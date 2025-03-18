Ингредиенты
Сосиски (подкопченные) - 4 шт.
Масло сливочное (размягченное при комнатной температуре) - 180 г + немного для смазывания формочек
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 1/3 стакана
Кефир (жирность 3,2%) - 1 стакан
Мука пшеничная - 1 стакан
Мука кукурузная - 1 стакан
Разрыхлитель - 2 ч.л.
Соль - 1 ч.л.
Перец черный (молотый) - 1 щепотка
- 316 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Вкус этих кексов необычен смешением сладкого и соленого - в сладковатом сдобном тесте готовится подкопченная сосиска, пропитывающая своим вкусом тесто. Конечно, тесто, по желанию, можно сделать менее сладким, используя меньшее количество сахара, но в ресторанах быстрого питания и даже в ресторанах высокой кухни, давно вошло в моду именно такое вкусовое сочетание. Вспомним десерты с соленой карамелью, ванильное мороженое с жареным беконом, горячий шоколад с солеными крендельками.
Попробуем приготовить кексы хот-дог, к тому же готовятся они совсем несложно.
Основная мера в рецепте - стакан объемом 250 мл. Духовку включаем на разогрев до 190-200 градусов.
Подготовим продукты: количество сосисок зависит от их размера и от размера формочек для выпекания кексов.
Кефир и яйца желательно достать заранее из холодильника, чтобы они, как и масло, стали комнатной температуры. Так тесто будет более однородным.
В подходящую посуду выкладываем мягкое сливочное масло и сахар, взбиваем до растворения сахара. Продолжая взбивать, добавим яйца (по одному). Я взбивала тесто ручным венчиком, но для ускорения процесса можно использовать миксер.
Как только сахар, масло и яйца смешались, вливаем кефир и снова всё взбиваем до однородности.
В отдельной емкости смешиваем два вида муки, соль, разрыхлитель и перец. Сосиски освобождаем от оболочки и нарезаем, каждый кусок сосиски должен быть немного выше, чем формочка для кекса. Тесто при выпечке увеличится в объеме в два раза, кончик сосиски должен быть виден в готовом кексе.
Соединяем жидкие и сухие ингредиенты, перемешиваем до получения однородного густого теста, которое не течет, а лениво спадает с ложки. Такая густота теста будет надежно держать сосиски во время выпекания.
Подготовим формочки. Силиконовые формочки можно не смазывать, бумажные (если они без пропитки) или металлические формочки смазываем сливочным маслом.
Раскладываем тесто по формочкам, заполняя их на 1/2 объема (примерно 1 ст.л. с горкой теста), далее втыкаем в тесто каждой формочки кусочек сосиски, и вот формочки уже заполнены на 2/3 объема. Кусок сосиски должен стоять в тесте вертикально, касаясь дна формочки. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 16 кексов.
Выпекаем кексы хот-доги в разогретой духовке 20 минут или до готовности.
Готовые кексы - румяные, на ощупь - упругие, шпажка, воткнутая в тесто, остается чистой.
Готовым кексам даем постоять в формочках 5-10 минут, затем вынимаем из формочек и подаем к столу.
Подавать кексы хот-доги можно со стаканом прохладного молочка...
... или, как подобает хот-догам, с кетчупом...
Приятного аппетита!
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