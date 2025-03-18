Вкус этих кексов необычен смешением сладкого и соленого - в сладковатом сдобном тесте готовится подкопченная сосиска, пропитывающая своим вкусом тесто. Конечно, тесто, по желанию, можно сделать менее сладким, используя меньшее количество сахара, но в ресторанах быстрого питания и даже в ресторанах высокой кухни, давно вошло в моду именно такое вкусовое сочетание. Вспомним десерты с соленой карамелью, ванильное мороженое с жареным беконом, горячий шоколад с солеными крендельками.

Попробуем приготовить кексы хот-дог, к тому же готовятся они совсем несложно.

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Основная мера в рецепте - стакан объемом 250 мл. Духовку включаем на разогрев до 190-200 градусов.

Подготовим продукты: количество сосисок зависит от их размера и от размера формочек для выпекания кексов.

Кефир и яйца желательно достать заранее из холодильника, чтобы они, как и масло, стали комнатной температуры. Так тесто будет более однородным.

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В подходящую посуду выкладываем мягкое сливочное масло и сахар, взбиваем до растворения сахара. Продолжая взбивать, добавим яйца (по одному). Я взбивала тесто ручным венчиком, но для ускорения процесса можно использовать миксер.

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Как только сахар, масло и яйца смешались, вливаем кефир и снова всё взбиваем до однородности.

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В отдельной емкости смешиваем два вида муки, соль, разрыхлитель и перец. Сосиски освобождаем от оболочки и нарезаем, каждый кусок сосиски должен быть немного выше, чем формочка для кекса. Тесто при выпечке увеличится в объеме в два раза, кончик сосиски должен быть виден в готовом кексе.

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Соединяем жидкие и сухие ингредиенты, перемешиваем до получения однородного густого теста, которое не течет, а лениво спадает с ложки. Такая густота теста будет надежно держать сосиски во время выпекания.

Подготовим формочки. Силиконовые формочки можно не смазывать, бумажные (если они без пропитки) или металлические формочки смазываем сливочным маслом.

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Раскладываем тесто по формочкам, заполняя их на 1/2 объема (примерно 1 ст.л. с горкой теста), далее втыкаем в тесто каждой формочки кусочек сосиски, и вот формочки уже заполнены на 2/3 объема. Кусок сосиски должен стоять в тесте вертикально, касаясь дна формочки. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 16 кексов.

Выпекаем кексы хот-доги в разогретой духовке 20 минут или до готовности.

Фото 7

Готовые кексы - румяные, на ощупь - упругие, шпажка, воткнутая в тесто, остается чистой.

Готовым кексам даем постоять в формочках 5-10 минут, затем вынимаем из формочек и подаем к столу.

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Подавать кексы хот-доги можно со стаканом прохладного молочка...

Фото 9

... или, как подобает хот-догам, с кетчупом...

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Приятного аппетита!