на государство. Если я правильно понял аргументацию, она выглядит именно так.

"Омикрон" – реальная ли опасность "пятой волны"

– Цинизм просто зашкаливает, только вдумайтесь: 30 тысяч рублей компенсации, а увеличивать её нельзя, потому что это приведёт к каким-то последствиям.

Я хочу вам, как профессионалам, задать ещё один вопрос. Как сообщают израильские издания, в Израиле началась пятая волна коронавируса. За последние сутки +1306 диагностированных случаев ковида. По словам местных специалистов, нас ждёт самая массовая волна заражений, несмотря на достаточно высокий уровень вакцинации. И до сих пор не очень понятно, насколько "омикрон" отличается от "дельты" с точки зрения тяжести болезни.

В нашем прошлом эфире доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что "омикрон" – это искусственно выведенный штамм коронавируса. Такое же утверждение я слышал и от других ваших коллег – не конспирологов, а профессионалов-вирусологов.

В нашей студии Еделев прямо сказал, что главный бенефициар – это Бигфарма, фармкомпании, которые сейчас рубят беспрецедентные деньги.

А что у нас происходит, в России? Новогодние и рождественские праздники пройдут относительно спокойно, а дальше мы ужесточаем всё, что можно, и это, наверно, имеет какое-то медицинское обоснование? Или это не имеет никакого обоснования? Как журналист и экономист, я могу сказать: если мы ещё раз остановим экономику, последствия могут быть невосполнимые.

Н.К.: Это объёмный вопрос. Что касается "омикрона", то уже понятно, что он гораздо более заразен, чем "дельта", как минимум на 30%. Он лучше "дельты" обходит специфический поствакцинный иммунитет.

Но это не означает, что обходит полностью и обнуляет эффективность вакцины. Крайне высокой остаётся эффективность в части развития тяжёлого течения болезни, госпитализации или летального исхода. Это особенно важно для людей с высокими факторами риска.

Что касается прогноза на ближайшее время. Дело в том, что "омикрон" уже вовсю распространяется в России. По данным из Европы мы видим, что каждые два дня удваивается доля заражённых именно этим штаммом среди всех заболевших. То есть через две-три недели "омикрон" полностью вытеснит "дельту". Фактически это произошло уже в Британии, в Ирландии, близка к этому ситуация в Германии и в других европейских странах.

В России это тоже происходит. По крайней мере в Москве и в Санкт-Петербурге до Нового года все случаи ковид-инфекции будут вызваны "омикроном". Однако у нас наступают новогодние праздники, которые будут иметь умеренный противоэпидемиологический эффект, что не позволит этой волне развернуться.

А вот после праздников, учитывая, как мы себя ведём с точки зрения противоэпидемиологических мер и вакцинации, мы можем получить развёрнутую картину по заражению. А поскольку по патогенности идут споры, и информации действительно недостаточно для того, чтобы сделать хоть какой-то вывод, по заболеваемости и по госпитализации мы получим резкий всплеск.

Что касается смертей и тяжёлого течения болезни, то здесь есть вопросы. Я предполагаю, что будет хуже, чем при "дельте". Посмотрим, как будут развиваться события.

https://vk.com/video-75679763_456266411

Естественный иммунитет у детей выше, чем поствакционный. Зачем их колоть?

– Игорь, выше мнение так же пессимистично?

И.К.: Я считаю, что вакцинация – это специфическая профилактика, и она, безусловно, должна быть. Но никакая вакцина никогда не заменит естественного иммунитета, она просто не способна его выработать. Естественный иммунитет вырабатывается у человека в связи с перенесённым заболеванием.

Хочу напомнить, что разработано огромное число неспецифических мер профилактики инфекционных заболеваний, о которых почему-то забыли. А все сосредоточились на вакцинации специфической.

Кроме того, само заболевание и осложнения, которые в результате возникают, как правило появляются на фоне так называемых коморбидных состояний. То есть когда человек, кроме этого инфекционного заболевания, имеет целый список сопутствующих заболеваний, что является основным отягчающим фактором, в том числе при летальных исходах.

Мы же сейчас с вами говорим о подростках и о детях. Как педиатр и отец пятерых детей могу сказать, что естественный иммунитет, который возникает на эту коронавирусную инфекцию у детей, гораздо эффективнее и выше по интенсивности, чем любая вакцина. Это моё глубочайшее убеждение.

Нужно ли лишний раз вакцинировать детей? У нас хорошо продуманный детский календарь прививок. И вносить туда дополнительно вакцинацию от вируса, от которого у детей практически не наблюдается осложнений, и тем более смертельных исходов, излишне.

У нас в стране 32 миллиона детей, а число заболевших коронавирусной инфекцией, как я уже сказал в самом начале, 47 172 ребёнка, что меньше 0,14%. Объясните мне, зачем при таком распространении заболевания надо детей вакцинировать? Я не вижу аргументированного объяснения введения вакцинации именно среди детей и подростков. Повторюсь: болеют тяжело дети до года.

– Николай, вы что-то хотите добавить?

Н.К.: Очень лаконично. Практически со всеми вещами, которые я сейчас услышал, я, к сожалению, не согласен. Странное утверждение, что поствакцинный иммунитет обязательно слабее естественного, тем более у детей.

Не знаю, как это утверждение коллега проверил, если вакцинация детей в России даже не началась. Делать сравнения здесь невозможно. Но по опыту других инфекций я могу привести пример. Давайте вспомним столбняк. Какой тут лучше иммунитет – поствакцинный или естественный?

И.К.: Это некорректный пример.

Н.К.: Всё некорректно, но когда мы делаем общие заявления, надо добавлять сноски, что это не всегда так и аксиомой не является. Что касается антикоронавирусной вакцины, то гибридный иммунитет, когда переболел и вакцинировался, он, безусловно, лучше, чем только поствакцинный. Но какой ценой мы можем добиться этого "лучше"?

Одно дело, когда человек переболел и выбора у него не было. Другое – когда мы ему говорим: нет, ты сначала переболей, сыграй в русскую рулетку, а потом мы тебя вакцинируем через какое-то время. Иммунитет тогда будет очень сильный, просто замечательный.

Кроме того, я услышал про всякие неспецифические стимуляции иммунитета. Но тогда я предлагаю и конкретно перечислить и указать на доказательства их эффективности для начала.

– Игорь, вам слово.

И.К.: Неспецифические методы – это закаливание, прогулки на свежем воздухе, проветривание, обработка и влажная уборка помещений и так далее.

Согласно данным Роспотребнадзора, тяжёлую форму болезни зарегистрировали в 2% случаях, в основном – у детей в возрасте до 1 года. Это про коронавирусную инфекцию, которая относится, как вы знаете, к ОРВИ. И сравнивать ОРВИ и столбняк – как минимум некорректно как по источнику, так и по тяжести заболевания.

Снова интересы Бигфармы?

Завершая эту часть программы, Юрий Пронько отметил: хорошо, что в решении Минздрава о вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет говорится о добровольности и письменном согласии одного из родителей.

Однако есть два принципиальных момента: как отметила медицинский юрист Алина Чимбирёва, региональные санврачи получают сверхполномочия отменить добровольность и ввести обязательность вакцинации при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке.

А дальше – кто будет делать замеры, каким данным можно будет доверять, какие цели у них будут? Ведь уже понятно, что тут подключается Бигфарма. У нас есть вопросы, и мы хотим получить на них ответы. Если это про бабки – рубите их в другом месте, не надо детей замешивать в эту историю. Триллион сто миллиардов уже потрачено в России на борьбу с коронавирусом. А какой эффект?